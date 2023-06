PÅ STØRSTE ALVOR: Justisminister Emilie Enger Mehl har innkalt ledelsen i PST og Politidirektoratet til hastemøte fredag morgen.

Terror-rapporten: Vil ikke beklage på vegne av regjeringen

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) stiller seg bak PSTs beklagelse etter rapporten om terrorangrepet - men vil ikke beklage på egne eller regjeringens vegne. Det samme sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Venstres justispolitiske talsmann, Grunde Almeland, reagerer på at Mehl ikke beklager selv og mener hun burde ta eget ansvar som justisminister.

Mehl og politiet skal møte med PST og Politidirektoratet for å gå gjennom den nye rapporten. Vis mer

Mehl er som justisminister den øverste politiske ansvarlige for politiet og PST.

På VGs spørsmål om hun nå vil beklage noe selv eller på vegne av regjeringen, svarer hun slik:

– Jeg vil først presisere, som jeg tidligere har sagt til VG, at verken jeg eller statsministeren, eller regjeringen, kjente til det varselet som omtales i rapporten og som har vært omtalt i VG. Så mener jeg det er riktig at sjefen for PST har beklaget på vegne av PST de feilvurderingene som eventuelt ble gjort, og konsekvensene det fikk og tatt ansvar for det. Jeg har kalt inn sjefen for PST og politidirektøren til møte i morgen tidlig for å forsikre meg om at rapporten tas på største alvor og følges opp umiddelbart. Det er viktig for meg, og jeg vet at det er viktig for det skeive miljøet og resten av Norge.

– Men har du og regjeringen og norske myndigheter noe å beklage, nå når vi kjenner innholdet i den rapporten?

-- Rapporten ble lagt frem tidligere i dag, den er grundig og omfattende. Den fulle bredden vil det ta tid å gå igjennom. Så mener jeg det er riktig at PST som har behandlet dette varselet har tatt ansvar og beklaget, sier Mehl.

Også statsminister Jonas Gahr Støre fikk spørsmål om han ville beklage på vegne av regjeringen på en pressekonferanse torsdag.

– Jeg stiller meg bak og forstår det som PST-sjefen har sagt i det, sier han.

– Hårreisende

Venstres justispolitiske talsmann på Stortinget, Grunde Almeland, reagerer på at Mehl sier hun stiller seg bak at PST har beklaget, men ikke beklaget selv:

– Det er helt hårreisende at hun stiller seg bak beklagelsen fra PST-sjefen, men avviser å beklage selv, sier han, og videre:

– Det er oppsiktsvekkende at hun utelukkende viser til at PST og politiet må rydde opp, men ikke viser til eget ansvar som justisminister.

Han sier det ikke holder at Mehl har forventninger til at PST og politiet skal rydde opp.

– Dette er hennes ansvar, og hun må stille tydelige krav. Jeg finner det merkelig at hun ikke er mer tydelig i sin kritikk av PSTs håndtering, sier Almeland.

Erkjenner terror

På pressekonferansen torsdag ettermiddag, sa Mehl at angrepet fremstår som et terrorangrep, og har fått konsekvensene av et terrorangrep.

Det var et uttrykk som hun vegret seg for å bruke da hun møtte folk fra de skjeve organisasjonene for en drøy uke siden.

Da fastholdt hun at det er riktigst å kalle fjorårets angrep for en «masseskyting».

– Hvorfor velger du å bruke terror-begrepet nå?

– Tidligere har jeg sagt at dette uten tvil kan ha vært et mulig terrorangrep. Så er det sånn at i min rolle som justisminister at jeg ikke kan foregripe en etterforskning, den er uavhengig av meg og pågår fortsatt. Derfor kan jeg ikke konkludere på skyldspørsmålet.

– Men det var viktig for meg i dag å være tydelig på at dette er et mulig terrorangrep. Det hadde uavhengig av hva intensjonen bak var enorme konsekvenser for det skeive miljøet, og konsekvenser som et terrorangrep har. Et terrorangrep er jo ofte ment å skape frykt, å ta liv, det gjorde dette angrepet, sier Mehl til VG.