TORNADO: Tornado? Nei, men nesten.

Meteorologen har aldri sett dette værfenomenet før: − Helt fantastisk

– Vi har ikke et ord for det en gang.

Lørdag ettermiddag kom et helt nytt værfenomen for meteorologene i Tromsø.

Såpass sjeldent at det ikke har et offisielt navn. På Twitter kaller de det for en «mini sky-tornado». Ikke helt lett å forstå.

– Det er et helt fantastisk fenomen som vi aldri har sett før. Vi har ikke et ord for det en gang. Vi diskutere på kontoret hva vi egentlig skulle kalle den. Det er nydelig, sier meteorologikonsulent ved Vervarslinga i Tromsø, Trond Robertsen, til VG.

Så, hva er egentlig denne «mini sky-tornadoen»? Jo. Som du kan se på bildet øverst i saken ser det ut som en tornado, men det er ikke realiteten. Skyene får det bare til å se ut som en tornado.

Dette dannes som følge av flere faktorer. Du trenger en kald bris ned langs kysten, varmere og fuktigere vær fra sørvest som så danner lave tåkeskyer. I tillegg trenger du at det dannes et lite lavtrykk som kan lage virvlingen.

– Og da får du en fantastisk tornado. Det er virkelig ikke noe som skjer hver dag, sier Robertsen.

