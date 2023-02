TORSDAG: Politiet rykket torsdag kveld ut med mange ressurser til Singsaker i Trondheim etter å ha fått melding om en alvorlig hendelse.

En av de avdøde i Trondheim er drapssiktet

Torsdag kveld ble tre personer funnet døde i en bolig i Trondheim. Politiet har nå siktet én av de avdøde, en mann i 70-årene.

Han er siktet for drap på de to andre, som er en mann i 20-årene og en kvinne i 50-årene.

Politiet har tidligere opplyst at de tre avdøde skal være i familie.

– Vi har tatt ut siktelse fordi vi mener det er sannsynlighetsovervekt for at den siktede har drept de to, for deretter å ta sitt eget liv. Dette er hoved hypotesen, men vi jobber parallelt med flere hypoteser, sier politiadvokat Thomas Berg i Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

– Etterforskningen fortsetter gjennom helgen og har fokus på å kartlegge bevegelsene til disse tre i forkant av hendelsen, avhøre omgangskretsen til de tre, og danne et bilde av hendelsesforløpet, legger han til.

Når det gjelder frigivelse av navn vil dette komme når det er avklart med de pårørende.

Politiet ønsker fremdeles tips i saken.

SORG: Fredag kveld var det satt blomster og lys utenfor boligen der tre personer ble funnet døde.

Det var torsdag kveld at to menn og en kvinne ble funnet døde i et bolighus på Singsaker.