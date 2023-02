VANSKELIG: Statsminister Jonas Gahr Støre sier det ikke har vært lett å finne en løsning på vindmøllestriden.

Støre innrømmer problemer med å finne Fosen-løsning: − Har stått delvis fast

Etter mer enn 500 dager medgir statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at man er langt unna en løsning på de omstridte vindmøllene på Fosen. Han vil ikke kalle situasjonen et pågående menneskerettighetsbrudd.

– Jeg hører at det begrepet blir brukt, men jeg tror ikke vi kommer noe nærmere en løsning ved at jeg setter den merkelappen på det. Jeg gjør det veldig klart at vi må finne politiske løsninger, og vi må bruke tid, være ærlige og oppriktige – og få tillit i de samtalene, for det har nok manglet til nå.

Det sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til VG på vei ut av partiets sentralstyremøte mandag, etter en dag med flere dramatiske utviklinger i den samiske aksjonen som har pågått utenfor Olje- og energidepartementet siden torsdag.

Dette har skjedd

Aksjonistene reagerer på at vindturbinene på Fosen, som Høyesterett har sagt at er ulovlige, ikke er revet – over 500 dager etter dommen.

Natt til mandag bar politiet ut demonstranter fra resepsjonen i departementsbygget i Akersgata i Oslo

Mandag formiddag ble en sideinngang til bygget ryddet, da demonstranter ble fjernet også her

Støres partifelle i Tromsø, ordfører Gunnar Wilhelmsen legger samtidig kraftig press på Støre, og ber om at vindturbinene rives.

Info Saken kort forklart Det hele dreier seg om to vindkraftanlegg på Fosen i Trøndelag. Roan og Storheia sto ferdig i 2019 og 2020. Vindturbinene står i områder brukt av to ulike siidaer, samiske reindriftslag, med seks sørsamiske familier. Vindturbinene forstyrrer reinsdyrene og det truer livsgrunnlaget til familiene, som saksøkte utbyggerne. Det er staten som har gitt utbyggerne tillatelse, og staten støttet utbyggerne i retten. Til slutt kom saken til Høyesterett, som slo fast at å tillate vindkraftanleggene var et brudd på samiske rettigheter. Dommen var en seier for de sørsamiske familiene, men den sa ingenting om hva staten og utbyggerne nå må gjøre. Staten vil ikke kreve at turbinene fjernes, regjeringen har sagt at det vil ta tid å undersøke hvilke andre muligheter som finnes. Saksøkerne har påpekt at så lenge turbinene står og ingenting gjøres, er det et pågående brudd på deres rettigheter. Nå er det gått over 500 dager siden dommen kom, 11. oktober 2021. Samiske aktivister og Natur og Ungdom har samlet til en demonstrasjon foran Olje- og energidepartementet, for å kreve riving. Ett av spørsmålene regjeringen må finne ut av, er hvilke følger det vil få for andre saker senere, dersom de krever at turbinene fjernes. Kan det bety full stans i andre utbyggingsprosjekter i områder med samisk reindrift? Hva vil skje med alt fra utbygging av strømnettet og strøm ut til olje- og gassplattformer, til utbygging av en togbane til Nord-Norge? Dommen startet med rettighetene til seks familier og deres over 2000 reinsdyr. Nå følges den tett av utenlandske medier og internasjonalt kjente aktivister. Vis mer

– Delvis stått fast

Støre sier til VG at han skal møte sametinget og sametingspresidenten neste uke, og vil snakke om hvordan tiden videre skal brukes.

– Vi skal gi et godt og varig svar på det som er Høyesteretts dom. Høyesterett er tydelige på at samenes rett til kulturutførelse ikke er ivaretatt av konsesjonen som er gitt, og det må vi rette opp – samtidig sier ikke Høyesterett noe om hvordan det skal gjøres, og har heller ikke sagt om disse vindmøllene skal stå eller skal ned, sier Støre.

UT MED MAKT: Her bæres en av de samiske demonstrantene ut fra inngangspartiet i departementsbygningen i Akersgata i Oslo.

– Dette beskrives som et pågående menneskerettighetsbrudd – kan det pågå på ubestemt tid?

– Situasjonen som den er nå kan ikke pågå i ubegrenset tid, og det er derfor vi skal gjøre det vi kan for at tiden blir kortest mulig.

Han sier det som må gjøres fremover, er å få en enighet om utredningen som må til for å ivareta det Høyesterett har bestemt – altså å bli enige om hva som skal undersøkes.

– Men hva har dere gjort de siste 500 dagene?

– Vi har lagt frem ulike forslag og invitert til ulike innspill på det, og den dialogen har ikke gjort det mulig å komme videre til nå. Det må vi jobbe videre med så vi får gjort det arbeidet, og sånn sett tatt den beslutningen.

– Det har stått fast?

– Delvis stått fast, ja.

Vil ikke diktere

Aksjonistene har kommet med klare krav om at rettighetsbruddet mot samiske reindriftsutøvere tar slutt, og at vindmøllene må bort.

Statsministeren vil ikke gå inn på hvilken løsning han ser for seg.

– Jeg er opptatt av at den løsningen ikke skal være en diktert løsning fra regjeringen eller meg, det skal være en løsning som vi så langt som mulig kommer frem til sammen.

Også Aps Tromsø-ordfører, Gunnar Wilhelmsen, sier vindmøllene må rives.

– Det tar jeg til etterretning, men dette er et stort og viktig spørsmål. Det er vindmøller som produserer like mye kraft som hele Trondheims strømforbruk. Dette må vi gå grundigere inn i, og det har jeg til hensikt å gjøre.

Bar vekk demonstranter

Klokken 03.15 natt til mandag fjernet politiet alle 13 demonstrantene som var inne i Olje- og energidepartementet, etter en begjæring fra DSS. DSS.Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Mandag ettermiddag bar også politiet vekk demonstranter fra en av inngangene, men det er fortsatt mange demonstranter ved hovedinngangen.

Støre har bekreftet at han var orientert av DSS på vanlig måte om beslutningen om å fjerne aktivistene som ble bortvist i natt.

– Jeg var orientert sent i går kveld om at man anså det som ikke tilfredsstillende fra et sikkerhetsperspektiv hvis inngangen til en arbeidsplass med flere hundre arbeidstagere var stengt og at de måtte forholde seg til det, og det tok jeg til etterretning.

– Fikk ikke timeplanen

Både aktivister og politikere har kalt det feigt å sende politiet på demonstrantene om natten, og ment at det må ha vært for å unngå kameraer og bilder av at de blir båret ut.

– Ble du også orientert om at dette skulle skje om natten, og fikk en begrunnelse for det?

– Nei, jeg fikk ikke timeplanen for det nei.

– Så dere hadde ikke dere noen meninger om når man skulle gjøre det?

– Nei, det er jo et sikkerhetsmessig og politifaglig spørsmål.