TRADISJONSRIK SKOLE: Oslo katedralskole, populært kalt Katta, er en over 900 år gammel skole. VG-3-elev Hanna Skare Myklebust i engasjert samtale med VG i et av leserommene midt i vinterferien.

Elev-leder og AUF: Fjern eksamen og kutt i prøveregime

Kutt ut dagens eksamen og skjær ned på prøver, tester og kartlegging, krever AUF-leder Astrid Hoem (28). Hun støttes helhjertet av elevleder i Oslo, Hannah Skare Myklebust (20).

Karakterer, eksamen og vurdering av elevenes utvikling avgjør hvilken videregående skole mange unge kommer inn på når de før 1. mars søker om opptak.

Tettheten av prøver, innleveringer og vurderingssituasjoner blir ikke mindre på videregående.

Nå krever lederen i Aps ungdomsorganisasjon, AUF, Astrid Hoem, at regjeringen og hennes egen partifelle Tonje Brenna demper prøvepresset og vraker dagens eksamensform.

Mektige venner

– Kvalitetsvurderingstvalgets delrapport viser at skolen har et omfattende prøveregime, men at det ikke måler bredden i skolens oppdrag og kvalitet, sier Hoem til VG.

PRØV NOE NYTT: Eksamen og dagens prøveregime bør snart være historie, mener AUF-leder Astrid Hoem (28). Her bak ryggen på statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Hun mener troen på- og hyppigheten av prøver er et etterslep fra Høyres mange år i regjering og fagdepartement med stor vekt på prøver og testing.

– Det er viktig at folk lærer noe mer og mer langsiktig enn stoffet frem til neste prøve. Derfor er vi også kritisk til bruken av nasjonale prøver. Og det må bli slutt på offentliggjøring av nasjonale prøver - som skoler gjerne bruker til å måle seg opp mot andre, krever AUF-lederen.

Hun regnes som innflytelsesrik, og sitter både i Arbeiderpartiets sentralstyre og i valgkomitéen som snart skal foreslå ny nestleder i det største regjeringspartiet.

ARBEIDERBEVEGELSE: AUF-leder Astrid Hoem har hentet seg kaffe sammen med LO-leder Peggy Hessen Følsvik (i rødt), og vandrer mot plassene sine i Arbeiderpartiets landsstyre.

Der har Hoem og AUF allerede blitt lagt merke til ved å foreslå kunnskapsminister Tonje Brenna som ny nestleder.

Nettopp Brenna er også en av hovedmottakerne for AUFs syn på prøvepress og testhyppighet. Hun skrev i desember en kronikk i VG der hun mente eksamen ikke burde vrakes, men forbedres.

– Vi i AUF jobber alltid for en mer rettferdig skolepolitikk hos partiet og tar opp dette når vi får anledningen, vi trenger en mer praktisk skole og det burde Arbeiderpartiet gå i bresjen for, sier Hoem.

Hun får full ryggdekning fra Elevorganisasjonen.

Hannah Skare Myklebust (20) er leder for elevene i Oslo - og er elev i vg3 på Katta (Oslo katedralskole).

Tross krav om et høyt snitt for å komme inn der - og et høyt karaktersnitt for eget vedkommende: Hannah mener både prøve- og karakterregimet har gått for langt.

– Elever lærer ulikt. Det er viktig å få målt bredden i kompetansen. Da er det viktig med gode tilbakemeldinger og varierte vurderingssituasjoner slik at alle elever får mulighet til å vise sin kompetanse, sier Myklebust.

Hun har merket seg at de nye læreplanene etterspør dybdelæring og tverrfaglighet. Sisteårs-eleven på Katta mener de gamle prøvene og vurderingen ikke holder tritt med disse.

– Fokuset på karakterer fremfor fokus på å faktisk lære og tilegne seg kunnskap, jeg synes ikke det er så bra, melder Hannah.

Hun har sett forskning som viser at karakterer går i arv.

KJENTE ELEVER: Både kong Harald, tidligere utenriksminister Johan Jørgen Holst og feminist og jussprofessor Tove Dahl Stang pryder veggene på Katta sammen med en rekke andre kjente tidligere elever, som Jens Stoltenberg. Hannah Skare Myklebust er mest opptatt av skolen i 2023.

– Særlig i Oslo viser det seg også at det er sammenheng mellom hvor elever er bosatt, hvilken sosioøkonomisk bakgrunn de har - og hvilke karakterer de får. Man er nødt til å tenke stort og finne bedre løsninger på vurdering, sier Hannah Skare Myklebust.

Hun bruker vinterferien til å være økonomiansvarlig for Kattateateret på skolen da VG forstyrrer henne.

AUF-leder Hoem mener Norge også bør melde seg av internasjonale tester som Pisa og Timss dersom det ikke skjer vesentlige endringer med vurderings-systemet:

– Vi er svært skeptiske til hvordan dette gjennomføres i dag. Dersom man ikke får til endringene vi foreslår, så bør de avskaffes. Og så mener vi man må anerkjenne hvordan disse prøvene bidrar til å begrense hva vi måler i skolen til teoretiske ferdigheter, svarer Hoem som gjerne ser at politikere vektlegger yrkesfag tyngre.

Mer praktisk

Hennes inntrykk har lenge vært at teoretisk kunnskap og utdanning vurderes som mer verdifullt enn praktisk utdanning.

Derfor vil AUF løfte praktisk utdanning også i grunnskolen.

– Hvordan ser du for deg at elevers læring og utvikling skal følges og måles?

– Jeg ser for meg en måling av kvaliteten på hvordan elever utvikler seg i videregående skole. Det finnes jo allerede data om hvordan elevene gjør det på skolen, men vi bør ha som målsetting å avskaffe dagens eksamenssystem, svarer Hoem.

Info Elevane si vurdering av vurderinga Eksamen skal erstattast av mappevurdering i ungdomsskulen og vidaregåande opplæring.

Trekkordninga til eksamen skal endrast, og gjerast meir føreseieleg og rettferdig.

Alle prøveplanar skal utarbeidast saman med elevane, både i ungdomsskulen og i den vidaregåande skulen.

Det skal vera ein maksimal mengde vurderingar i løpet av ei skuleveke, både i ungdomsskulen og vidaregåande skule.

Elevane skal aktivt godkjenne vurderingskriterier før

vurderingssituasjonar.

Karakter i orden og åtferd skal fjernast.

Elevane skal få ei munnleg og ei skriftleg tilbakemelding på alle vurderingar.

I samband med fagfornyinga (LK20) skal det skje ein gjennomgang av

vurderingspraksisen i norsk skule, med mål om å skape vurderingar på elevane sine premissar, redusere prestasjonspress og lage vurderingar som varetar LK20 sinne prinsipp om djupnelæring og vurdering for læring.

(Kjelde: Elevorganisasjonen Vis mer

AUF-lederen mener man bør gi lærerne og elevene mer tid til å jobbe med å «faktisk forstå fagene, ikke bare pugge til prøver og eksamener».

– Vi er heldige som har ekstremt dyktige lærere. Vi må også ha tillit til at de kan og gjør jobben sin, sier Hoem.