Siv gir ham det eneste hun kan, mens hun frykter han skal forblø på gaten. – Jeg ville vært død, hadde det ikke vært for Markus

Oslo Pride:

Den ukjente historien

Oslo Pride: Den ukjente historien

Sven Arne Buggeland

Gabriel Aas Skålevik (foto)

Hun kryper sammen bak ryggen hans.

Ser mannen rette våpenet mot dem.

Hører det øredøvende smellet.

Kjenner hvordan hendene blir våte av blod.

24. juni 2022: Kvelden før Pride-paraden i Oslo. Sommervarme gater er fulle av festglade mennesker. Siv og Markus treffes tilfeldig på London Pub.

De har aldri møtt hverandre før.

Klokken 01.11 går en mann av trikken ved Tinghuset. Han setter fra seg en bag og retter våpen mot utestedene på C.J. Hambros plass.

Fire minutter senere blir Zaniar Matapour (42) overmannet av sivile. Bak ham i Rosenkrantz' gate ligger et spor av kaos og smerte, død og skade.

Siv prøver å stoppe blødningene hos Markus.

– Jeg ville vært død, hadde det ikke vært for ham, sier hun i dag.

Seks måneder etter terrorangrepet forteller de to sin historie i VG:

– Vi må passe på at det ikke blir glemt.

Oslo Pride feirer skeiv kjærlighet og mangfold. Festivalen går over ni dager.

– Det er den store happeningen. Det er min uke, sier Siv Weisten (37).

Hun er opprinnelig fra Bærum og bor med mann og fem barn på Gol. Hvert år har hun deltatt i Pride. Hun har familie og venner i det homofile miljøet.

– Selve saken, mangfoldet, er så utrolig viktig. Pride er en fantastisk feiring av kjærlighet.

Markus Kvarving (35) har pleid å gå i Pride-paraden med samboeren, men hun er på jobb denne helgen siste helgen i juni. Markus er opptatt av inkludering og vil vise støtte til homofile.

– Saken er kjempeviktig – og dette er årets artigste fest. Det er ikke en plass der du går i Oslo, der det ikke er et smil, sier Levanger-mannen som bor i hovedstaden.

Siv snakker om kontrasten mellom gledesrusen og marerittet som skal følge.

Senere kaller hun dagen den mest redselsfulle i sitt liv.

Uteserveringen er stappfull. Regnbueflaggene vaier over Oslos mest kjente utested for homofile. Det stor banneret i speilglassvinduet ønsker «Happy Pride».

Det er fløyelsblå midtsommernatt og 19 grader i luften. Siv har på seg den nye sommerkjolen, den med små blomster, som var altfor dyr. Markus tøyser og viser tryllekunster. De spiser fries fra gatekjøkkenet ved siden av.

Når det smeller 20 meter oppe i gaten, ved puben Per på Hjørnet, roper noen om fyrverkeri.

– Men jeg så en som sto skrått overfor oss, ta seg til hodet. Han blødde – mye, forteller Siv.

– Hjernen min prøvde å finne en rasjonell vinkling på hva som skjedde.

En serie skudd fra et automatvåpen rett etterpå utløser kaos.

Siv forteller at mange løper unna, mens andre kaster seg ned.

– Folk skrek: «Vi blir skutt på! Vi blir drept!»

Selv blir hun stående, som fastfrosset.

Markus griper henne hardt, dytter henne inntil veggen, skyver henne ned på asfalten:

«Ligg helt stille, lat som om du er død. Han kommer hit nå.»

Hun krøker seg sammen, halvveis i fosterstilling, bak ryggen til Markus. Han beskytter henne som et skjold. Hun kjenner hvordan hun puster inn i stoffet i T-skjorten hans.

Så kikker hun opp bak skulderen hans. Mannen er rett foran dem, kanskje en meter unna. Han løfter våpenet.

Det svartner for Siv. I noen sekunder er hun helt borte.

– Men jeg husker smellet, det var øredøvende. Og at jeg lå med hodet mot ryggen hans og løftet hendene og kjente at det var vått. Han blødde ekstremt mye.

Markus har i dag ikke noe minne om at han ble skutt.

Siv dytter ham over på rygg og legger press på såret, inntil en annen kvinne tar over for å gi førstehjelp. Siv blir sittende og holde ham i hånden.

