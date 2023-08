FISKET OPP: Mannen fikk hjelp opp av en tilfeldig person som sto på perrongen.

Mann overlevde etter å ha falt i sporet på Oslo S

Mannen er bevisst og oppegående etter at han falt ned i sporet på Oslo S. – Fikk utrolig nok kun mindre skader, sier politiet.

En mann falt ned i spor 11 på Oslo S like før et tog som skulle mot Lillehammer kjørte inn på stasjonen.

– Han ramlet og fikk utrolig nok kun mindre skader, bekrefter operasjonsleder i politiet Tore Solberg til VG.







Mannen skal ha sluppet unna det hele med det som betegnes som riftskader blant annet i beina.

– Det hele fremstår som et uhell, sier operasjonslederen og legger til:

– Dette er uten tvil dagens gladsak.

Camilla Marie Hope (42) ble vitne til hendelsen da hun sto og ventet på toget. Hun forklarer at mannen snublet og falt ned i sporet med bagen sin, så kom toget mot ham.

– Vi så toget kjøre på ham. Alle ropte, skrek og løp. Trodde jo at mannen skulle dø. Det var veldig dramatisk for de som så på, sier Hope til VG.

Ifølge Hope stoppet toget etter at det hadde kjørt forbi mannen, som lå i sporet.

– En hverdagshelt kastet seg ned på bakken, strakk hånden ned til mannen og sa: «ligg stille, ligg stille», sånn at mannen skulle ligge stille til toget hadde stoppet, sier hun.

– Han blødde fra hodet, men det gikk bra.

Aktiver kart

Rundt klokken 17 sier politiet at situasjonen er avklart.

– Dette er et uhell, så vi oppretter ikke sak. Toget er kjørt videre og sporet er åpnet igjen.

Like etter ulykken mottok VG motstridende skildringer av hendelsen.

Bane NOR sa til VG at toget stod stille under hele seansen.

Vitner på stedet som både VG og politiet har snakket med, bekrefter imidlertid at toget faktisk kjørte på mannen etter at han falt ned i sporet.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post