DISKUTERES: Verktøyet ChatGPT kan skrive ferdige tekster om temaer du selv bestemmer, det kan påvirke innlevering og eksamener.

Ulike regler for studentens bruk av ChatGPT: Kan endre eksamen

Flere universiteter og høyskoler diskuterer nå regelverket for studentene. Noen vurderer endringer og flere skoleeksamener.

På kort tid har ChatGPT blitt en stor snakkis blant elever og studenter. Det populære samtaleverktøyet ChatGPT kan gjøre det enklere å jukse på innlevering og eksamener.

Kunstig intelligens, populært kalt AI, har på kort tid blitt så god og tilgjengelig at programmene kan drøfte problemstillinger og svare på spørsmål som du gir dem.

VG har tidligere skrevet om en Andrea (18) i Oslo som fikk ChatGPT til å skrive en innlevering, hun fikk karakter fem på oppgaven.

VG spurte de største utdanningsinstitusjonene i Norge om hvordan de forholder seg til AI, og om de straffer studenter som benytter kunstig intelligens.

Plagiatkontroller vil neppe fange opp at tekster er generert av kunstig intelligens, melder NTNU.

– Oppgaven skal være ens eget selvstendige arbeid og et resultat av egen læring og arbeidsinnsats, sier direktør ved avdeling for studieadministrasjon, Hanna Ekeli, ved Universitetet i Oslo.

NTNU: Ikke lov

Norges største universitet er klar på at bruk av ChatGPT eller annen kunstig intelligens regnes som juks eller plagiat.

Fredag samler NTNU ledelsen for å diskutere hvordan utviklingen vil påvirke måten eksamen gjennomføres, og vurderingene som settes på universitetet.

NTNU viser til at kunstig intelligens-bruk allerede forbys i deres eksisterende regler for innleveringer og eksamen.

«Plagiat. Det vil si at man bruker tekst eller innhold som noen andre har laget og later som man har skrevet eller laget det selv» står det blant annet i retningslinjene.

Universitetet i Agder: Kan påvirke eksamen

– Generelt vil kunstig intelligens kunne brukes som et hjelpemiddel ved innleveringer og eksamener, men det er ikke lov å levere besvarelser som er skrevet ved hjelp av kunstig intelligens, sier utdanningsdirektør Greta Hilding.

De vurderer nå om det er behov for endring i regelverket knyttet til kildehenvisninger.

– Vil dette påvirke eksamen dette semesteret?

– Dette vil påvirke eksamen dette semesteret i den forstand at eksamensoppgaver kanskje må utformes på andre måter enn tidligere. Dette vil bli en diskusjon i alle fagmiljøene.

Universitetet i Oslo: Ser på endringer

– Det er ikke tillatt å levere en eksamensbesvarelse som er generert av kunstig intelligens, sier Ekeli ved UiO.

I regelverket til universitetet står det ikke noe eksplisitt om bruk av kunstig intelligens, men direktøren oppfordrer studentene til å sette seg godt inn i hva som er god kildebruk.

Ekeli tror kunstig intelligens kan føre til endringer på eksamen.

– Det er viktig å utforme eksamensoppgaver som ikke er egnet til å besvare ved hjelp av kunstig intelligens.

Universitetet i Sørøst-Norge: Endring i eksamensform

– Kunstig intelligens vil utfordre måten vi skriver eksamensoppgavene på, og også hvordan vi arbeider underveis i studiet, sier direktør for utdanning og studiekvalitet Vibeke Bredahl, og legger til:

– På kort sikt kan det føre til en dreining mot eksamensformer som er i mer lukkede miljø – som skriftlig skoleeksamen og muntlig eksamener.

På eksamener med alle hjelpemidler tilgjengelig, kan kunstig intelligens brukes for å få et godt kunnskapsgrunnlag, mener hun.

– Det som er viktig, er at arbeidet studentene leverer, skal være deres eget arbeid.

OsloMet: Får økt oppmerksomhet

– Faglærerne og sensorene våre vil nok være ekstra oppmerksomme på denne problematikken i vår, sier fungerende prorektor på OsloMet, Silje Fekjær.

