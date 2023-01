TROR PÅ VALGSEIER: Statsminister Jonas Gahr Støre er optimist, til tross for svake målinger, sa han på sentralstyremøtet i Ap på Sundvolden hotell mandag.

Støre om strømkrisen: - Åpne for å vurdere alt

SUNDVOLDEN (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier løsningene på strømkrisen må skje i samarbeide med våren nordiske naboer og Europa.

Hva skal til for å vinne valget, spurte statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre da sentralstyret i Ap møttes til to dagers seminar ved Sundvolden Hotell ved Tyrifjorden mandag og tirsdag.

– Det viktigste handler om å forstå tiden vi lever i, og gi folk svar de tror på, sa Støre, og siterte dermed Ap-legenden Trygve Bratteli.

– Retningen på det vi gjør er klar, sa han og listet opp:

Vi skal holde arbeidsledigheten lav og sikre målet om å ha Europas laveste

arbeidsledighet.

Vi skal skape et tryggere arbeidsliv.

Vi skal få mindre sosiale og geografiske forskjeller.

Og vi skal legge til rette for verdiskaping, grønn industrivekst og

utslippskutt i tråd med internasjonale forpliktelser: Kutte utslipp, skape jobber.

Han skrøt innledningsvis også av at partiet opplever medlemsvekst, hvor mye av veksten har skjedd i Trond Giskes Nidaros sosialdemokratiske forum, som har skaffet 3000 medlemmer i løpet av et år.

NESTEN FELLESLUNSJ: Ap-leder Jonas Gahr Støre rakk lunsj før talen. Høyre har også møte ved Sundvolden hotell, frem til lunsj, men Høyre-leder Erna Solberg og han møttes ikke til politisk duell.

– Vi er åpne for å vurdere alt

Det er ingen tvil om at elefanten i regjeringsrommet for tiden heter strøm.

– Vi må ta på alvor at mange velgere er usikre nå. Mange setter seg på gjerdet og vil ha bedre svar fra oss. Blant annet når det gjelder strømpriser: Vi har vært vant med at de er lave og stabile, nå har de i over ett år vært høye og ustabile.

Han sa at det klare politiske målet er å få strømprisene ned på sikt.

– Vi er åpne for å vurdere alt av løsninger som kan stabilisere og senke

prisene. Men vi kommer aldri til å gå inn for kortsiktige løsninger, som kan sette

oss i trøbbel i fremtiden eller som kan true forsyningsikkerheten. Vi må finne løsningene i samarbeid med våre nordiske naboer og europeiske partnere. Fordi vi er avhengige av dem, og de er avhengige av oss.

GISKE-VEKST: Støre, her med partisekretær Kjersti Stenseng, skryter av medlemsvekst for Ap. Mye av den kommer i Trond Giskes lokallag Nidaros i Trondheim.

Trakk frem pensjonistene

Han sa at de vil satse på flere områder frem og trakk spesielt frem pensjonistene.

– I Norge må vi bli langt flinkere til å bruke eldre som ressurs. Vi må tenke nytt om hvordan vi rigger eldreomsorgen. Og vi må stoppe en utvikling med stadig flere unge som ikke finner seg til rette i utdanningssystemet, har psykiske helseproblemer og stadig flere unge uføre.

– Derfor er jeg veldig glad for at Tonje Brenna, Ingvild Kjerkol og Cecilie

Myrseth vil lede egne utvalg frem mot landsmøtet - om eldre, og unge og arbeid, sa han.