Hun tenker bare at han må få omsorg og hjelp. Hun snakker om samboeren hans for å holde ham våken. Hun stryker ham og sier at det kommer til å gå bra.

– Jeg var livredd for å være alene, sier Markus.

Han er i sjokk. Nødetatene tror først han er truffet i ryggen, for han blør voldsomt. Han har også skåret seg opp på glass fra vinduene som ble skutt i stykker.

Der og da synes Siv det vanskeligste er at de skal bli splittet.

– Jeg husker ambulansen kom, at det var helt kaos. Men akkurat i det øyeblikket følte jeg at vi var de to eneste menneskene i verden.

Med ulende sirener blir Markus kjørt til Ahus på Lørenskog. Traumeteamet finner at kulen har gått rett gjennom høyre skulder, uten å skade kroppens vitale organer.

Han har også et streifsår i høyre tinning, skrått ved øyenbrynet. Det kan være fra samme kule.

Mens han ligger på operasjonsbordet, geleider politiet Siv inn på Thon Hotel Rosenkrantz, der de samler dem som var tettest på angrepet.

Hun blir sittende og lytte til dem som la gjerningsmannen i bakken i Kristian IVs gate.

– De er jo helter. Jeg kan ikke forestille meg hvor modig du må være for å gå inn i en situasjon på den måten. De reddet mange liv.

Etterpå snakker Siv med krisepsykologen om hvordan vi reagerer når livet er truet.

Noen fryser – eller stivner.

Noen gjemmer seg.

Noen beskytter, eller går til motangrep.

– Jeg er tydeligvis en som fryser, og det har vært ganske belastende å tenke på i ettertid. At jeg utsatte Markus for det, at det var min reaksjon som førte til at han ble skutt, sier Siv fem måneder senere.

Markus sier at hun ikke må bebreide seg selv.

– Det du gjør etterpå, det redder livet mitt. Jeg er så glad for at du tok vare på meg da jeg lå på bakken. Det betyr mye for hvordan hodet mitt fungerer i ettertid.

Siv er helt sikker på at hun ville vært død om ikke Markus hadde dradd henne ned.

– Jeg sto rett i skuddlinjen, det var sekunder om å gjøre.

Markus er fremdeles 80 prosent sykemeldt fra jobben som fører av Flytoget. Skulderen verker. Han har vondt i nakken, oppover bak øret, nede i korsryggen.

Han drømmer at han er på jobb som vanlig, men hele tiden kikker på klokken og venter på at den skal bli kvart over ett, halv to om natten. Tidspunktet for angrepet.

Så våkner han av et kjempesmell, gjennomvåt av svette, vet han blir skutt.

Rundt halv fire fikk han ikke sove mer. Det samme marerittet jaget ham i flere måneder, men ikke nå lenger.

Også Siv har slitt med nattesøvnen og drømmene. De første to månedene etter terrorangrepet fikk hun ikke sove før etter halv to – klokkeslettet da minuttene fylt av terror var over.

– Jeg så instinktivt på telefonen da klokken var 16–17 minutter over ett. Jeg visste at det var da det begynte å roe seg. Først da kunne jeg sove, forteller Siv.

Hennes drømmer kretset om de fem barna, om at de vokser opp uten henne, om at hun ikke er til stede for dem.

I sekundene før Markus ble skutt, tenkte begge at de kom til å dø.

– Det er redselen som har sittet i lengst, sier Siv.

Markus nikker.

– Redselen for å bli skutt, for å bli drept.

Markus snakker varmt om politimannen som hjalp ham inn i sykebilen utenfor London Pub. Siv føler også at hun personlig er blitt godt ivaretatt av politiet og deres pårørendekontakt.

Men begge er kritiske til politiets beredskap og manglende sikkerhet rundt årets Pride-arrangement. Siv sier at hun så hvor mye hat det var i forkant av feiringen:

– Jeg synes det er vanskelig å tenke på hvor naive vi har vært. Politiet skulle jo vært der, gått rundt i de gatene den natten. Vi var så ubeskyttet, så sårbare.

Siv bærer et regnbuefarget armbånd med Oslo Pride. Hun tok det av to måneder etter terrorangrepet, men bandt det om håndleddet like før gjensynet med Markus.

