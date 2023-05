TRAKK SEG: Helga Pedersen på landsmøtet.

Opplysninger til VG: Helga Pedersen-støtte nådde ikke frem

Troms Ap ville gi valgkomiteen beskjed om at de stilte seg bak Helga Pedersen. Men en samlet valgkomité fikk ikke vite om støtten, ifølge VGs opplysninger.

Kortversjonen Dagen før Aps valgkomité foreslo at Kjersti Stenseng skulle fortsette som partisekretær, bestemte Troms Ap seg for å støtte Helga Pedersen.

En samlet valgkomité skal ikke ha blitt informert om støtten fra Troms Ap.

Arbeiderpartiets landsmøte er fra torsdag 4. mai til lørdag 6. mai.

Ledelsen velges fredag, i 16.30-tiden. Vis mer

Fredag 21. april la Arbeiderpartiets valgkomité frem en samlet innstilling. De vil at:

Jonas Gahr Støre fortsetter som partileder

Tonje Brenna og Jan Christian Vestre blir nye nestledere

Partisekretær Kjersti Stenseng får fornyet tillit

Dette skjedde på tross av tidligere avstemninger i komiteen, der flere av medlemmene ga uttrykk for at de ønsket Helga Pedersen som partisekretær, ifølge TV 2.

Og på tross av at fire personer fra Østlandet gjør at partiet bryter med de siste tiårenes tradisjon om å ha en nordlending eller trønder i Ap-ledelsen.

VG får opplyst at et sentralt argument mot Pedersen var at hun ikke hadde tilstrekkelig støtte fra fylkeslagene – heller ikke i nord.

Men medlemmer i valgkomiteen fikk ikke vite om et møte torsdag kveld, der Troms Ap bestemte seg for å stille seg bak Pedersen, ifølge VGs opplysninger.

Info Dette er saken Arbeiderpartiet skal velge ny ledelse på landsmøte 4.–6. mai.

Valgkomiteen har innstilt på at Kjersti Stenseng skal fortsette i to nye år som partisekretær.

Flere har imidlertid ønsket Tana-ordfører Helga Pedersen som ny partisekretær.

Frem til søndag kunne det gå mot kampvotering på landsmøtet. Så ga Pedersen beskjed om at hun ikke ville utfordre Stenseng.

Det skjedde etter telefonsamtale med statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre lørdag kveld.

Støre avviser å ha lagt press på Pedersen i telefonsamtalen, mens hun sier signalet fra partilederen var klart – og at hun ikke hadde grunnlag for et tillitsfullt samarbeid med «sentrale miljøer». Vis mer

UTFORDREREN: Dagens partisekretær Kjersti Stenseng ble innstilt av valgkomiteen. Tidligere Ap-nestleder Helga Pedersen utfordret henne. Her på fylkesårsmøte i Finnmark i 2018.

Bred støtte i Troms

Morgenen torsdag 20. april sprakk nyheten om at Finnmark Ap lanserte Helga Pedersen som ny partisekretær.

Samme dag hadde fylkesstyret i Troms Ap et hemmelig telefonmøte.

Siden Helga Pedersen nå var aktuell, ville styret gi beskjed til valgkomiteen om at hun hadde Troms’ støtte. Aftenposten har tidligere omtalt snuoperasjonen i fylkesstyret.

Det var bred støtte i styret for Pedersen, men fylkesleder Nils-Ole Foshaug snakket for valgkomiteens innstilling på Kjersti Stenseng, ifølge VGs opplysninger.

TROMS-TOPPEN: Nils-Ole Foshaug er leder i Troms Ap. Her sammen med stortingskollega Cecilie Myrseth, som er innstilt til sentralstyret.

Troms har ikke en representant i valgkomiteen, så Foshaug skal ha fått oppgaven om å videreformidle informasjonen om Troms’ støtte.

Men beskjeden fra Troms Ap nådde ikke frem til hele valgkomiteen før innstillingen 21. april, ifølge VGs opplysninger.

Fylkesleder Foshaug vil ikke kommentere de interne diskusjonene i styret, eller om han ga beskjed om støtten til Pedersen til valgkomiteen.

– Jeg har tatt med alt videre til de rette instansene, sier han til VG.

VG har spurt valgkomitéleder og LO-leder Peggy Hessen Følsvik om hun fikk vite om Troms’ Helga Pedersen-støtte – og om valgkomiteen fikk det.

– Jeg vil ikke kommentere valgkomiteens interne arbeid, men jeg kan si at jeg ser frem til å legge frem vår enstemmige innstilling for landsmøtet i morgen, skriver Følsvik i en SMS til VG.

FAGLIGPOLITISK SAMARBEID: Peggy Hessen Følsvik leder både LO og Aps valgkomité – og sitter i partiets sentralstyre. Her med statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre på NHOs årskonferanse i januar.

Hemmelig avstemning?

Søndag ga Helga Pedersen beskjed om at hun ikke ville utfordre Kjersti Stenseng i en kampvotering på landsmøtet. Det skjedde etter en telefonsamtale med statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre lørdag kveld.

Støre avviser å ha lagt press på Pedersen, mens hun sier signalet fra partilederen var klart – og at hun ikke hadde grunnlag for et tillitsfullt samarbeid med «sentrale miljøer».

Dermed ligger det an til at Stenseng blir gjenvalgt som partisekretær.

Men misnøyen kan likevel komme til uttrykk på landsmøtet: Ifølge Aps regler kan hvilken som helst av de 300 delegatene kreve skriftlig votering i valget av partisekretær.

Hvis avstemningen blir skriftlig, blir den også hemmelig – og de misfornøyde kan vise det ved å stemme blankt.