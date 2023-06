SKARPSKYTING: Her tester Luftforsvaret sitt luftvernsystem NASAMS på Andøya i 2016. Lutvern er blant Forsvarets viktigste behov, ifølge forsvarssjefens fagmilitære råd.

Forsvarssjefens fly-alarm: Derfor trenger Norge mer luftvern

Mål i hele Norge kan rammes av missiler og drone-angrep. Men Forsvaret har bare luftvern tilgjengelig på Ørlandet og Evenes. Mer luftvern står derfor høyt på forsvarssjefens ferske ønskeliste til regjeringen.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen uttrykker et «veldig, veldig stort» behov for mer luftvern i sitt fagmilitære råd til regjeringen.

Oslo mangler luftvern, og Forsvaret kan ikke beskytte både militære mål og sivile samfunnsfunksjoner samtidig.

Forsvaret må også beskytte Nato-styrker som kommer til unnsetning ved et angrep, men flyplasser som Rygge, Gardermoen, Sola, Bodø og Andenes mangler beskyttelse. Vis mer

– Forsvaret er ikke i stand til å beskytte hovedstadsområdet med eget permanent luftvern, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til VG.

Han beskriver behovet for mer luftvern som «veldig, veldig stort» i det fagmilitære rådet - forsvarssjefens ønskeliste - som forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) mottok onsdag morgen.

– Det vi har kapasitet til i dag, med korthold og mellomdistanse luftvern, er å beskytte deler av Hæren, samt kampflybasene Evenes og Ørlandet. Men vi mangler beskyttelse mot det vi kaller ballistiske missiler, legger Kristoffersen til.

ØVDE PÅ ØRLAND: Luftforsvaret øvde missilforsvarssystemet Nasams 31.mai, under jagerflyøvelsen Arctic Challenge Exercise på Ørlandet flystasjon. Forsvarssjefen vil bygge videre på dette systemet, men sier at Norge trenger enda mer luftvern.

Politikerne har til nå prioritert luftvern på de to kampflybasene for Norges nye flåte av F-35 kampfly: Hovedbasen på Ørland har to batterier og den fremskutte basen på Evenes har ett batteri av typen NASAMS.

I tillegg bygger Hæren nå opp sitt eget luftvern basert på kjøretøyer, spesielt for å beskytte ledelsen av det norske landforsvaret.

RÅDET: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen leverte sitt fagmilitære råd til forsvarsminister Bjørn Arild Gram (i forgrunnen) onsdag.

Oslo mangler luftvern

I det fagmilitære rådet skriver forsvarsledelsen at luftvern øker overlevelsesevnen til Forsvarets styrker og flybasene. Men Forsvaret mangler tilstrekkelig luftvern til å beskytte militære mål og sivile samfunnsfunksjoner samtidig.

– Vi må også kunne beskytte Stortinget og regjeringskvartalet i Oslo. Men vi tar risiko hver gang - når vi øvde luftvern i Oslo i vår, flyttet vi luftvernenheten fra Ørland, påpeker Kristoffersen.

Oslo sto imidlertid også uten luftvern da USAs nyeste og største hangarskip «USS Gerald R Ford» var i Oslo for en drøy uke siden - og da Natos utenriksministere møttes i Oslo i forrige uke.

Se til Ukraina

Generalmajor Rolf Folland er sjef for Luftforsvaret. Han sier at Norge bør ta høyde for at moderne krigføring bringer med seg nye missilsystemer og våpensystemer på ubemannede droner.

Krigen i Ukraina viser dette på stort alvor:

– Ukraina opererer nå et ti-talls forskjellige luftvernsystemer. Ukrainernes vellykkede og smarte bruk av luftvern har hindret Russland fra å få kontroll over luftrommet og å angripe mål i Ukraina med kampfly, sier Folland til VG.

Dersom Norge kommer under angrep, må Forsvaret også levere beskyttelse mot luftangrep til Nato-styrker som skal komme Norge til unnsetning.

Batteriene på Ørland og Evenes vil være i stand til å dekke alliert mottak i Ofotfjorden og Trondheimsfjorden. Men flyplasser som Rygge, Gardermoen, Sola, Bodø og Andenes mangler beskyttelse.

– Jeg ser for meg at vi kan bygge på det vi har, og øke rekkevidden. Så må vi øke kapasiteten for også å kunne stå imot ballistiske og supersoniske missiler, men også bevæpnede droner. NASAMS er et godt system på medium rekkevidde, men vi trenger noe med både kortere og lengre rekkevidde, sier Rolf Folland.

Tallfester ikke

Overfor VG vil Kristoffersen ikke tallfeste hvor mange luftvern-enheter som Forsvaret trenger for å beskytte både sivile og militære sårbare mål i Norge mot luftangrep.

Han sier at dimensjoneringen er avhengig av hvor mye penger politikerne er villig til å legge på bordet til Forsvaret de nærmeste årene.

Mangel

– Luftvern blir et viktig tema fremover. Det er en mangel i dag som bør bli bedre. Nå oppgraderer vi det luftvernet vi har, og de første leveransene til Hærens luftvern kommer i år, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram til VG.

Han vil ikke love at det kommer noe eget luftvern til hovedstadsområdet:

– Jeg kan ikke si nå hva som bør komme først og sist. Vi har bedt om disse rådene som grunnlag for en ny langtidsplan for Forsvaret. Den kommer neste år, sier Gram.

