Coronamedisin snart tilgjengelig på apotekene

Fra neste uke blir Pfizers coronapille Paxlovid, som reduserer risikoen for alvorlig sykdom, tilgjengelig på norske apotek.

Det er først og fremst eldre og de med underliggende sykdom som vil ha nytte av behandlingen.

– Jeg er glad for at vi nå kan tilby coronapasienter med høy risiko for alvorlig sykdom denne behandlingen. Det reduserer risikoen for alvorlig forløp hos den enkelte, i tillegg til at det er med på å ta ned belastningen på helsetjenesten, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

For pasienter med lav risiko for alvorlig sykdom, har pillen liten nytte.

Pillen blir tilgjengelig på norske apotek fra 8. desember.

Statens legemiddelverk skriver at apotekene kun skal utlevere Paxlovid på blå resept eller rekvisisjon fra sykehjem i tråd med faglige anbefalinger fra Helsedirektoratet.

Info Slik fungerer antivirale medikamenter: Virus kjennetegnes ved at det først «blir levende» og multipliserer seg når molekylet kommer inn i den menneskelige cellen.

Virustypen som forårsaker luftveisinfeksjoner, slik som covid-19, kalles RNA-virus. Viruset bruker RNA-polymerase i cellen til å formere seg.

Antivirale medikamenter som Avigan hemmer RNA-virusets evne til å formere seg inne i cellen, fordi det lager en falsk byggestein til RNA-polymerasen. Vis mer

Tok til orde for medisin

Land som Kina, India og Japan behandler coronasmittede pasienter med antivirale medikamenter, som for eksempel av typen Avigan – også kalt Favipiravir.

Denne typen medikamenter har lenge blitt brukt generelt mot luftveisvirus og influensa i flere asiatiske land.

Den norske legen Peter Dvergsdal tok til orde for at Norge skulle kjøpe slike legemidler allerede tidlig i pandemien.

– Norge må være forberedt på epidemi. Da er det medikamentbehandling som gjelder, sa Dvergsdal til VG i mars 2020.

Da mente Legemiddelverket at det ikke finnes tilstrekkelig, vitenskapelig grunnlag for å anbefale medisinen.

Piller til 25.000 personer

I en pressemelding skriver regjeringen at Norge har fått nok Paxlovid til 25.000 personer.

Det betyr at det er begrenset tilgang på legemiddelet.

Helsedirektoratet understreker at Paxlovid ikke erstatter coronavaksine, og at man får den beste beskyttelsen ved å ta vaksinen.

Rettelse: I første pressemelding fra regjeringen sto det at coronemedisinen var tilgjengelig på norske apotek fra i dag. Det er feil. Det riktige er 8. desember. Feilen ble rettet 07.50.