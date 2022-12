SMÅBARNSMAMMA: Sandra Bruflot fotografert da hun ventet sitt andre barn i november 2020. På armen har hun datteren Embla. Nå er Bruflot blitt trebarnsmor - og har snudd i sitt syn på hvem som bør motta barnetrygd.

Trebarnsmor Sandra Bruflot snudde om barnetrygd: – Det koster å ha barn

Som ledere av hver sitt ungdomsparti ville de ha behovsprøvd barnetrygd. Sandra Bruflot og Atle Simonsen har tre barn hver, og er rykende uenige om hvem som bør motta barnetrygd.

Barnetrygden er trolig viktigere enn noensinne - spesielt for barnefamilier som sliter i den nye dyrtiden.

Men hverken barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) (seks barn) eller stortingsrepresentant i mammaperm Sandra Bruflot (H) (tre barn) synes fremtidig barnetrygd skal forbeholdes familier som sliter økonomisk.

– Jeg synes at dagens barnetrygd er en veldig god ordning siden den når ut til alle barnefamilier på en ubyråkratisk måte. Jeg er skeptisk til å styrke barnetrygden for noen familier ved ta fra andre, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe til VG.

SMÅBARNRMOREN: Barne og familieminister Kjersti Toppe fotografert på en huske i 2008 - da hun hadde seks barn som familien mottok barnetrygd for.

Som seksbarnsmor mottok hun og familien på det meste 5.500 kroner i måneden i barnetrygd - eller rundt 60.000 kroner i året.

Hun er opptatt av at barnetrygd skal være et supplement til skattesystemet, og ikke en sosial trygdeytelse. Tidligere ble forsørgelse av barn tatt hensyn til gjennom skatteklasefradrag.

– Det får man ikke i dag, derfor er barnetrygden en viktig universell ordning som skal være for alle foreldre, begrunner Toppe.

Hennes holdning strider veldig mot småbarnspappa Atle Simonsens syn på saken.

Simonsen, som nå er kommunikasjonsdirektør i Lyse, har to barn på et halvt og tre år, pluss et bonusbarn på 12.

Flere vil kjenne ham igjen som tidligere statssekretær for eks-finansminister Siv Jensen i Finansdepartementet. Før det var han leder for Fremskrittspartiets Ungdom - og en ivrig talsmann for behovsprøvd barnetrygd.

JENSENS HØYRE HÅND: Atle Simonsen har tidligere vært Siv Jensens statssekretær. Her på NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum i 2020.

– For egen del er jeg fortsatt av den oppfatning at en behovsprøvd barnetrygd er den beste løsningen, sier Simonsen.

– Dere trenger ikke over 40.000 kroner i barnetrygd årlig?

– Vi trenger egentlig ikke det, nei. Vi har spart barnetrygden i fond. Jeg er nok konsistent i mitt syn uavhengig av egen livssituasjon. Vi er en toinntektsfamilie med trygg økonomi. Derfor er det andre familier som trenger barnetrygden mye mer enn familier med solid økonomi. Spesielt i tider der såpass mange sliter med dårlig råd, svarer Simonsen.

Info Barnetrygden Ordinær barnetrygd er et fast beløp per barn.

Fra 1. januar 2022 er det disse satsene som gjelder:

Barn under 6 år: 1676 kroner per måned.

Barn over 6 år: 1054 kroner per måned.

Du kan få utvidet barnbetrygd når du er alene med barn under 18 år.

Du får 1 054 kroner i tillegg til den ordinære barnetrygden.

Når du har delt barnetrygd får du 527 kroner i måneden. Dette får du i tillegg til den ordinære delte barnetrygden.

Småbarnstillegget er 660 kroner måneden og blir utbetalt sammen med barnetrygden.

Du må ikke betale skatt av barnetrygd.

Regjeringen har i budsjettet for 2023 foreslått en økning i den utvidede barnetrygden på 11544 kroner i året for enslige forsørgere samtidig med at særfradraget blir avviklet.

Noen enslige forsørgere har hatt for lav inntekt til å få nytte av særfradraget. Disse får nå økt offentlig støtte med regjeringens forslag. (Kilder: NAV og Barne- og familiedepartementet) Vis mer

Sandra Bruflot (H) var tidligere leder i Unge Høyre. Nå er hun trebarnsmor i fødselspermisjon, stortingsrepresentant og nestleder i Høyres kvinneforum:

Bruflot legger ikke skjul på at hun har foretatt en snuoperasjon om barnetrygd siden før hun ble mamma - uten at det er hovedårsaken.

– Unge Høyre var for en behovsprøvd barnetrygd i min tid som UH-leder. Men etter hvert har nok mitt syn på dette endret seg. Kåre Willoch ble jo en varm talsmann for å bedre småbarnsfamilienes økonomi - og deriblant for å løfte barnetrygden som en universell ytelse. Jeg er enig i dette, sier Bruflot til VG.

UNGDOMSPOLITIKEREN: Sandra Bruflot som brennende engasjert leder av Unge Høyre i eggdonasjonssaken på Høyres landsmøte i 2017.

Hun synes at barnetrygden bør være universell - som gratis tannlegetjenester og legehjelp er det.

– Hvorfor skal noen med solid familieøkonomi motta barnetrygd - som de lar vokse til barna blir voksne - mens andre mottakere bruker barnetrygden til løpende utgifter?

– Jeg ser at det går an å argumentere for behovsprøvd barnetrygd på den måten. Men det samme kan man si om gratis skolegang, helsetjenester og andre ordninger som alle er uavhengig av familiens økonomi. Det koster å ha barn, uansett. Og det blir stadig dyrere. Barnefamilier har ofte en trang økonomi, svarer Bruflot.

Hun legger til:

– Et annet argument for en fortsatt universell barnetrygd er at det kan bli unødvendig byråkratisk å bygge opp et eget apparat for å behovsprøve ordningen. I verste fall kan vinningen gå opp i spinningen, advarer trebarnsmoren og politikeren.

Barne- og familieminister og seksbarnsmor Kjersti Toppe minner om at selv om hun er lege og har hatt solide årslønner som stortingsrepresentant og statsråd, så hadde familien virkelig bruk for barnetrygden.

– På det meste mottok jeg om lag 5500 kroner i måneden den gang det var seks barn under 18 år i familien. Men jeg har ikke alltid hatt høy inntekt, og vi har vært en familie som har brukt opp barnetrygden hver måned, og den kom godt med. Det koster å ha barn, understreker Toppe.