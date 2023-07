KJÆLEDYR: Irene Bjørnson (83) har hatt landskilpadden siden 1979.

Skilpadden Sir Henry får ikke være med på flyet: − Det er veldig vondt

Skilpadden Sir Henry er 63 år gammel og er godt vant med å fly, men nå får han ikke være med lenger.

Kortversjonen Irene Bjørnson (83) har fått beskjed om at hun ikke lenger kan ta med sin 63 år gamle skilpadde på flyet.

SAS har endret regelverket sitt, og tillater nå bare hunder og katter om bord i flyet.

Irene er frustrert over situasjonen og vurderer å ta toget, men det er ikke gunstig fordi da må hun la katten være hjemme. Vis mer

Irene Bjørnson (83) skal feriere i Nord-Norge som hun pleier, men i sommer er det ingen flyselskap som vil ha skilpadden hennes om bord.

– Han er jo bare en bitteliten skilpadde, som ikke kan gjøre noe skade.

– Jeg har hatt han med på flyet til Nord-Norge i over 30 år.

Broren til Irene bor i Stokmarknes i Nordland – og hver sommer pleier hun, sammen med dyrene, å reise på sommerferie for å besøke ham.

63 ÅR: Irene pleier å gå daglige turer med skilpadden Henry.

– I gamledager var han med i kabinen

Vanligvis pleier Henry å oppholde seg i flykroppen under flyturen, og katten får slappe av i lasterommet.

– I gamle dager fikk jeg til og med ha han med inn i kabinen.

Irene forteller at hun hadde med seg både katten og skilpadden på flyet i 2021 – det er sist gang de fløy sammen alle sammen.

I år fikk hun beskjed av SAS om at de har endret regelverket og nå kan man kun ha med seg hund og katt på fly.

KJENDIS: Skilpadden har møtt flere kjendiser og han er også blitt en kjendis selv i nabolaget.

Frustrert

Irene er frustrert og vet ikke helt hva hun skal gjøre.

– Dette ødelegger bare ferien min. Jeg har veldig lyst å besøke min bror som trenger meg.

Videre legger hun til at Henry elsker Nord-Norge.

– Han elsker å være på ferie der. Jeg går tur med ham – der får han masse gress og løvetann.

Ser på togbilletter som alternativ

Nå som hun ikke får ha han med på flyet har hun sett litt på togbilletter.

– Det er vanskelig å finne noen som kan passe på en skilpadde når jeg er borte, så det eneste alternativet mitt nå er å ta toget til Nord-Norge.

Men da må hun la katten være hjemme.

– Jeg har også en liten pusekatt. Det er vanskelig å ha med en utekatt på en så lang togtur, spesielt i den alderen jeg er i, legger hun til.

– Vært på Herkules-fly

Henry er som tidligere nevnt ikke fremmed for å fly.

– Han har møtt kjendiser som Herborg Kråkevik på flyplassen og har til og med vært på et av forsvarets Herkules-fly.

– Han må bli med – sånn er det bare, sier hun avslutningsvis.

Handler om sikkerhet og dyrevelferd

Regelverket til SAS ble endret 9. februar 2022 – da ble det bestemt at ingen dyr med unntak av katt og hund får være med på fly.

Tonje Sund, pressesjef i SAS, kommer med følgende kommentar til regelendringen:

– IATA har ulike regler for transport av ulike typer dyr, med tanke på sikkerhet og dyrevelferd. Det er andre retningslinjer for skilpadder enn det eksempelvis er for hund og katt, og det vil kreve en del ekstra for personalet som gjør innsjekk å kontrollere at alle krav er oppfylt for alle typer husdyr. Vi har derfor valgt å fokusere på hund og katt, som det ofte er transportbehov for.

