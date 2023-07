GIKK VIRALT: Videoen fra bensinstasjonen på Kongsberg fikk mange til å reagere.

Frps Per-Willy Amundsen om politimannen i Kongsberg: − Utsatt for offentlig gapestokk

Per-Willy Amundsen mener folk forhåndsdømte den voldstiltalte politimannen i Kongsberg – og at frikjennelsen i tingretten beviste at de tok feil.

Politimannen var tiltalt for vold og brudd på tjenesteplikt etter en hendelse ved en lokal Esso-stasjon, men ble frikjent på begge punkter. Dommen er imidlertid anket og ikke rettskraftig.

Amundsen fordømmer den offentlige fordømmelsen og oppfordrer til forsiktighet i slike saker. Han uttaler at han er "svært kritisk" til at videoen fra hendelsen gikk viralt før det ble prøvd i rettssystemet.

– Politibetjenten som var tiltalt, ble ekstremt forhåndsdømt i media og i sosiale kanaler, sier stortingspolitiker Per-Willy Amundsen, som leder justiskomiteen justiskomiteenKomiteens arbeidsområder er rettsvesen, kriminalomsorg, politiet, andre justisformål, sivil beredskap, rettferdsvederlag, alminnelig forvaltningslovgivning, straffelovgivning, prosesslovgivning, alminnelig sivillovgivning. på Stortinget.

Basketaket utenfor en lokal Esso i Kongsberg fikk stor oppmerksomhet etter at Dagbladet publiserte en overvåkningsvideo fra bensinstasjonen.

Politimannen møtte i tingretten, tiltalt for vold og brudd på tjenesteplikten. Han ble frikjent på begge punkter.

Dommen er anket og dermed ikke rettskraftig.

Frp-politikeren, som selv var justisminister fra 2016 til 2018, mener dommen er en påminnelse om å være forsiktig med å dømme kun ut fra en video.

KRITISK: Frps Per-Willy Amundsen ser alvorlig på den offentlige fordømmelsen politibetjenten i Kongsberg-saken fikk før rettssaken.

Politibetjenten sa selv gråtkvalt i sin forklaring i tingretten at han følte seg forhåndsdømt.

Der ble han frikjent, men saken er anket til lagmannsretten.

Amundsen mener han har «all grunn til å føle seg svært dårlig behandlet» hvis saken ender med en frikjennelse også i lagmannsretten.

– Både av journalister, kommentatorer og politikere. Han har vært plassert i en offentlig gapestokk, sier Frp-politikeren.

Fordømmer den «offentlige fordømmelsen»

Nå vil lederen av justiskomiteen på Stortinget selv være en motstemme til det han kaller «offentlig fordømmelse av politibetjenten», og oppfordrer folk til å trå forsiktig i slike saker.

– Jeg er glad vi har en fungerende rettsstat, slik at det ikke er politikere, journalister eller selverklærte eksperter, som avgjør skjebnen til politibetjenten, sier Amundsen.

Han mener også det er problematisk at videoen går viralt, før den er blitt prøvd i rettssystemet.

– Jeg er svært kritisk til den offentlige fordømmelsen politibetjenten fikk. Det er derfor jeg velger å ta bladet fra munnen.

– Frikjenner ikke du politibetjenten på forhånd nå, all den tid dommen ikke er rettskraftig?

– Nei, overhodet ikke. Jeg forholder meg til at det er domstolene som må avgjøre om maktbruken var legitim eller ikke. Jeg advarer kun imot forhåndsdømming, slik saken har blitt fremstilt av media og slik kommentatorer, politikere og selverklærte eksperter uttaler seg.

– Og særlig det som av politiansatte oppfattes som manglende støtte fra politiledere.

Ønsker at politiet skal bruke en hardere hånd

– Er det ikke bra at videoen ble offentlig kjent, slik at befolkningen ser hvordan politiet i Norge kan opptre?

– Politiet har en hverdag som svært få har innblikk i. De må være i stand til å agere i mange situasjoner, og av og til må de også ty til maktbruk. Det skjedde i denne saken, men en video burde ikke være nok til at folk fordømmer politibetjenten før en rettssak.

– For det utrente øyet kan det se voldsomt ut, sier Amundsen.

– Mener du denne typen maktbruk av norsk politi generelt sett er innafor?

– Det er ikke min oppgave å mene noe om, det får lagmannsretten vurdere. Politiet er generelt svært tilbakeholden med å anvende makt. Faren nå er at politiet, i frykt for offentlig uthengning, blir for forsiktig med å anvende den makt som kreves.

– Det kan føre til flere farlige situasjoner, som i ytterste konsekvens kan være til skade for uskyldig tredjeperson, mener Frp-profilen.

LANGER UT: Per-Willy Amundsen er nåværende leder av justiskomiteen, og har tidligere vært justisminister i Norge. Han kritisere fordømmelsen politibetjenten fikk i forkant av rettssaken.

