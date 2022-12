PÅ HYBELEN: Den tidligere dagmammaen soner ved en overgangsbolig på Torshov i Oslo. Her har hun sin egen hybel.

Drapsdømt dagmamma (53) mener hun er uskyldig

Nå forsøker den drapsdømte firebarnsmoren å få saken gjenopptatt for andre gang.

– Jeg vet at jeg ikke har gjort noe for å skade Martine, men jeg vet jo ikke hva som har skjedd, sier Rita.

På en hybel eid av kriminalomsorgen soner Rita (53) en dom for drap på 13 måneder gamle Martine.

På veggene henger morsdagskort ved siden av tegninger og familiebilder.

– Jeg prøver å gjøre det litt koselig her, sier hun og drar frem strikketøyet.

Rita ønsker ikke at vi skal bruke hennes fulle navn av hensyn til barna og familien.

TIDSFORDRIV: Den tidligere dagmammaen strikker mye på hybelen, og har fått flere strikkebestillinger fra døtrene.

– Bittelite nåløye

I nesten 16 år har hun kjempet for å bli kvitt det som først var mistankene, deretter anklagene og til slutt dommen mot seg.

Nå ligger dagmammaens begjæring om å få gjenopptatt saken på bordet hos Gjenopptakelseskommisjonen.

Det er hennes andre forsøk.

– Det er liksom et sånt bittelite nåløye, og det er nesten helt umulig, sier Rita.

Martine (13 mnd) døde på Rikshospitalet av omfattende hodeskader.

Hun sikter til antall saker som Gjenopptakelseskommisjonen slipper gjennom for en ny behandling i retten. Flere har pekt på at det for vanskelig å få gjenopptatt saker gjennom kommisjonen.

Selv opplyser kommisjonen at så langt i år har 23 prosent av sakene blitt gjenåpnet.

– Men det er jo den muligheten man har, så da må man prøve, fortsetter dagmammaen.

Info Dette er Gjenopptakelseskommisjonen Gjenopptakelseskommisjonen avgjør om en domfelt med rettskraftig dom skal få behandlet sin sak på ny av retten. Kommisjonen er uavhengig av politiet, påtalemyndigheten og domstolene.

Dersom saken blir gjenåpnet, skal skyldspørsmålet og/eller straffutmålingen prøves på nytt. Saken vil da gå for en annen domstol enn den som avsa den dommen som angripes.

Kommisjonen består av fem faste medlemmer og tre varamedlemmer. Lederen er heltidsansatt og er også leder for sekretariatet i det daglige.

Kommisjonen bestemmer selv sin arbeidsform og kan ikke instrueres om utøvelsen av den myndighet den er gitt.

Ordningen med kommisjonen har eksistert i 18 år. Kilde: www.gjenopptakelse.no/om-kommisjonen Vis mer

Dømt i lagmannsretten

I 2019 ble kvinnen dømt for ha drept 13 måneder gamle Martine.

En jente hun var dagmamma for.

Flertallet av dommerne mente skadene på Martine må ha inntruffet hjemme hos Rita.

De mener det er bevist at dagmammaen har slått Martines bakhode med voldsom kraft mot et hardt underlagt, tre ganger etter hverandre.

Flertallet mener at dagmammaen har handlet raskt og i frustrasjon.

Én av dommerne mener bevisene ikke holder.

Denne tvilen har Rita klamret seg til.

– Jeg syns på en måte synd på dem som tror at de har fått svar på hva som skjedde med Martine, når jeg vet at det er feil, sier dagmammaen.

SONER: Dagmammaen soner i dag ved en overgangsbolig på Thorsov i Oslo.

– En skorpe som aldri legger seg

For Martines etterlatte har dagmammaens omkamper vært en stor påkjenning.

– Det har vært stressende, masete og det skaper mye uro. Man får aldri gått videre, man får aldri avsluttet det, sier Martines mor til VG.

Hun ønsker ikke å stå frem med navn av hensyn til Martines yngre søsken.

– Det er som et stort åpent sår. Sår skal leges over tid, men så får man plutselig en telefon som gjør at den skorpa aldri kan legge seg, fortsetter hun.

Moren forklarer at saken, som nå har pågått over svært mange år, har opplevdes traumatisk.

– Martine får heller aldri fred. Det er jo hennes rettferd vi har kjempet for.

Også morens bistandsadvokat sier det er krevende at saken får så mange runder.

