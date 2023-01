IKKE PRØV DEG: Ole Klemetsen hevder å ha blitt forsøkt lurt av en taxisjåfør. Her viser han muskler under Farmen kjendis i 2018.

Ole Klemetsen ut mot taxiselskap: − Kan jo ikke lure folk på den måten

Eks-bokseren forteller at han holdt på å gå på en smell da han ble avkrevd 2500 kroner for en taxi-tur til 1000 kroner. – Her har sjåføren opptrådt feil, svarer selskapet.

– De kan jo ikke lure folk på den måten, sier en oppbrakt OIe Klemetsen til VG.

Episoden skjedde da den tidligere proffbokseren, populært kalt «Lukkøye», lørdag formiddag landet på Gardermoen for å reise til Skullerud i Oslo, der han skulle holde et foredrag.

– Så går jeg bort til den skjermen der du bare kan taste inn adressen du skal til og får opp en fastpris på 900 kroner og noe. Der står det en kar som spør om jeg skal ha taxi. Ja, sier jeg. Og jeg er akkurat ledig, svarer han, forteller Klemetsen.

Vel inne i bilen tar det ikke lang tid før den tidligere toppbokseren registrerer at taksameteret holder et tempo like høyt som hans eget fotarbeid fra glansdagene.

Det stopper på nesten 2500 kroner, forteller Klemetsen.

– Jeg sa til ham at du kan ta fly fra Stavanger til Alicante fra 3000 kroner, og nå betaler jeg nesten like mye for en taxitur fra Gardermoen til Oslo. Det henger jo ikke på greip!

GREP INN: Terje L. Wick måtte gripe inn og megle mellom Ole Klemetsen og taxisjåføren.

Taxi-sjåføren ga seg imidlertid ikke, og Ole så seg nødt til å tilkalle mannen som hadde bestilt foredragsholder Klemetsen, Terje L. Wick ved Cardio Kickboxing & Camp Kalori.

– Det var jo jeg som ba Ole gå til skjermen ute på Gardermoen og bestille taxi, og det var jeg som skulle betale for taxien. Det tok oss tre kvarter å få overbevist sjåføren om at prisen var altfor høy. Da hadde vi ringt både Dagbladet, VG og politiet, forteller Wick.

VG har sett kvitteringen som er på 2460 kroner.

Daglig leder Hasnat Ahmad i det aktuelle drosjeselskapet, MyTaxi, sier til VG at han oppfordrer alle til å benytte bestillingsterminalen og automaten på Gardermoen ved bestilling av drosje.

– Her har sjåføren opptrådt feil ved å ikke kjøre på fastpris, medgir han.

– Ved ankomststedet skal sjåføren ha ringt til sin arbeidsgiver og fått beskjed om å forholde seg til fastpris. Kunden skal da ha betalt kroner 999, sier daglig leder.

Daglig leder har også fremvist denne kvitteringen for VG. Beløpet 999 kroner samsvarer med det sjåføren ble enige med Ole Klemetsen og Terje L. Wick som sluttsum for turen.