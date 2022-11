SØSKEN: Ruweyda Mohamud sammen med broren Abdullahi Dayib Mohamud.

Hammerfest-mysteriet: − Ingen fortjener å leve sånn

OSLO/HAMMERFEST (VG) – Jeg føler at alt går for sakte. Nå er det gått to år og det har ikke skjedd noe i saken med broren min, sier Ruweyda Mohamud, søsteren til Abdullahi (23) som har vært savnet i snart to år.

– Du kan ikke tenke på fremtiden. Dette tar over hele livet ditt, sier hun.

I løpet av de to årene han har vært savnet har det vært svært tungt for familien å leve med uvissheten om hva som har skjedd med 23-åringen som sporløst forsvant fra Hammerfest 18. desember 2020.

Familien har nå bedt om å få oppnevnt bistandsadvokat, og politiet har sendt inn en begjæring om dette til retten, opplyste politiet i Hammerfest til VG fredag.

Ruweyda sier at hun ikke visste om ordningen med bistandsadvokat før torsdag, da VG tok kontakt med familien.

– For meg var det helt ukjent hva en bistandsadvokat gjør, sier hun fredag.

– HJELPELØS: Ruweyda Mohamud er søsteren til Abdullahi Dayib Mohamud som har vært savnet i snart to år.

– En uendelig sorg

Nå har ikke familien fått oppnevnt en ennå, men dersom politiets begjæring tas til følge vil den prøvede familien endelig få hjelp fra en advokat til å få svar i saken.

– Ingen fortjener å leve sånn. Jeg føler meg helt hjelpeløs og må få svar om hva som har skjedd, sier Ruweyda.

Tidligere i uken sa hun til VG at det er viktig at folk vet at det er en person som er savnet og at «det er noen som vet hva som har skjedd med denne personen».

Hun beskriver en svært vanskelig situasjon for den opprinnelig somaliske familien som kom til Norge i 2011. Nå håper hun at en bistandsadvokat kan hjelpe dem med de spørsmålene de har.

– Nå lever vi i en uendelig sorg. For vi vet ikke om han lever eller ikke. Jeg føler at han sitter fast og jeg lever den samme dagen om og om igjen, sier hun.

ADVOKAT: Christian Lundin er medlem av bistandsadvokat utvalget i Advokatforeningen.

– Kan begjære etterforskningsskritt

Ordningen med bistandsadvokat er hjemlet i straffeprosesslovens kapittel 9 a.

Noen ganger har du automatisk rett til bistandsadvokat. Det gjelder overtredelser av bestemte straffebestemmelser, hvis det er grunn til å tro at fornærmede som følge av handlingen får betydelig skade på kropp eller helse, eller i saker hvor noen under 18 år er død som følge av handlingen.

Retten kan også oppnevne bistandsadvokat i andre tilfeller der sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre særlige forhold tilsier at det er behov for advokat.

– Hva kan en bistandsadvokat bidra med?

– Først å fremst skal bistandsadvokaten ivareta de pårørendes prosessuelle rettigheter. Dette kan være innsyn i rettsdokumenter, å være til stede under rettsmøter og rekonstruksjoner, og generelt ivareta fornærmede og etterlattes interesser, sier Christian Lundin, advokat og medlem av bistandsadvokat utvalget i Advokatforeningen.

Han sier pårørende og etterlatte i kriminalsaker har behov for god orientering om hva som skjer i saken.

– Og, bistandsadvokaten kan også anmode om at det foretas etterforskningsskritt i saken, sier Lundin.

– Burde denne familien ha fått tilbud om en offentlig oppnevnt bistandsadvokat?

– Jo, etter loven skal politiet ved første kontakt med fornærmede og etterlatte orientere om muligheten for å få oppnevnt bistandsadvokat. Hvis det stemmer at politiet ikke har orientert denne familien om muligheten til å søke om bistandsadvokat på et tidligere tidspunkt er det oppsiktsvekkende. Et annet spørsmål er om retten tar til følge en slik anmodning, sier han.

AVSLUTTET GRAVINGEN: Politiet gjør nå søk i området ved hjelp av kriminalsøkshunder.

– Fortsatt en savnetsak

Det er påtalemyndigheten som vurderer pårørendes behov for å få oppnevnt en bistandsadvokat. På spørsmål om hvorfor Abdullahis familie ikke har fått dette til nå, svarer påtaleleder Morten Daae at regelverket rundt dette er strengt.

– I denne saken var savnede over 18 år, og hvorvidt hans forsvinning skyldes en kriminell handling har vi ikke hatt grunnlag for å hevde tidligere.

Videre sier Daae at det derfor ikke har vært grunnlag for å oppnevne noen bistandsadvokat til familien før nå.

– Vi har holdt de pårørende løpende orientert direkte gjennom oppnevnt pårørendekontakt og ikke via advokat.

Det er nye opplysninger i saken som gjør at politiets hovedhypotese nå er at Abdullahi er utsatt for en voldshandling, opplyste leder for taktisk etterforskning i Finnmark politidistrikt, Torstein Pettersen, onsdag.

– Hvorfor har det tatt så lang tid for politiet å betrakte dette som en kriminalsak?

– Vi har jobbet ut fra flere hypoteser fra start – også at det er snakk om en kriminell handling.

Påtaleleder Anja Mikkelsen Indbjør understrekte imidlertid at saken fortsatt er regnet som en savnetsak.

– Det er fortsatt en savnetsak, og det er ingen mistenkte i saken.

Politiet har ikke svart på spørsmål om hvorvidt de i løpet av den snart to år lange etterforskningen har informert de pårørende om muligheten til å få oppnevnt en bistandsadvokat.

Utvider søket med hunder

Fredag er det gjort forberedelser til nye søk etter den savnede i det samme området rundt idrettshallen, etter at politiet stoppet søket torsdag.

– Vi ønsker å gjøre ytterligere søk i området og utvide søksområdet. I løpet av helgen vil vi få flere nye ekvipasjer med kriminalsøkshunder til Hammerfest, sier Pettersen i en pressemelding.

Kriminalsøkshundene som kommer er fra finsk politi.

– Vi setter stor pris på bistand fra kolleger i Finland og bistanden fra Kripos. Kripos bistår oss med taktisk etterforskningsledelse, samt kriminalsøkshund som deltok torsdag og tidligere i høst.

Fredag pågikk forberedelser til de nye søkene med blant annet boring ned i grunnen for å gi hundene et best mulig luktbilde før de settes inn i søket i løpet av helgen.

– Samtidig ønsker jeg å presisere at en markering fra en kriminalsøkshund ikke er et fasitsvar men kun en indikator og beslutningsstøtte i søkearbeidet. Vi er fortsatt ikke sikre på at den savnede er i dette området, men ønsker å gjøre ytterligere søk. Også mangel på funn eller spor er interessant i etterforskningsøyemed.