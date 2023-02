ANDELEN TIL FORSVAR SYNKER: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og forsvarsminister Bjørn Arild Gram legger milliarder på bordet til nye stridsvogner. Men Norge har i år gått i feil retning, målt mot Natos mål.

Forsvars-gapet som regjeringen må fylle: Mangler 32 milliarder

BRUSSEL (VG) Gapet mellom det norske forsvarsbudsjettet og Natos mål for forsvarsutgifter har vokst til 32 milliarder kroner. Nå krever Høyre en plan for å lukke det.

Innen 2024 skulle alle medlemsland bruke to prosent av sitt brutto nasjonalprodukt på forsvar.

Tirsdag starter diskusjonen mellom Natos forsvarsministere om nye og høyere kapasitetsmål for nasjonale forsvar i alliansen. Russlands invasjon i Ukraina har skjerpet behovet for mer forsvar og avskrekking, ifølge Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

– De allierte vil også starte diskusjonen om nye mål for forsvarsinvesteringer, sa Stoltenberg i Brussel tirsdag morgen.

Han har tidligere sagt at om Natos to prosent-mål opprettholdes på det kommende Nato-toppmøtet i Vilnius i juli, vil det trolig være mer som et gulv enn et tak på landenes forsvarsutgifter.

Ifølge forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) bruker Norge i år 1,43 prosent av BNP på forsvar.

«Dersom forsvarsutgiftene skulle utgjort to prosent av BNP, måtte utgiftene (til forsvar) vært 32 milliarder kroner høyere enn det de er nå», skrev Gram i et skriftlig svar til Høyres fremste forsvarspolitiker, Hårek Elvenes i forrige uke.

KREVER MER FORSVAR: Jens Stoltenberg besøkte Nato-styrker på øvelse i Indre Troms vinteren 2022. sammen med forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Tre land gjenstår

Tre medlemsland har hverken nådd to prosent-målet, eller presentert en forpliktende plan for å nå dit. Norge er ett av dem.

En sentralt plassert diplomatisk kilde i forsvarsalliansen sier at det forholdsmessig lave norske forsvarsbudsjettet stadig er gjenstand for intern oppmerksomhet i Nato. Det skal være lav forståelse for hvorfor ikke Norge legger mer penger på bordet til forsvar.

I møte med norske politikere skal Stoltenberg ha uttrykt utålmodighet og påpekt at Norge henger langt bak gjeldende styrkemål, får VG opplyst.

Krever konkret plan

– 1,43 prosent er et nivå Norge ikke kan ligge på over tid, sier Hårek Elvenes (H) til VG foran Natos forsvarsministermøte i Brussel tirsdag og onsdag.

– Høyre etterlyser en konkret opptrappingsplan fra regjeringen for å nå to prosent-målet, legger han til.

I 2021 var Norges forsvarsutgifter oppe på to prosent av BNP. Selv om forsvarsbudsjettet har vokst år for år, så har Norges inntekter fra olje og gass vokst enda mer. Dermed er gapet enda større.

Elvenes legger til at når Norges inntekter svinger så mye at det skaper problemer overfor forpliktelsene til Nato, kan regjeringen legge en normal BNP-utvikling til grunn, slik at store svingninger ikke gir så store utslag.

Norge henger etter

Når forsvarsministrene har lagt rammene, så vil medlemslandene få nye styrkemål fra Nato.

Der henger Norge allerede etter: I Natos gjeldende felles planer skal Norge blant annet ha en fullt oppsatt mekanisert brigade. Men en tredje kampbataljon i Brigade Nord, som Stortinget har vedtatt å sette opp, vil ikke være klar for om mange år.

– Jeg vet ikke om Norge er spesielt dårlig, stilt opp mot Natos kapasitetsmål. Men vi har noe vi ikke er i mål med. Vi har en plan for å komme i mål med Brigaden som nå bygges opp systematisk. Anskaffelsen av nye stridsvogner er en del av denne planen, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram til VG.

De nye stridsvognene leveres fra 2026. Deretter vil det gå enda noen år før Brigade Nord er komplett.

Regjeringen har foreslått å bruke 15 milliarder kroner årlig til Ukraina, halvparten av det til forsvar, de fem neste årene. Gram sier at han er usikker på om dette kan regnes som forsvarsutgifter og telle med i to prosent-målet.

Systematisk styrking

– Det viktigste er at vi bygger opp Forsvaret systematisk, både i volum og med nye kapasiteter. Så er det en diskusjon som ikke er ferdig i Nato, om hvordan de videre ambisjonene skal uttrykkes. Men det er en drive for oss, og i regjeringserklæringen bekreftes det at regjeringen står bak Nato-målet, sier han.

– Hvordan svarer du på Høyres krav om en forpliktende plan for å nå målet?

– Vi har en plan for hvordan vi skal bygge opp Forsvaret. Så får vi komme tilbake til hvordan vi skal styrke Forsvaret videre, sier Gram.