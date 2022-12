SKYTING FURUSET: Politiet i gang med etterforskningen etter at en mann ble skutt på Furuset i november.

Dette er de kriminelle nettverkene på Oslo øst

Konfliktene mellom de kriminelle nettverkene på Oslos østkant har tilspisset seg. Kampen om territoriell kontroll og narkotikamarked har resultert i flere voldelige oppgjør.

Anne Sofie Mengaaen Åsgard

Morten S. Hopperstad

Denne uken smalt det igjen.

En mann i 30-årene ble skutt og drept på Grønland grytidlig søndagsmorgen.

Samme uke ble en mann i 20 årene ble skutt på Furuset i Oslo.

Skyteepisodene er blant de mange voldshendelse som har funnet sted på Oslos østkant gjennom det siste året.

Flere av de mange episodene knyttes til kriminelle nettverk som opererer i områdene.

VG kan nå fortelle hvordan nettverkene er bygget opp, hvor de holder til og hvilke konflikter som pågår mellom dem.

DREPT: Søndag ble en mann i 30-årene skutt og drept på Grønland. Skyteepisoden er en av flere voldsepisoder i hovedstaden de siste månedene. En mann er drapssiktet, og hans advokat sier at han ikke kan se det er grunnlag for å si at skytingen er en del av et kriminelt oppgjør.

Les også Bilde delt på nett etter skyting på Grønland – Klart uheldig, mener politiet om delingen av bildet etter at en ung mann ble skutt og drept på Grønland i helgen.

Nettverkene

– De fleste personene er knyttet til synlige kriminelle nettverk og har en straffehistorikk som stort sett gjelder salg av narkotika og ulovlig befatning med våpen, sier Sigve Bolstad til VG.

Bolstad, som er tjenestestedsleder ved Manglerud politistasjon, sier politiet mener over 100 personer er involvert i konfliktene som resulterer i voldelige sammenstøt med skytevåpen og kniver.

– Flere av konfliktene går mange år tilbake, forteller han.

Rivaliseringen mellom de kriminelle nettverkene og aktørene har ført til en rekke voldsepisoder.

FØLGER NØYE MED: Politiet i enhet øst følger nøye med på konfliktene mellom de kriminelle aktørene og nettverkene. Her ved tjenestestedleder ved Manglerud politistasjon, Sigve Bolstad.

Økning i voldstall

Tall VG har hentet inn, viser at det ved utgangen av oktober var kommet inn 6301 anmeldelser som gjaldt vold i Oslo politidistrikt i 2022. På samme tid i fjor var tallet 5768.

For den geografiske driftsenheten Oslo-politiet kaller “enhet øst” er tallet 1765 anmeldelser ved utgangen av oktober i år. Omtrent samme antall som i fjor.

Men typen vold har endret seg noe. Særlig har tallene som gjelder fysisk vold økt her siden samme periode i fjor.

Flere av voldsepisodene regner politiet som oppgjør mellom kriminelle nettverk og grupperinger.

KNIVSTIKKING: En ung mann ble knivstukket på furuset 5. september. Kort tid etter kom det melding om en ny knivstikking i samme området.

Konfliktene

VG vet at det nå er det opptil syv pågående konflikter i enhet øst.

I fem av konfliktene mener politiet at spenningsnivået er moderat eller høyt.

De involverte er hovedsakelig knyttet til bydelene Stovner, Alna og Søndre Nordstrand.

Dette er bydeler politiet mener har særlige utfordringer, og barnefattigdom og trangboddhet preger områdene.

Dette er også de områdene hvor færrest tar høyere utdanning og med størst tetthet av barn og familier med tre barn eller flere.

Politiet følger konfliktene med lupe.

Målet er å ligge i forkant av konfrontasjonene og stanse rekrutteringen til nettverkene.

Gjennom etterretningsarbeid og analyser forsøker politiet å forutse neste oppgjør og hva som vil være konsekvensen av nye voldshendelser.

Les også Prinsdal-drapet: Dømt til 13 års fengsel Oslo tingrett mener drapet på Halil Kara (21) har karakter av en ren henrettelse.

Disse rivaliserer

Ifølge VGs opplysninger er det kriminelle nettverket på Furuset i konflikt med kriminelle aktører på Haugenstua og i Oslo sentrum.

Samtidig er det kriminelle miljøet på Mortensrud i konflikt med kriminelle aktører på Holmlia. En gang var disse to rivaliserende partene alliert under navnet Young Bloods.

Konflikten mellom Mortensrud, Holmlia og de andre nettverkene er knyttet til både drap og drapsforsøk.

DRAPSFORSØK: En mann ble skutt ved Mortensrud kirke tidligere i år.

Les også Mortensrud-drapet: – Skulle gå på skole og skaffe seg et liv, ikke drepes MORTENSRUD (VG) Flere hundre samlet seg utenfor Lofsrud skole for å minnes 20-åringen som ble drept tidligere denne uken.

Over 100 involvert

I overkant av 100 gutter og menn er involvert i konfliktene som politiet følger. De fleste er menn med minoritetsbakgrunn født i Norge.

De involverte er mellom 16 år og 46 år gamle.

– Hovedvekten er født mellom 2001 og 2004, sier Bolstad.

Han understreker at dette er personer som både er direkte og indirekte involvert i konfliktene.

