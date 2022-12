SÅRBARE AV SUGARDATING: Delingen av personlige detaljer gjør kvinnene i sugardating mer sårbare enn ved vanlig sexsalg, mener etterforskningsleder Line Selvnes.

Politietterforsker: − Sugardating verre enn sexhandel

Sugardating gir på flere måter kvinner mindre kontroll enn ordinært sexkjøp, mener Line Selvnes. Hun har ledet etterforskningen av sakene hvor barn har fått registrere seg på en norsk sugardating-side.

Håkon F. Høydal

Aurora Meløe (foto)

– Ved prostitusjon setter kvinnene prisen, men i sugardating er det mannen som bestemmer hvor mye han vil gi, ut fra hvor fornøyd han er, sier Line Selvnes.

Det var hun som ledet etterforskningen i sakene som VG har omtalt i desember – om sugardating-siden hvor voksne menn som ønsker å betale for sex, har møtt flere mindreårige:







SENDT TIL 12-ÅRING: Denne meldingene fant politiet på mobilen til en tolv år gammel jente. Meldingen kom fra en eldre mann som var på vei for å møte henne.

Etterforskningslederen er bekymret for hvordan «sugardating» presenteres som mindre alvorlig enn vanlig sexarbeid. Hun mener det motsatte:

– Sugardating er verre enn sexhandel, sier Selvnes.

– Gjør kvinnene sårbare

– I sugardating må kvinnene dele mange detaljer om seg selv, for å gi det et skinn av å være en relasjon. Det gjør kvinnene sårbare, og det slipper de å gjøre om det er kun sexkjøp. I tillegg handler flere tilfeller om mindreårige barn. Og det er ulovlig, enkelt og greit, sier hun.

Nettstedet hvor voksne menn fikk møte «Vera» og flere andre mindreårige, ble ifølge den norske eieren lagt ned samme helg som VG publiserte saken.

Det synes etterforskningslederen er helt greit, som hun sier.

– Jeg tenker at vi ikke trenger en slik side i Norge som setter voksne menn i kontakt med barn med den intensjon at den ene skal betale den andre for sex, sier Selvnes.

VG kjenner til at eieren drifter en annen sugardating-side som ennå er aktiv.

MÅ NYANSERES: – Det finnes kvinner som selger sex, som er i en sterkere situasjon enn jentene VG omtaler, sier Sveinung Stensland (H), andre nestleder i Stortingets justiskomité.

– Stort ansvar

Etterforskningslederen fra politiet i Trondheim får støtte fra Høyres Sveinung Stensland. Han er andre nestleder i Stortingets justiskomité.

– Når du leser hva VG har publisert, så er jeg enig, sier han, og fortsetter:

– Det må nyanseres litt, men etterforskeren har et godt poeng. Det er mange kvinner som ikke frivillig går inn i prostitusjon. Men så finnes det også kvinner som velger å selge sex, og som er i en sterkere situasjon enn jentene som VG omtaler, sier Stensland.

Han og flere andre medlemmer av Stortingets justiskomité har overfor VG påpekt ansvaret som de mener eieren av nettstedet har.

– Tilbydere av slike sider og tjenester har et stort ansvar for å hindre at de legger til rette for prostitusjon og seksuell kontakt mellom barn og voksne, sa Stensland til VG da.

MELDER IKKE: Flere jenter VG har snakket med, forteller at det tok lang tid før de snakket med noen om hva de hadde opplevd etter å ha blitt kontaktet av menn på sugardating-siden. Flere av barna kom til avhør rede til å lyve, fordi de følte de var delaktige.

Uenig med politiet

Astrid Renland, administrativ ansvarlig ved PION – Sexarbeidernes interesseorganisasjon, mener Selvnes overdriver farene ved sugardating. Renland sier det er feil at en såkalt «sugarbabe» er passiv i sitt forhold med en «sugardaddy».

– Vårt inntrykk er at det også innenfor sugardating er regler for relasjonene og gaver, enten det er penger, klær, smykker eller lignende i kontrakten. Sugarbabyen er derfor ikke helt passiv i relasjon til sugardaddy, sier Renland.

Hun er likevel ikke helt uenig med Selvnes.

– I sexarbeid er kontroll over egen virksomhet og arbeidssituasjon et faktum som gir tryggere og sikrere arbeidsforhold. Og det er heller ikke et klart skille mellom sugardating og sexarbeid med hensyn til kontraktsbasert betaling for seksuelle tjenester, sier hun.

PION er bekymret for at fenomenet «sugardating» nå blir gjenstand for en debatt som fokuserer på det potensielt kriminelle ved det.

– Daddyene med makten

– Unge under 18 år som tilbyr sugardate-tjenester bør møtes med fordomsfrie samtaler. Og er det unge under den seksuelle lavalder, er det andre bestemmelser som gjør seg gjeldende, og ikke i hvilken grad relasjon innebærer penger/gaver. Straffeapparatet skal beskytte mot vold, voldtekt og andre seksuelle overgrep, ikke regulere kommersielle seksuelle relasjoner, mener Renland.

Etterforskningsleder Line Selvnes mener at det bildet av sugardating som er skapt, ikke er reelt.

– Det er «sugardaddyene» selv som selger den inn som en bra greie. Det er de som sitter med makten i disse relasjonene. De tror at fordi de er snille og hyggelige, eller som en av dem sa – «bestefarsaktig» – så bør ikke jentene oppleve det som et overgrep. Men sannheten er at de utnytter sårbare jenter, sier Selvnes.