– I forrige runde trodde vi at saken var endelig avgjort. Samtidig vet vi at domfelte kan sende saken til kommisjonen flere ganger. Dette kan bli en langvarig prosess med mange forsøk på gjenopptakelse og det er tøft, sier bistandsadvokat Marius Staurset.

HÅPER PÅ GJENOPPTAKELSE: Rita har sendt inn sin andre begjæring om gjenopptakelse til Gjenopptakelseskommisjonen.

Leveringstidspunktet

Mandag den 4. september ble Martine levert av moren sin til dagmamma, Rita. Dagmammaen hadde tidligere truffet Martine og moren noen få ganger.

Grunnen til at hun ønsket å være dagmamma, var fordi hun selv hadde en datter på samme alder. Hun ville gi ettåringen hjemme en lekekamerat.

– Dette var jo første dagen jeg skulle være ordentlig dagmamma for Martine, forteller hun.

Martine ble levert i 10-tiden.

Dette tidspunktet skal ha stort betydning i etterforskningen og i rettsakene mot dagmammaen.

Rita har forklart seg i detalj om denne morgenen, flere ganger. Men lagsmannretten mente hun utelukker noe vesentlig hver gang. Nemlig skadene hun er dømt for å ha påført den lille jenta.

– Rullet med øynene

Etter at Martine ble levert denne formiddagen, forteller dagmammaen at hun leker med de to jentene.

– Også var jeg ute på trappa og tok imot en pakke av postdama, som kom med en postpakke til meg, forteller hun.

Så setter hun de to jentene i hver sin barnestol ved kjøkkenbordet.

– Jeg fant en yoghurt til Martine. Jeg fant sikkert en yoghurt til dem hver, også satte vi oss ved bordet og spiste det, forteller dagmammaen videre.

Ifølge Rita så spiser ikke Martine så mye, men Martine hadde forsovet seg litt denne dagen og derfor spist frokost senere.

Etter hvert ser Rita at Martine blir trøtt.

– Så begynte hun å henge med hodet, forteller dagmammaen.

Hun skifter bleie på den lille jenta.

– Da rullet hun med øynene og sånn at jeg så det hvite, fortsetter hun.

HODLT MARTINE: Rita demonstrerer hvordan hun holdt Martine da hun kjente at den lille jenta var helt slapp.

Sendte SMS til mor

Rita forteller at hun forsøker å ringe moren. Hun tror Martine kanskje kan ha et epilepsianfall, men får ikke noe svar på telefonen.

– Så jeg bare sendte melding om at jeg var redd Martine var dårlig, sier Rita.

Dagmammaen forteller at hun blir sittende med Martine på armen og at hun tror Martine sover. Når hun skal skifte bæregrep, merker hun at noe ikke er som det skal.

– Da merket jeg at hun var helt slapp, sier hun.

Ringer ambulansen

Dagmammaen blir redd.

– Og så tenkte jeg at her er det et eller annet som er riv ruskende gærent, sier Rita.

Etter hvert kommer moren til Martine og sammen ringe de 113. Etter hvert får Martine også kramper.

– Det føltes som en evighet før den ambulansen kom, fortsetter Rita.

Dør av hodeskader

På Rikshospitalet dør Martine av omfattende hodeskader.

Rita og samboeren deltar i begravelsen. Noen måneder senere blir hun siktet i saken.

I januar 2007 er Rita i avhør.

– I løpet av det avhøret fikk jeg vite at statusen min var endret fra «vitne» til «siktet», forteller dagmammaen.

Rita var selv i ferd med å bli mor for fjerde gang.

– Jeg var høygravid. Det var to uker til termin, forteller hun.

FIREBARNSMOR: Rita har selv fire barn. I dag er flere av dem voksne.

Henlegges

Etter en lengre etterforskning blir saken henlagt på beviset stilling.

Statsadvokaten konkluderer med at det er umulig å fastslå om skadene til Martine oppsto før eller etter hun ble levert hos dagmammaen.

Med andre ord, påtalemyndigheten mener det er umulig å kunne bevise at Rita er den skyldige.

Martine sine foreldre påklager henleggelsen, men saken forblir henlagt.

Blir tiltalt, men frikjent

I 2014 tar foreldrene kontakt med Stine Sofies-stiftelsen - en stiftelse som jobber for voldsutsatte barn.

Stiftelsens advokat ber politiet iverksette en ny etterforskning, og i 2016, rett før foreldelsesfristen løper ut, beslutter Riksadvokaten at saken skal vurderes på nytt.

