Politiet avfyrte varselskudd under pågripelse i Lier

Sør-Øst politidistrikt opplyser tirsdag kveld kl. 18.00 om at de har avfyrt varselskudd i Lier.

Politiet skulle bistå helsevesenet under en velferdssjekk, da patruljen ble truet og angrepet av en mann med kniv.

– Vi har avfyrt varselskudd, men ikke skudd mot mannen. Helsevesenet ba om bistand. Da vi ankom stedet var han pågående med en stor kniv i hånden, sier operasjonsleder Trond Egil Groth til VG.

Politiet brukte stemme og politihund for å få kontroll på mannen, men så seg til slutt nødt til å avfyre varselskudd.

Mannen som angrep politiet er i 20-årene og er nå pågrepet. Han ble skadet under pågripelsen.

Hendelsen skjedde ved Fosskvartalet i Lier, nord for Drammen.

Ingen andre enn gjerningspersonen skal være skadet.

Politiet har sperret av området og foretar avhør av vitner. Motivet bak angrepet er ukjent, opplyser operasjonsleder Groth.

– Vi vurderer fortløpende hva som vil skje med gjerningsmannen, basert på hans psykiske og fysiske helse, sier han.

VG har snakket med et Sivert Skui som så det hele gjennom bilvinduet:

– Vi så at han gikk mot politiet med en kniv, så begynte han å stikke hull på dekkene til politibilen. Så kom politiet etter ham. Samtidig kom det flere og flere politibiler. Han stakk hull på dekkene på de fleste som kom, forteller han.

– Det var veldig kaotisk. han fulgte etter politiet, så det virker som det var litt panikk fra politiets side. Jeg så at de skjøt flere skudd i bakken, ifølge Skui.

Fosskvartalet ligger i Lierbyen og fungerer som kommunesenteret i Lier kommune, med blant annet bibliotek, politi, butikker og andre tjenester.

VG har snakket med Envira Loong som eier et spisested i nærheten. Hun forteller at mannen var innom spisestedet for å drikke vann like før hendelsen. Da skal han oppført seg helt rolig og normalt.

– Ikke lenge etterpå hørte jeg bråk og skudd utenfor, sier hun.