Uforklarlig lysfenomen

Noen merkelige lys på himmelen har blitt observert både på Øst- og Vestlandet. Eksperter kan ikke forklare hendelsene.

Anette Salte var ute og gikk i Kragerø fredag 2. desember, da hun plutselig så noen merkelige lysglimt på himmelen.

– Det var veldig tydelig. Først så jeg bare én, men så var det tre som jeg fikk filmet, men totalt så jeg fem stykker, forteller Salte til VG.

Hun forteller at hun syns lysglimtene bevegde seg raskt, langt raskere enn for eksempel et fly.

– Med en gang tenkte jeg at det var et fly som holdt på å styrte, uansett hvor rart det høres ut, men så var det jo ingen lyd, sier Salte, og legger til at hun aldri har sett noe lignende.

På søndag ble det som ser ut til å være det samme mysteriet observert på Karmøy.

Arild Iversen var nemlig ute og kjørte rundt klokken ni i dag tidlig, da han så lysene.

– Det så spesielt ut. Jeg tenkte «nå er det en meteoritt, eller et eller annet», sier Iversen til VG.

KARMØY: Dette kunne man fra Karmøy se på himmelen, søndag morgen.

VG har vært i kontakt med Meteorologisk institutt, som ikke har noen god forklaring på hva det skinnende lyset kan være.

– Dessverre har vi ikke noe klar formening om hva dette kan ha vært. Det kan ha vært et lysfenomen i forbindelse med soloppgang høyt oppe i troposfæren, kanskje så langt opp som i stratosfæren, skriver instituttet i en e-post.

SE VIDEO – I NOVEMBER BLE DET MELT OM METEOR-OBSERVASJON FRA FLERE STEDER I LANDET: