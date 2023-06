OPPFORDRER TIL AKTSOMHET: Brannsjef Rune Larsen i Mosseregionen interkommunale brann og redning ber publikum forberede seg på totalforbud for bålbrenning i Region Øst.

Stor skogbrannfare – brannvesenet forbereder totalforbud

Skogbrannfaren er nå så stor at brannsjefene i hele region Øst skal møtes torsdag for å avgjøre om totalforbud mot bålbrenning må innføres.

– Vi skal ha et møte i brannsjefkollegiet for Region Øst i morgen og vurdere totalforbud i kommune, region eller eventuelt hele distriktet, sier brannsjef Rune Larsen i Mosseregionen interkommunale brann og redning til VG.

Publikum må belage seg på totalforbud, understreker han.

Region Øst inkluderer Romerike, Follo og Østfold. Terrenget er nå knusktørt og skogbrannfaren satt til mørkerød som er høyeste nivå på Statsmets skogbrannfareindeks.

– Det er mørkerødt i hele regionen og ikke meldt om nedbør de neste dagene. Sannsynligvis vil det bli innført totalforbud som i første omgang vil vare frem til 29. juni, opplyser Larsen.

Forbudt med åpen flamme

Normalt er det bålforbud mellom 15. april og 15. september, men basert på aktsomhet kan man vanligvis lage kaffebål.

Også dette kan bli forbudt nå.

– Åpen flamme skal ikke brukes. Totalforbudet gjelder kaffebål, engangsgrill og kullgrill, sier brannsjefen.

ENGANGSGRILL FORBUDT: Engangsgrill i parken er heller ikke lov under totalforbud

Gassgrill eller elektrisk grill kan vurderes. Dette er lov inne på verandaen i borettslag, men aktsomhet må vises.

– Folk må være aktsomme og ta kloke valg, oppfordrer Larsen.

– Hva skal til for å starte en storbrann?

– Det er svært lite som skal til. En liten gnist er nok for å antenne store områder med stort skadepotensial for både skog, bygninger, dyreliv – og i ytterste konsekvens også menneskeliv.

BLIR FORT FARLIG: Sist uke brant et areal tilsvarende 45 fotballbaner i Trømborgfjella i Østfold.

– Bare verre og verre

Skogbrannfaren er høy i store deler av Sør-Norge. Temperaturen er ventet å stige mot 30-tallet og Meteorologisk institutt spår tre uker uten regn.

Også Vestfold interkommunale brannvesen vurderer å innføre totalforbud. Det opplyser vakthavende brannsjef Jarle Steinnes til VG.

– Vi hadde det oppe i dag, men valgte å ikke innføre. Men nå bli skogbrannindeksen bare verre og verre. Det er rødt nivå per nå, jeg tror det bli mørkerødt i morgen, sier Steinnes.

I Sandefjord og Larvik innførte brannvesenet totalforbud onsdag 8. juni.

FORBUDT: Vestfold interkommunale brannvesen avventer onsdag situasjonen. Griller som dette er forbudt ved totalforbud.

Grenland brann og redning – som dekker Bamble, Brevik, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn og Skien – holdt møte om forbud onsdag ettermiddag:

– Der snakket vi om å nedlegge et totalforbud. Vi vurderer det fra dag til dag. Men det ser ut som det nok går mot et totalforbud i Grenland og Telemark, sier brannsjef Morten Meen Gallefos.

– Vi har vært ganske heldige hittil – ikke de store brannene, noe småtterier og antydninger til brann. Grunnen til et eventuelt forbud er å forebygge.

VURDERER FRA DAG TIL DAG: Brannsjef Morten Meen Gallefos i Grenland brann og redning.

Brannsjefens pølsetips

Mye sol og vind i kombinasjon med stigende temperaturer gjorde at et samlet brannsjefkorps i Agder gikk ut på mandag og frarådet all bruk av åpen ild i perioden fremover:

– Slik situasjonen er nå er det ikke lengre forsvarlig å gjøre opp ild eller utføre aktivitet som kan medføre brann, uttaler de i pressemeldingen.

Brannsjef Thoralf Bjørnbakk Juva i Østre Agder, sier til VG at folk nå må tenke alternativt på tur:

– Det er lov å ta med pølse på termos.

Advarer mot selvslukking

Det har vært flere branner i sørlandsdistriktet de siste ukene, samt tilløp til flere skogbranner, gress- og krattbranner. Mange av brannene de har rykket ut til, vet brannvesenet fortsatt ikke årsaken til:

– Det kan være glasskår som tar fyr bare med solen eller andre ting. Det viktige er å varsle tidlig, sier Bjørnbakk.

– Blir det forbud hvis folk fortsetter å grille og det oppstår branner?

– Da må vi gå sterkere ut. Hvis du ikke er sikker på å slukke en brann, må du la være. Vi har også sagt at dette ikke bare gjelder folk som er ute i skog og mark med primus og fyrer bål, svarer brannsjefen.

Skogbrukarbeidere oppfordres til særlig aktsomhet.

– Vi ønsker å nå frem til de som har sitt virke i skogen. Bruk av motorsager og kjøring av skogsmaskiner kan fort føre til gnister. Det er bare en gnist som skal til, så tar det fyr. Så tørt er det nå.