Blodet hans er på det armbåndet.

– Det var veldig vondt å ta det av, for det var som det hadde vokst fast på kroppen min. Men den gang tenkte jeg at jeg aldri ville gå med det igjen.

Hun ville ikke lenger vise offentlig hvor sterkt homofiles rettigheter opptar henne.

– Det er noe jeg har kjempet for, kanskje det fineste og viktigste jeg føler på.

– En ordentlig hjertesak, sier Markus.

– Ja, jeg føler det innerst i hjertet, svarer Siv.

– Men det er noen som har tatt det fra meg.

Etter den redselsfylte natten kom hun hjem til Gol og ble sittende og holde rundt samboer og barna.

– Det er en naiv virkelighetsoppfatning som blir tatt fra deg, når du er med på noe sånt. At du er trygg, at du har lov til å gjøre hva du vil. Det eksisterer ikke lenger for meg.

Hun går på arbeid, går på møter, går på butikken som før, men noe er annerledes:

– Hver gang er det med en tanke om at noen bare kan ta opp et våpen og skyte meg.

Siv har unngått Oslo de siste månedene. Barna synes ikke om at hun reiser dit.

– De er også blitt redde.

Markus sier at han egentlig er en sosial type, men er blitt mye mer innesluttet.

Han var på et utested da et ølglass falt i bakken. Markus frøs til, ble helt satt ut.

– For det er noe jeg husker og synes er kjempeekkelt. Det frarøvet meg gleden ved å gå ut. Jeg føler det hele tiden går en skygge bak meg.

Markus bestemte seg tidlig for at han ikke skulle tenke på gjerningsmannen.

– Samboeren min har sagt at hun hater ham over alt på denne jord. Men jeg har prøvd å blokke ham ut og heller sette pris på at jeg er i live.

I det siste har han begynt å kjenne andre følelser.

– Jeg vet ikke når skulderen blir bra. Det er veldig frustrerende at en annen har påført meg skade.

Mens Markus ikke ville se nyhetssaker om terrorangrepet, reagerte Siv motsatt.

– Jeg leste alt som var, våknet om natten og sjekket VG og andre kilder for å se om det var kommet noe nytt. Men jeg bærer ikke på noe veldig sinne.

Begge ønsker å være til stede under rettssaken mot gjerningsmannen.

– Jeg tror egentlig ikke det kommer en avslutning. Det som skjedde, har vokst inn i sjelen, er blitt en del av kroppen min, sier Siv.

Markus ser frem til å sitte på andre siden av bordet.

– Jeg vil vise at vi fremdeles er her. At det er han som forsvinner, på en måte. Han blir forhåpentligvis sittende inne i lang tid.

Terrorangrepet ved Per på Hjørnet og London Pub kostet to mennesker livet. Ni andre fikk skuddskader. 24 fikk andre skader. 262 personer har fått status som fornærmet.

Gjerningsmannen Zaniar Matapour (42) er varetektsfengslet, siktet for en terrorhandling. Rettspsykiatrisk sakkyndige undersøker om han var tilregnelig.

Islamisten Arfan Bhatti er siktet for medvirkning. Norsk politi ønsker å få ham utlevert fra Pakistan. To andre menn er også siktet for medvirkning til terrorhandling.

Politiets sikkerhetstjeneste og Oslo politidistrikt skal evaluere sin håndtering av masseskytingen. Politidirektør Benedicte Bjørnland sier formålet er å fremme læring som kan bidra til å styrke politiets evne til å forebygge og bekjempe alvorlige straffbare handlinger.

Markus vil delta i Pride-feiringen neste år. Siv tror hun kommer til å reise.

– Det som skjedde, skal ikke få lov til å ldelegge den beste helgen i året for meg. Men det blir tøft ...

Da hun fortalte barna at mamma ble skutt mot, og at det var en mann som reddet henne, utbrøt sønnen på seks år spontant:

– Jeg håper jeg blir like modig som Markus når jeg blir stor!

Familien til Siv har sammen laget en tegning der det står at «pappa er helten vår».

– Da sa en av dem: «Og Markus! Vi må sette på Markus der.» For han er sånn superhelt hos oss.