– Kan ikke bli ukommentert

En som har vært svært kritisk i Kongsberg-saken, både i media og på Twitter, er jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen.

Han mener at det er nesten ingen som mener at politibetjenten som ble tiltalt, gjorde en god jobb den natten hendelsen inntraff.

– Det snakkes veldig ofte om ting som ikke er bevist, men her har man et tydelig bevis, som alle kan se med egne øyne. Det er ingen tvil om at politiet har gjort en kritikkverdig jobb i denne saken, og det står jeg selvsagt inne for å ha kritisert ved en rekke anledninger, sier han til VG.

– Jeg mener det politibetjenten gjorde den natten er straffbart, og da anser jeg det også som min plikt å kritisere i offentligheten. Slike saker kan ikke bli ukommentert, sier jusprofessoren.

Marthinussen mener det er et voldsomt stort sprang mellom politiets oppførsel, til de blir dømt i en sak.

– Politiet har et stort spillerom for feil før de selv blir dømt. Frikjennelsen i denne saken er juridisk feil etter min mening, og det viser det jo seg at både Spesialenheten og riksadvokaten også synes.

TYDELIG TALE: Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen har uttalt seg kritisk til politibetjenten en rekke ganger, og han står fremdeles ved det han har sagt, selv etter frikjennelsen i tingretten.

Kritiserer politiledelsen

Amundsen understreker at han mener dette handler mer om et ledelsesproblem innad i politiet enn et problem på patruljenivå.

Ifølge Frp-profilen har det blitt uttrykt frustrasjon fra patruljenivå, at politiledelsen ikke er kjent med de problemstillingene politibetjentene må håndtere hver dag ute i felt.

– For mange i politiledelsen mangler erfaring og forståelse for hverdagen på patruljenivå. Det er dessverre for få politiledere med politiutdanning, som har erfaring med å håndtere tøffe situasjoner på gaten.

– Synes du ikke politiledelsen tar godt nok vare på egne ansatte på patruljenivå?

– Det er nok ikke alle politiansatte som opplever den ryggdekning man bør forvente hos sin leder. Som kanskje opplever at kommunikasjonsstrategier blir viktigere for ledelsen, enn å ta våre på egne ansatte. Det er i så fall en svært dårlig måte å lede en organisasjon som politiet på, fastslår Amundsen.

SER ALVORET: Politidirektøren har ikke hatt anledning til å stille til intervju i saken, men henviser til en kronikk som er publisert i Politiforum. Her avbildet med Per-Willy Amundsen i 2017, da Bjørnland selv var PST-sjef.

– Følger reglene

Politimester i Sør-Øst politidistrikt, Ole Bredrup Sæverud, som er det politidistriktet hvor politibetjenten jobber i, ønsker Frp-profilen velkommen til dialog.

– Det er sjeldent naturlig at dette kommenteres offentlig, men Amundsen må gjerne ta kontakt med oss dersom han som leder av justiskomiteen ønsker mer innsyn i hvordan dette gjøres, sier Sæverud til VG.

Politimesteren fortalte til VG i starten av mai at han anmeldte forholdet til Spesialenheten da han så videoen. Han tok også mannen ut av operativ tjeneste og flyttet ham over på etterforskningsoppgaver som foregikk på dagtid.

– Saken fremsto som alvorlig nok til at det var nødvendig, sa Sæverud til VG den gang.

Politimesteren mener politidistriktet følger og forholder seg til regelverket.

– Sør-Øst politidistrikt følger reglene i påtaleinstruksen, statsansatteloven og politiets HMS-system i etterkant av alvorlige hendelser der våre ansatte er involvert, sier han og fortsetter:

– Dette inkluderer samhandling med Spesialenheten og ulik personalmessig oppfølging.

FORHOLDER SEG TIL REGELVERKET: Politimester Ole Sæverud mener at hans politidistrikt følger reglene.

Politidirektøren forstår reaksjonene

I slutten av april uttalte politidirektør Benedicte Bjørnland at videoen kan svekke tilliten til politiet.

VG har forsøkt å få en kommentar fra Bjørnland, men pressekontakten i Politidirektoratet henviser til en kronikk publisert i Politiforum 10. juli:

«Jeg er blitt kritisert for å ha brukt ordet «skakende» om videoen fra hendelsen på Kongsberg som førte til tiltale mot tjenestemannen. Jeg var samtidig svært tydelig på at jeg ikke hadde hele bildet og at jeg hverken kan eller skal ta stilling til straffskyld», skriver politidirektøren der.

Bjørnland skriver også i kronikken at hun forstår publikums reaksjoner.

«Min beskrivelse var av inntrykket videoen skapte, og det var viktig for meg å vise at jeg ser alvoret i situasjoner der politiet blir mistenkt for ulovlig maktbruk og har forståelse for publikums reaksjoner.»