RØDT-LEDER: Bjørnar Moxnes.

Kritiserer NRK etter «Debatten»

Uttalelsene fra Rødts sentralstyremedlem Joakim Møllersen på «Debatten» hos NRK tirsdag har skapt kraftige reaksjoner. Partileder Bjørnar Moxnes tar selv til orde – mot NRK, som han sier ikke hadde invitert ham.

Både politikere og seere reagerte kraftig på uttalelsene fra Rødt om våpenstøtte til Ukraina under tirsdagens «Debatten» på NRK.

Joakim Møllersen, sentralstyremedlem i partiet Rødt og styremedlem i Oslo Rødt, uttalte at Norge ikke burde forsyne Ukraina med våpen.

Han hevder at Nato motarbeider forhandlingene i krigen, og har en interesse av å holde den gående for å svekke Russland.

– Da kan vi ikke samtidig være for å sende våpen. Det kan ikke være et fredsparti sin interesse, sa han i tv-sendingen.

RØD VÅPENHJELP? Boye Ullmann (t.v.) og Joakim Møllersen (t.h.) er begge aktive i Rødt, men uenige om hvorvidt Norge skal bistå Ukraina med våpen.

Moxnes på Facebook: – Jeg var ikke invitert

En undersøkelse som Avisa Oslo har gjort viser at Møllersen ikke er alene om dette standpunktet i partiet.

Onsdag morgen tar Rødt-leder Bjørnar Moxnes selv til Facebook for å imøtegå kritikk fra flere hold om at Rødts ledelse ikke var representert i «Debatten» på NRK om krigen i Ukraina og venstresidens syn på denne.

Der skriver han ikke noe om sitt syn på uttalelsene fra Møllersen.

VG har onsdag morgen stilt Moxnes flere konkrete spørsmål om hans standpunkter til påstandene som har fått mest kritikk etter «Debatten», men han har foreløpig ikke hatt anledning til å svare:

Er du enig med Møllersen i at våpenhjelp forlenger krigen?

Blir det fred hvis Nato-land slutter å sende våpen?

Er du enig i beskrivelsen av at USA og Nato har stoppet fredssamtaler?

Er du enig i beskrivelsen av at Nato ønsker at krigen skal fortsette?

I innlegget på Facebook skriver Moxnes at det er ulike syn innad i Rødt om våpen til Ukraina, og at denne debatten er noe han ønsker velkommen frem mot landsmøtet.

– Jeg lytter til kritikk, men akkurat denne må først og fremst rettes mot statskanalen. Jeg var ikke invitert. Det var heller ingen andre fra arbeidsutvalget eller stortingsgruppa. Rødt fikk først en invitasjon til å delta i Debatten i går ettermiddag, og vi fikk da kun tilbud om å stille mot Raymond Johansen, som har knyttet debatten om Ukraina til samarbeidet med Rødts bystyregruppe i Oslo (en kobling han gikk tilbake på i gårsdagens debatt, slik jeg forsto det), skriver han.

Han lister videre opp noen «viktige standpunkter» han opplever stor enighet om, blant annet at Rødt ikke har gått inn for noe våpenembargo mot Ukraina og at Rødt «fordømmer Russlands folkerettsstridige angrepskrig mot Ukraina. Ukraina er i sin fulle rett til å forsvare seg mot den brutale erobringskrigen, og Rødt støtter motstandskampen.»

– Spørsmålet har vært om Norge kan spille en annen rolle som tilrettelegger for fredsforhandlinger, skriver han.

Ifølge Moxnes sa NRK at det ikke var aktuelt å ha noen fra Rødt-ledelsen som deltagere i hoveddelen av debatten om angrepskrigen i Ukraina, og nei til å ha med deltakere fra Rødts stortingsgruppe.

Selv har han ikke ønsket å foregripe debatten som pågår i partiet.

– Det syns kanskje noen er rart, men jeg har ment det er riktig av hensyn til partidemokratiet, skriver han.

– Utrolig å høre

Blant de som reagerte på Møllersens uttalelse var Venstre-leder Guri Melby.

– Det er helt utrolig å høre Rødt på Debatten snakke om krigen i Ukraina som en teoretisk og hypotetisk situasjon der vi kan sitte på vår lille fredelige tue og mene at de ikke vet hva som er best for deres land fred og sikkerhet. Send dem våpnene de trenger for å slå ned Putin, skrev hun på Twitter.

Også Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant for SV, tok til det sosiale mediet:

– Klarer ikke fri meg fra å tenke at motstanderne mot å sende våpen i Rødt (og tidligere i eget parti) argumenterer som om dette er en teoretisk øvelse og Ukraina er i en teoretisk krig.

I TV-sendingen tirsdag fikk Møllersen motstand fra partikollega Boye Ullmann.

– Ukraina har rett til å kjempe mot en okkupant. Det er en enormt desperat situasjon der Putin nå bombarderer infrastruktur, vannkraftverk, kraftverk så mennesker fryser ihjel. Dette er en kamp mot en okkupant og en enorm brutalitet, da må de ha våpen for å forsvare seg, sa han.