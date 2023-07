BLE REDDET ETTER STUPEULYKKE: Hammad Munir fra Haugesund. Her fra en annen anledning.

Hammad (25) ble reddet opp fra vannet av fire barn etter stupeulykke: − Ble helt svart

25-åringen fra Haugesund badet med venner da sommerdagen tok en dramatisk vending.

– Jeg skulle ta et stup og landet på magen. Det gjorde litt vondt, men jeg men det var ikke før jeg svømte rolig mot land at jeg merket at jeg begynte å bli svimmel, sier Hammad Munir.

25-åringen fra Haugesund var i Skeisvatnet og badet med broren og vennene sine da sommerdagen tok en dramatisk vending.







– På vei mot land ble alt plutselig helt svart, forteller han til VG.

Det var Haugesunds Avis som først omtalte historien.

– Barna var veldig vennlige

Sør-Vest politidistrikt kunne søndag ettermiddag melde at en mann i 20-årene er reddet opp på land etter en stupeulykke.

– Det er ikke noen drukningsulykke, men en person som har stupt fra stupetårn, landet på magen og fått slått pusten ut av seg. Han ble dratt på land av folk på stedet, sa operasjonsleder Olaug Bjørnsen til VG.

Nå forteller Munir at det var fire barn som reddet ham opp av vannet da han ble liggende bevisstløs i vannoverflaten. De var i 9–11-årsalderen, antar han.

– Det neste jeg husker er at jeg åpner øynene og ligger på land. Barna som reddet meg opp, var veldig vennlige og spurte hvordan jeg følte meg. En lege på stedet ringte ambulanse, men jeg fortalte dem at jeg var ok.

Vil advare andre

Mannen er tilsett av helsepersonell og er etter det politiet kjenner til i fin form, meldte politiet.

Munir bekrefter dette, men kommer samtidig med en advarsel til andre:

– Jeg anser meg selv som en god svømmer, så dette kan skje alle. Jeg var bare uheldig med hvordan jeg landet, sier han og råder folk til å være forsiktig i vannet.