Hun understreker at det aldri er lov å presentere andres arbeid som sitt eget – også når en robot har skrevet det.

– Vi må tenke nytt om hvordan vi formulerer oppgaver og hvilke vurderingsformer vi bruker.

Universitetet i Bergen: Opp til fakultetene

Ved UiB er det nå fakultetene og fagmiljøene å bestemme i hvilken grad ChatGPT kan brukes av studenter.

I starten av februar samles universitet til et seminar for å gjøre alle undervisere og forskere bevisst på problematikken.

«Samtidig som man diskuterer tiltak og eventuelle sanksjoner mot bruk, er det viktig at alle som underviser og sensurerer gjør seg kjent med verktøyene, prøver dem ut i sine fagområder og ser mulighetene og utfordringene innen læring og vurdering» har prorektor ved UiB Pinar Heggernes tidligere skrevet i en kronikk.

Høgskolen i Innlandet: Kan føre til mer skoleeksamen

Prorektor for utdanning Stine Grønvold sier at de ikke har grunn til å tro at bruk av kunstig intelligens er utbredt blant studentene.

– Det finnes ikke noe eksplisitt forbud mot å bruke ChatGPT, men studenter skal ikke fremstille andres arbeid som sitt eget. Det gjelder også dersom en robot har gjort jobben.

Denne uken skal høyskolen vurdere om regelverket skal oppdateres.

– Faktabaserte eksamener bør kanskje gjennomføres som skoleeksamen, hvor chatroboten ikke kan brukes, sier Grønvold.

Hun sier at det er for tidlig å svare på om eksamen dette semesteret vil påvirkes.

Høyskolen Kristiania: Lovlig hjelpemiddel

– I de tilfeller hvor alle hjelpemidler er tillatt, kan man per tidspunkt anvende teknologiske verktøy, slik som ChatGPT, som en del av innleveringen sin. Til enhver tid skal eksamensoppgaver være studenters eget arbeid, sier Sarah Paulson, prorektor for utdanning på Kristiania.

Høyskolen har opprettet en arbeidsgruppe som skal vurdere om det er behov for å endre på vurderingsformer.

– Vil dette påvirke eksamen dette semesteret?

– Det kan hende. Arbeidsgruppen som er opprettet, vil blant annet se på hvordan vi stiller eksamensspørsmålene slik at teknologien ikke er til vesentlig fordel.

Høgskulen på Vestlandet: Ikke forbud i regelverk

Prorektor for utdanning Anne-Grethe Naustdal sier at høyskolen ikke har fastsatt en strategi for hvordan kunstig intelligens skal brukes.

– Vi har i dag ikke noe regelverk som forbyr bruk av kunstig intelligens og vi vil nok måtte se nærmere på dette etter hvert. Vi vil trolig ikke få et institusjonelt vedtak om forbud, sier hun.

– Det er en faglig vurdering rundt hvilke hjelpemidler som er lov.

Høgskolen ser nå på ulike tiltak for å sikre god opplæring av de ansatte om mulighetene og utfordringene med kunstig intelligens. På den måten vil de også sikre at eksamensoppgaver utformes på en måte som er tilpasset teknologien.

UiT: Informerer studentene

– Vi kan anta at de fleste fagansvarlige ikke var spesielt oppmerksomme på denne problemstillingen i eksamensperioden før jul, sier eksamensleder Kristin Johanne Bye ved UiT Norges arktiske universitet.

Universitet skal fremover definere i regelverket om ChatGPT tillates eller er et «ikke-tillatt» hjelpemiddel på eksamenene.

– Inneværende semester vil vi informere studentene om at de ikke kan bruke ChatGPT, med mindre dette er oppgitt som et tillatt hjelpemiddel. Dersom sensorene opplever en besvarelse som uredelig, vil det bli opprettet en fuskesak, og saken vil måtte prøves juridisk.

Slik gikk det da VG fikk en lærer til å sette karakter på en oppgave skrevet av ChatGPT: