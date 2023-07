DAGEN DERPÅ: Live er i godt humør lørdag - selv om hun fikk seg en ordentlig støkk dagen før.

Live (4) satt fast i skulptur i to timer: − Trodde ikke hun ville overleve

Mens datteren Live på fire år satt fast i to timer, rakk pappa Tom-Atle Ødegaard å frykte det aller verste.

– Plutselig var det full panikk, sier trebarnsfar Tom-Atle Ødegaard (38) til VG.

Han og kona Stine (36) er tydelig preget dagen etter at datteren deres Live (4) satt fast i Fredsmonumentet Fredsmonumentet Fredsmonumentet er reist i regi av LO og Nei til atomvåpen i forbindelse med 50-års markeringen av atombombingen av Nagasaki og Hiroshima.på Youngstorget i nesten to timer på fredag.

– Jeg trodde ikke hun ville overleve den situasjonen. Så ille var det, sier Tom-Atle.

MARERITT: Foreldrene måtte vente i nesten to timer på at Live ble hjulpet løs fra skulpturen.

Satt bom fast

Mamma Stine sier at storebror Mathias (8) og Live var nysgjerrige på skulpturen.

– Barna løp rundt og så på forskjellige ting. De tenkte nok at «her går det an å gå inn». Storebror var for stor, men Live satte seg bom fast.

Situasjonen var krevende for foreldrene og for lille Live.

– Vi klarte ikke snakke henne til ro. Hun skrek og skrek. Vi hadde ikke sjanse til å få henne ut, sier Stine.

SPERRET AV: Dagen etter dramaet er skulpturen på Youngstorget i Oslo sperret av.

Live hadde satt seg fast med vridd hode. Moren var redd for ryggen og nakken til datteren.

– Beina og kroppen var litt ute, men hodet satt igjen. Det var en ekkel vinkel, så jeg fryktet det verste. Hadde hun ligget litt mer på siden hadde hun ikke fått puste.

Han sier at en forbipasserende var raskt opp med telefonen for å ringe brannvesenet.

– Det føltes som det var tre sekunder før brannvesenet var på plass for å hjelpe.

MYE HJELP: Både brannvesenet og helsepersonell kom for å hjelpe Tom-Atle og Stine Ødegaard.

Matboder stilte med olje

Da brannvesenet forstod hvor godt datteren deres satt fast, tok innsatslederen ansvar.

– Innsatsleder sa «ok nå hører alle på meg. Alle har sine oppgaver. Sier jeg jenta skal ut, så skal jenta ut», forteller faren.

Skulpturen på Youngstorget er omgitt av matboder. De stilte villig opp for å hjelpe datteren deres, forteller moren.

– Brannvesenet smurte sidene av hodet hennes med matolje fra bodene for å kile henne ut, sier Stine.

SOM OLJA LYN: Pappa Tom-Atle Ødegaard sier brannvesenet var på stedet voldsomt fort.

Men det var ikke så lett. Tiden gikk, og det kom flere og flere brannmenn. Til slutt var det seks biler på stedet. Samtidig hadde hodet til 4-åringen glidd nedover. Nå lå hun nesten på bakken og så rett opp mot himmelen, forteller foreldrene.

– Det blir jo bare smalere og smalere mot bakken. Nå var det helt umulig å få henne ut, sier faren og rister på hodet.

Brannvesenet: – Det var en nøtt

Pål Christian Syvertsen, vaktkommandør i Oslo 110-sentral, forteller til VG at det ble satt inn store ressurser da de fikk melding om at jenta hadde satt seg fast.

– Vi hadde seks biler på stedet. Jenta var veldig, veldig redd, og det var en skremmende opplevelse både for foreldrene og henne, sier Syvertsen.

Han forklarer at det var vanskelig å frigjøre jenta.

– Det var en nøtt, og det tok lang tid, erkjenner Syvertsen.

Brannvesenet har nå bedt bymiljøetaten om å sette opp sperringer rundt kunstverket. Foreløpig er det satt opp gjerder, men Syvertsen håper noe mer permanent vil bli satt opp, for å forhindre lignende hendelser.

– Vi har hørt at lignende ting har skjedd med barn ved samme kunstverk tidligere, og derfor har vi bedt bymiljøetaten om å iverksette tiltak, sier han.

– Hun skrek og skrek

Live ville ikke være alene der hun satt fast i skulpturen.

— Jeg satt der med henne hele tiden. Hun ville ikke at jeg skulle gå. Og hun ville hjem, det var det hun ville, forteller moren mens Live krabber opp på fanget hennes.

Stine satt der ikke alene med Live. Hun forteller at hun er takknemlig for helsepersonellet som var på stedet.

– De prøvde å roe henne ned. De støttet nakken hennes, men hun ropte bare «ikke ta på meg!».

Pappa Tom-Atle sier det var tøft for han og storebror å se Live sitte fast.

– Hun var så redd. Hun skrek og skrek. Jeg og Mathias ble rett og slett sendt til ambulansen.

Etter hvert tok de en avgjørelse om å gi beroligende til den lille jenta.

Fikk bamse-trøst

Ifølge mamma Stine ga de Live litt og litt beroligende i foten.

– En av legene sa at når det virker, så er det bare for mor å gå vekk. «Da løfter vi henne opp».

Etter noen minutter begynte stoffene å virke. Da gikk Stine bort for første gang på nesten to timer.

– Det var seks stykker som stod der. Noen hadde beina, Noen hadde lårene, Noen hadde rumpa og noen støttet ryggen.

Det gikk fort fra de begynte å løfte opp Live til hun endelig var ute.

– Det tok kanskje 5 sekunder. Da hun kom seg løs knakk jeg helt sammen, forteller moren.

Nå hyller foreldrene hjelpen som var på stedet.

– De gjorde bare alt helt perfekt, forteller en imponert pappa.

– Og bodene på Youngstorget som kom med gratis vann, brus og bamser. Fantastisk, skyter mamma inn.

SKREMT: Både Live og pappa Tom-Atle var veldig redde på fredag.

Etter at Live hadde kommet seg løs fra skulpturen ble hun fraktet til Ullevål sykehus. På røntgen så alt fint ut, forteller foreldrene.

Nå er Live trygt hjemme i familieboligen deres.

– Hun har bare litt vondt i sidene av hodet. Hun våknet i natt og skrek, men sovnet igjen etter at pappa holdt henne i hånden, forteller Stine.

Tom-Atle mener nå at noe må gjøres med skulpturen.

– Jeg har sendt mail til Oslo kommune om at det må sikres.

Aldri fått meldinger om lignende

– Vi har aldri fått meldinger om noe slikt tidligere.

Det sier direktør for Oslo kommunes kunstamling i Kulturetaten, Daniella van Dijk-Wennberg. På spørsmål om de har tenkt å gjøre noe for å sikre skulpturen svarer direktøren:

– Vi har ikke planlagt noen umiddelbare tiltak, men vi skal ta en titt på det med kunstneren etter ferien.