Det betyr at ikke alle personene er medlemmer av de kriminelle nettverkene selv om de er tilknyttet konfliktene.

Flesteparten har likevel straffehistorikk.

Skolekamerater på Mortensrud

På Mortensrud i bydel Søndre Nordstrand har politiet identifisert mer enn 30 personer som de knytter til det kriminelle nettverket der.

Mange av disse er knyttet til grove voldshendelser og grov narkotikakriminalitet.

Innad er det flere mindre grupper hvor de involverte er på samme alder, har gått på samme skole eller bedriver kriminalitet sammen.

Mens de yngre gruppene består av menn i slutten av tenårene, er de eldste i nettverket i slutten av 30-årene.

Kriminelle forbilder

Politiet mener de eldre i nettverket fungerer som kriminelle forbilder for de yngre i miljøet.

–Vi er svært bekymret for det vi ser som en negativ kriminell utvikling for mange ungdommer i årskullet 2004, sier Bolstad.

Nettverket har ikke et tydelig hierarki og det er enkeltpersoner i de ulike gruppene som fungerer som bindeledd innad i nettverket.

Felles for alle gruppene på Mortensrud er at de selger narkotika og de har tilgang på skytevåpen.

Den harde kjernen på Furuset

Det kriminelle nettverket på Furuset er involvert i flere av konfliktene politiet følger med på.

Et 20-talls personer utgjør nettverket og medlemmene er i slutten av tenårene til begynnelsen av 20-årene.

Her utgjør en liten andel personer den harde kjernen.

Kjernen er knyttet tett sammen gjennom relasjoner som har vart over år. De fleste i dette nettverket har omfattende straffehistorikk, som drapsforsøk og grove trusler.

Politiet mener nettverket har god tilgang på skytevåpen.

«Blikking»

Ifølge politiet er vanskelig å kunne si noe sikkert om hva som er de utløsende årsakene til konfliktene.

– Det er ikke et svar med to streker under, men vi ser et mønster knyttet til narkotikavirksomhet, sier Bolstad.

Ifølge han kan det imidlertid være langt mindre ting som får situasjonen til å eskalere.

– Noe så enkelt som «blikking» kan være en utløsende faktor for voldshendelser, fortsetter han.

Det å se på noen på feil måte i et område hvor vedkommende ikke har beskyttelse av venner og nettverk kan ende med alvorlige skader.

KNIVSTIKKING: En ung mann ble siktet etter en knivstikking i nærheten av Stovner senter 30. august.

Mange mot én

Flere personer VG har snakket med som jobber tett på miljøet, forteller at er det særlig de yngre i nettverket som nå oftere er involvert i voldssaker.

Hans Magnus Gjerlaug er avsnittsleder ved kriminalforebyggende seksjon i enhet øst. I flere år har han hatt tett kontakt med ungdom og unge voksne i de aktuelle områdene.

Nå ser han en tydelig endring i hvordan volden utøves.

– Det er gjerne mange mot én og overmakt i antall eller at man er hjelpeløs ved at motparten har våpen, sier han.

Gjerlaug har merket seg en utvikling.

– Ofte er det et poeng at volden skal være fornedrende og at det blir filmet og delt i ettertid. Det er noe av det styggeste vi ser, sier Gjerlaug.

TETT PÅ MILJØENE: Avsnittsleder Hans Magnus Gjerlaug har i mange år jobbet tett på ungdommene og de unge voksne i miljøene og områdene som er utsatt.

På åpen gate

Den siste tiden har flere av oppgjørene skjedd i det offentlige rom. T-banestasjoner, butikkområder eller boligstrøk har vært slagmark.

Skyteepisoden på Furuset 22. november er blant eksemplene. Den skadede mannen i 20-årene endte opp i en taxi utenfor Ikea. En barnehage ble vitne til skyteepisoden.

Saken er nå under etterforskning ved drapsseksjonen i Oslo, og offeret har ikke forklart seg for politiet.

– Det er bekymringsverdig at man tilsynelatende uten tanke på at man utsetter tredjepart for fare, bruker både kniv og skytevåpen, sier Bolstad

– Må løses sammen

Også Sigve Bolstad opptatt av at problemene i bydelene må løses av flere enn bare politiet.

– Dette må Oslo løse sammen, sier han.

Bolstad sikter til et godt samarbeid med skoler, fritidsklubber og andre tilbud i bydelen og kommunen.

– Disse vil jeg gi ros til, sier han.

ØKER INNSATSEN: Politiet i Oslo har de siste ukene pågrepet og fengslet fem sentrale aktører. Enhet Øst har beslaglagt 78 stikkvåpen så langt i år.

Pågrepet sentrale aktører

Selv har politiet satt i gang en rekke tiltak som økt tilstedeværelse, samtaler, fengsling av sentrale aktører og våpenvisitasjon.

Bare de siste ukene har fem personer som anses å være sentrale aktører på Mortensrud blitt pågrepet og fengslet.

Det dreier seg om saker med grov narkotikakriminalitet, våpen og trusler.

Politiet i enhet øst har også beslaglagt 35 skytevåpen og 78 stikkvåpen som machete og kniv så langt i år. Ytterligere 15 våpen er også inndratt i andre sammenhenger.

– Men for å skape trygghet må vi også gjøre noe med de sosiale faktorene, sier Bolstad.