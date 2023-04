NATURBRUK: Elever steller dyr ved Natur videregående skole i Oslo, som kan bli nedlagt.

SV-veteran forlater partiet etter skolestrid: − Skaper skoletapere

Rune Slagstad (78) vil ikke lenger stemme SV: – De bedriver maktarroganse av den gamle Ap-skolen, sier professoren som var medstifter av partiet.

Den kjente samfunnsforskeren er venstresidens fremste intellektuelle. Han var i 1975 medstifter av Sosialistisk Venstreparti (SV) og ble fire år senere nestleder.

Nå er Slagstad ferdig med partiet. Hans harme er rettet mot SV-byråd Sunniva Holmås Eidsvolls håndtering av Natur videregående skole i Oslo.

– Det Eidsvoll gjør med sin politikk, er å skape skoletapere, sier Slagstad til VG.

Sønnen hans er elev ved den private skolen, som trues av nedleggelse. Natur vgs. drives av en ideell stiftelse og utdanner elever i naturbruk.

– Han elsker den skolen, sier Slagstad om sønnen.

FORELDRE: Rune Slagstad og Anine Kierulf fotografert i 2016. Sønnen deres er elev ved Natur videregående.

Populær privatskole

Den private skolen med 116 elever scoret i 2022 høyest i Oslo på elevtrivsel.

Oslo kommune startet i fjor høst opp et lignende naturbrukstilbud, men uten fordypning innenfor villmark eller hund, ved Stovner videregående skole.

– Det er en selvfølge at Oslo kommune som Norges største skoleeier har et offentlig utdanningstilbud innen naturbruk, sier byråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) til VG.

Hun sier at det for henne er utrolig viktig å satse på Stovner videregående, som ligger i et såkalt levekårsutsatt område levekårsutsatt områdeOmråde der lokalbefolkningen har lavere inntekt, lavere utdannelse, færre sysselsatte og flere under fattigdomsgrensen enn i andre områder. Det kan også være at flere unge dropper ut av skolen. i Oslo.

Mister skolepenger

– SVs hjerte ligger på Stovner. Men sosialpolitikk på Stovner må vel ikke ødelegge for en velfungerende naturbruksskole på Furuset, sier Slagstad.

Eidsvoll viser til at kommunen bare kan dekke skolepenger ved private skoler, når det ikke finnes tilsvarende kommunalt tilbud.

Etter at Stovner fikk det praktisk rettede yrkesfaget naturbruk, kommer privateide Natur vgs. til å miste skolepengene for elever fra Oslo.

– Natur videregående skole har i flere år kjent til kommunens planer om å etablere naturbrukslinje på Stovner, sier byråden.

BYRÅD: Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) er byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.

– Trist og nedslående

Slagstad beskylder sitt gamle parti for maktarroganse – og minner om at SV nettopp ble stiftet i protest mot Arbeiderpartiets maktarroganse.

– Det er trist og nedslående at de oppfører seg så ideologistyrt. Håndteringen av Natur videregående viser de dummeste sidene av venstrefløyen.

Han anklager SV-byråden for ikke å skille mellom en ideell, non-profit stiftelse og kommersielle aktører, når hun vurderer privatskolen.

– SV er for private, ideelle organisasjoner. Men når partiet står overfor en skole som er privat og ideell, trekker de teppet bort under virksomheten, sier Slagstad.

Info Rune Slagstad Norsk intellektuell, sosiolog, idéhistoriker og rettsteoretiker.

Har holdt professorater ved flere universiteter og høyskoler i fag som rettsteori, statsvitenskap, sosiologi og profesjonsstudier.

Har vært forlagsredaktør i Pax, sjefredaktør i Universitetsforlaget og redaktør av tidsskriftene Kontrast og Nytt Norsk Tidsskrift.

Hans hovedverk er «De nasjonale strateger» fra 1998.

Samfunnsdebattant med forankring på venstresiden.

– Sterke ord

Slagstad konstaterer tørt at det nye partiprogrammet til SV heter «sosialisme på norsk», begrepet han som partiets nestleder lanserte i 1979.

– Ringen er sluttet. Men det er ikke mye sosialisme på norsk i det byråden i Oslo har stelt i stand. Snarere minner det om DDR-sosialisme DDR-sosialismeDeutsche Demokratische Republik (DDR) eller Øst-Tyskland var et kommunistisk diktatur i årene 1959-1990..

Eidsvoll svarer med å invitere ham til Stovner videregående for en samtale.

– Jeg synes han tar veldig sterke ord i sin munn. Det er veldig trist at konflikten er blitt så tilspisset. Jeg vil gjerne prate med ham, sier SV-byråden.

HOGST: Elever med fordypning villmark.

– Jobber på spreng

Eidsvoll sier at kommunen i flere omganger har vært i kontakt med Natur vgs. om et mulig samarbeid og hevder at skolen ikke har vært interessert – før nå.

Skolens styre har egentlig vedtatt å legge ned skolen, men tilbød nylig kommunen å overta Natur vgs., forutsatt at driften fortsetter som i dag på samme sted.

– Vi jobber på spreng for å finne løsninger for å innlemme Natur videregående i det kommunale tilbudet, sier SV-byråden.

Eidsvoll sier at flere krevende juridiske og økonomiske forhold først må utredes.

– Det tar tid å gjøre dette på en forsvarlig måte, sier Eidsvoll.

Bystyret behandler saken 19. april.

Eidsvoll avviser Slagstads påstand om at hun skaper skoletapere og sier hun er opptatt av et samarbeid mellom Stovner og Natur videregående.

– Jeg ønsker et bredere tilbud innen yrkesfag og grønne, fremtidsrettede utdanningsløp, som kan bidra til at flere fullfører og består videregående.

ARG: Rune Slagstad vil ikke gi SV sin stemme til høsten.

– Ikke lenger tillit

Slagstad tror ikke på SVs byråd for oppvekst og kunnskap.

– Eidsvoll er ikke til å stole på. Hun fremstiller det som at de arbeider med saken, men realiteten er at de struper skolen gradvis.

– Hva om kommunen overtar Natur vgs., går du da tilbake til ditt gamle parti?

– Det er for sent. Jeg har ikke lenger tillit til SV. Det er utelukket.

Slagstad har – med unntak av to kommunevalg – stemt SV i snart 50 år. Han har ikke vært medlem av partiet siden åttitallet.

– Hvem får din stemme ved høstens kommunevalg?

– Det får jeg se på. Det blir iallfall ikke SV.