I august året etter har statsadvokaten tatt helomvending. Det blir tatt ut tiltale.

Rettsaken mot dagmammaen starter 19. februar 2018 og halvannen måned senere blir hun enstemmig frikjent i Ringerike tingrett.

SAKKYNDIGE: Arne Stray-Pedersen (t.v) og Torleiv Ole Rognum (t.h) var medisinsk sakkyndige i Ringerike tingrett.

Drapsdømt

Saken blir anket, og i 2019 blir Rita dømt i Borgarting lagmannsrett.

Dommen avsies nesten 13 år etter at jenta døde av omfattende hodeskader på Rikshospitalet i 2006.

Det er uenighet blant dommerne. Flesteparten er overbevist om at bevisene holder til domfellelse. Én av dommerne mener de ikke holder.

– Men når flertallet bestemmer, så hjelper ikke det meg noen ting, sier Rita.

Hun blir dømt til fire års fengsel. Straffen er lav fordi det hadde gått mange år.

Rita reiser hjem til de tre barna som fremdeles bor hjemme.

– Og det å da skulle fortelle tre barn, som har vært mest sammen med mamma sin, at nå må jeg i fengsel. Det kom som et sjokk på dem, forteller hun.

Ønsker ny runde i retten

Rita og forsvareren hennes anker etter hvert saken til Høyesterett, som avviste anken.

I januar 2020 sender de inn en begjæring om gjenopptakelse til Gjenopptakelseskommisjonen.

De beslutter at saken ikke får en ny runde i retten.

Tre av fem av kommisjonens medlemmer er ikke overbevist av de nye sakkyndigrapportene som åpner for at skadene kan ha skjedd før levering. To av medlemmene mener det motsatte.

Det er med andre ord uenighet blant de som bestemmer, og Ritas forsvarer mener tvilen bør komme henne til gode.

– Jeg forstår den tanken om at hvis det er tre mot to, da er det er viss tvil som ligger der, sier leder av Gjenopptakelseskommisjonen, Siv Hallgren.

FORSVARER: Thomas Randby er dagmammaens forsvarer.

Nye medisinske vurderinger

I våres sender Rita inn en ny begjæring om gjenopptakelse.

– Her fremla vi to nye bevis, forklarer dagmammaens forsvarer, Thomas Randby.

De to bevisene er en samlet uttalelse fra syv medisinsk sakkyndige, i tillegg til en uttalelse fra en svensk professor i rettsmedisin.

Til sammen konkluderer de med at det ikke kan fastslås at skadene oppsto etter at Martine ble levert hos dagmammaen.

STATSADVOKAT: Statsadvokat Marit Formo sammen med rettsmedisiner Torleiv Ole Rognum.

Statsadvokat Marit Formo skriver i en SMS til VG at de er kjent med at det har blitt sendt inn en ny begjæring, og at de har oversendt saksdokumenter til kommisjonen.

Påtalemyndigheten har ingen ytterligere kommentar til saken, men har tidligere uttalt at de er sikker på at rett person er dømt.

MOREN I RETTEN: Moren til Martine forklarte seg i retten. Hun er sikker på at rett person er dømt. BISTANDSADVOKAT: Marius Staurset er bistandsadvokaten til Martine sine foreldre.

– Orker ikke ny runde i retten

Moren til Martine forteller at det er vanskelig å tenke på at det var hun som etterlot Martine hos dagmammaen.

– Det jeg har slitt mest med i alle år, er at det var jeg som tok valget og reiste fra henne hos dagmammaen. Det gnager mye. Det er ingen god følelse som mamma. Jeg sitter igjen med en veldig stor skyldfølelse, forklarer hun.

At dagmammaen kan få en ny runde i retten, orker ikke Martines mor å tenke på. Hun er overbevist om at rett person er domfelt.

– Jeg har sagt at jeg ikke orker en ny runde i retten. Det er vondt og helt utenkelig at vi skal kunne få en ny runde, sier moren.

Hun mener det er helt usannsynlig at Martine skal kunne ha fått hodeskadene før hun ble levert hos dagmammaen og likevel oppført seg normalt ved levering. Hun utelukker derfor ikke at hun kommer til å være tilstede i en ny rettsak.

– Det er barnet mitt vi snakker om. Det er min datter og mitt ansvar som mamma å følge henne opp. Vi får ta dette når det kommer.