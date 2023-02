KOSTER: Heretter vil Gudbrandsdal Energi ta seg betalt gjennom en abonnementsordning for at du kan se hvilke timer du bruker mest strøm samt annen nyttig informasjon hvis du vil spare strøm.

Strømselskap vil ta seg betalt for informasjon som nå er gratis

Snart vil Gudbrandsdal Energi (GE) ta 360 kroner i året for informasjon som i dag er gratis for kundene, inkludert smartlading av bilen.

Selskapet sier kundene har blitt informert om at kun prøveperioden var gratis. GE lanserer nå abonnementet Spare som koster 30 kroner måneden etter et tre måneders introduksjonstilbud til 10 kroner per måned.

Hvis kundene ikke vil betale dette, mister de smartlading av bilen samt tilgangen til å se hvilke timer de brukte mest strøm, såkalte effekt-topper, som danner grunnlaget for nettleien.

Også andre har månedsavgift

De får heller ikke estimert forbruk for hele måneden samt muligheten til å sammenligne eget forbruk med lignende husstander.

Også andre strømselskaper som Fjordkraft og Tibber tar et månedlig fastbeløp på henholdsvis 49 og 39 kroner som blant annet gir tilgang til informasjon og smartlading i appen. Nå kommer GE etter.

Selskapet mener det finnes en rekke eksempler på tjenester som har vært gratis, men som blir en del av et abonnement.

– Det stemmer at enkelte tjenester som hittil har vært tilgjengelig for kunder gjennom en gratis prøveperiode, fra 1. mars blir en del av et spare-abonnement til 30 kroner per måned. Er ikke kundene fornøyd, får de pengene tilbake, skriver Marius Røed Sveipe, daglig leder i Gudbrandsdal Energi, i en e-post til VG.

Prøveperioden har vart i to år. GE opplyser at kundene har blitt informert om at det var snakk om en prøveperiode siden tidlig i 2022 og at dette har stått både i «produktinfo» samt i bestillingsbekreftelsen og vilkårene.

Sveipe mener det ikke er noen risiko for at månedsbeløpet på Spare-abonnementet er bortkastet siden man får en fornøydgaranti.

I dag kan man smartlade elbilen med gratisappen. Men GE mener man kan spare langt mer per år enn abonnementets kostnad på 360 kroner.

– Leve av strømsparetjenestene

– Innfører dere denne appen fordi dere tjener for lite på selve strømsalget?

– Vi satser på strømsparetjenester fordi vi opplever økt etterspørsel og økt

betydning av disse tjenestene for våre kunder. Strømmen er den samme uansett hvem som leverer den, og prisen på strøm varierer minimalt fra leverandør til leverandør. Det som virkelig skiller leverandørene fra hverandre er evnen til å hjelpe kundene med å bruke minst mulig strøm, skriver Sveipe og legger til at dette blir en viktig del av selskapets kjernevirksomhet.

GE omtaler seg nå som et strømspareselskap hvis viktigste oppgave er å hjelpe kundene til å bruke mindre strøm.

Selskapet har økt påslaget på strømmen for nye kunder til 3 øre per kilowattime mens gamle kunder fortsatt betaler 1 øre.

– Mye tyder på at også 3 øre er et for lavt påslag om man skal få dekket kostnadene med å levere strøm, skriver Sveipe som mener det er på tide at vi får perspektiv på diskusjonen i Norge.

Til sammenligning opererer Fjordkraft med et påslag på 4,90 øre/kWh i spotprisavtalen de har på sine nettsider.

Ifølge Sveipe skal GE ha et påslag som dekker kostnadene forbundet med å levere strøm, men ingen betydelig fortjeneste.

– Vi skal leve av å tilby de beste strømparetjenestene til våre kunder.

GE havnet på andreplass i strømbransjen da Norsk Kundebarometer i fjor målte kundetilfredshet i sin årlige storstilte undersøkelse.

Sveipe sier de ikke kan gå ut med hvor mange kunder de har siden de er del av et børsnotert konsern.

Kunder som ikke inngår Spare abonnementet vil fremdeles ha tilgang på:

* Eget forbruk og priser

* Høyeste og laveste pris, samt gårsdagens snittpris

* Kostnad i kroner og øre

* Estimert strømstøtte og kalkulert pris på neste faktura

* Mulighet til å manuelt se effekttopper tilbake i tid

Schibsted er eier i Tibber. VG er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte journalister i VG eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.