HAMMERFEST: Et av mange Widerøefly som frakter reisende på kortbanenettet.

Widerøe-kjøpet overrasker: − Spennende

Flere politikere langs Widerøe sine ruter er overrasket over nyheten om Norwegian-oppkjøpet. Nå håper de flytilbudet langs kortbanenettet kan forbedres.

Politikere i distriktene etterlyser bedre ruter og mer fleksibilitet etter oppkjøpet. Widerøe-flyene er avgjørende for transporten i Nord-Norge. Vis mer

Tidligere torsdag ble det klart at Norwegian har inngått avtale om å kjøpe Widerøe for 1,125 milliarder kroner. Kjøpet kan ikke gjennomføres før konkurransetilsynet har godkjent det.

Likevel frykter reisende ytterligere kutt i rutene til selskapet.

OVERRASKET: Ronald Wærnes (Sp) ønsker Norwegian velkommen.

– Widerøe-flyene er vår buss og trikk

Ordfører i Båtsfjord kommune, Ronald Wærnes (Sp), er overrasket over oppkjøpet, men ønsker Norwegian velkommen.

– I utgangspunktet synes jeg det er spennende. Vi må bare ønske Norwegian lykke til.

Wærnes forteller at Widerøe har en spesiell plass i Nord-Norge, og at de er helt avhengig av rutetilbudet de i dag tilbyr.

– Widerøe-flyene er vår buss og trikk.

Berlevåg-ordfører Rolf Laupstad (Ap) sammenligner også Widerøes tilbud med kollektivtrafikk. Han mener dog at dagens løsning ligger på et minimumsnivå.

— Du reiser klokken åtte fra Berlevåg lufthavn, så lander du på Gardemoen halv to. Det er god gang, i vårt hode er det ganske kjapt.

Han ser et klart forbedringspotensial, og håper oppkjøpet kan bidra til at Norwegian samkjører rutene sine fra større flyplasser med kortbanenettet.

FORBEDRINGSPOTENSIAL: Geir Iversen (Sp) håper på enklere og mer fleksible reiser fremover.

Håper på fleksible reiser

–Mange, særlig i Nord-Norge, må bytte fly flere ganger for å komme fram dit de skal, forteller Geir Iversen (Sp), medlem av Transportkomiteen og stortingsrepresentant fra Finnmark.

Nå håper han at oppkjøpet kan gjøre det enklere og mer fleksibelt med gjennomgående flyreiser. Han understreker at mange av rutene til Widerøe er sponset av myndighetene og at oppkjøpet ikke vil ha noe å si for disse.

– Det viktigste for flytilbudet i distriktene er FOT-rutene FOT-ruteneAnbudsutsatte flyruter som får offentlig driftsstøtte for å ivareta det regionale flytilbudet. på kortbanenettet kortbanenettetNettverk av mindre flyplasser med kortere rullebaner., de er uberørt av oppkjøpet, sier Iversen.

-Uten Widerøe ville vi ikke hatt noe Nord-Norge

Widerøe har i mange år flydd disse rutene, og har fått en viktig plass i lokalsamfunnet. Kanskje spesielt i Bodø.

– Vi må sette oss ned og ha et møte med Widerøe for å høre hvilke konsekvenser oppkjøpet får. Vi ønsker selvsagt et best mulig forhold med dem. De er største private arbeidsgiveren i kommunen vår, forteller Varaordfører i Bodø, Ola Smeplass (Sp).

Smeplass er, som flere andre VG har snakket med, overrasket over oppkjøpet. Han er spent på hva det vil ha å si for Widerøe sin videre drift. Det er i dag 971 ansatte tilknyttet hovedkontoret i byen.

– Widerøe har vært en fantastisk bidragsyter i Bodø i mange år. Vi satser på at det vil fortsette.

Varaordføren legger til at det ikke bare Bodø flyselskapet er viktig for.

– Uten Widerøe ville vi ikke hatt noe Nord-Norge slik vi kjenner det.

