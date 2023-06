ET LITE STYKKE NORGE: Chris Callanan, administrerende direktør i Mondelez Norge og Danmark mener Freia kun er en liten brikke i den store sammenhengen.

Mondelez om boikotten: − Freia har blitt syndebukk

Freia-boikottens ringvirkninger får selskapet til å fortvile. – Urettferdig, mener klubbleder.

Kortversjonen Den stadig voksende Freia-boikotten får Mondelez, Freias eier, til å fortvile.

Administrerende direktør i Mondelez mener situasjonen er forferdelig, da de kun er ett av mange selskaper på ukrainas svarteliste.

Freia-klubbleder opplever boikotten som urettferdig og frykter for ansattes arbeidsplasser. Vis mer

– På vegne av mine 300 ansatte, føler jeg at Freia har blitt gjort til syndebukk. For dem er dette en helt forferdelig situasjon. Jeg mener noe av den balansen mangler i debatten.

Det sier en skuffet Chris Callanan, administrerende direktør i Freia-eier Mondelez Norge og Danmark, til VG.

Han sikter til den den eksploderende Freia- boikotten.

Mondelez er ett av mange selskaper på Ukrainas svarteliste over bedrifter med virksomhet i Russland.

– Åpner man et norsk gjennomsnittskjøleskap vil nok en veldig stor prosentandel av produktene være eid av et selskap som fortsatt har en viss virksomhet i Russland. Både jeg og mine ansatte i Freia synes det er ironisk at vi, som faktisk har lokal produksjon lokal produksjonFreia har sjokoladefabrikk på Rodeløkka i Oslo. – i motsetning til mange andre merkevarer i norske butikkhyller – blir stående alene i stormen.

Han vil ikke forskuttere oppsigelser, men sier at det vil påvirke selskapet hvis folk ikke kjøper sjokolade.

MONDELEZ-DIREKTØR: Det har vært Freia-boikotter «nonstop» de siste dagene.

Stor bekymring

Det var en preget Freia-klubbleder Freia-klubblederFreia-klubben ligger under NNN-forbundet (Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund) og har 90 medlemmer ifølge klubblederen. som mandag møtte VG.

Gøran Nyberg har vært 39 år i Freia, men er nå bekymret for sin og kollegaene sine jobber.

– Jeg synes det er urettferdig. Spesielt etter det som har kommet frem i dag hvor vi ser at mange andre større aktører også har deler av produksjonen sin i Russland, sier Nyberg.

– Jeg skjønner ikke helt hvorfor de skal boikotte kun oss, sukker han.

NORGES TURSJOKOLADE: Klubbleder Gøran Nyberg håper boikott-stormen vil være «kvikk».

Info Dette er et utvalg av merkene Mondelez eier. Freia

Bassetts

Daim

O’boy

Oreo

Philadelphia

Ritz

Stimorol

Tuc

V6

Twist

Kong Haakon Vis mer

– Dobbeltmoralsk

– Hvordan har du og medlemmene dine hatt det?

– Det er tungt å stå i stormen selvfølgelig. Dersom de store kjedene henger seg på vil det jo bli katastrofe.

Bunnpris har allerede sagt nei til boikott. Større kjeder som Norgesgruppen og Rema 1000 bekrefter overfor VG at de er i dialog med Mondelez som leverandør, men at de ikke har tatt stilling til en mulig boikott ennå.

Nyberg er tydelig på at intensjonen bak boikotten er god, men at den rammer russerne i svært liten grad. Han opplever det som lite pent at kjeder som for eksempel Elkjøp boikotter Freia-produkter, men selv selger elektriske tannbørster og elektronikk som er like svartelistet.

– Det blir veldig dobbeltmoralsk.

SJOKOLADE PÅ LØPENDE BÅND: Freia fabrikken på Rodeløkka i Oslo.

– Har du en beskjed du gjerne ønsker å gi til leserne våre?

– Ja. Man kan godt sette seg helhetlig mer inn i saken.

Totalt er 28 selskaper svartelistet.

NHH-professor Frode Steen sier til VG at han tror noen selskaper har vært litt for raske på avtrekkeren når det kommer til boikott av Freia.

Også LO-forbundet NNN (som Freia-klubben ligger under) roper varsku om Freia-boikotten.

– Det er problematisk for oss å støtte en boikott som først og fremst vil ramme norske arbeidstakere, som ikke kan klandres for at den internasjonale eieren også har virksomhet i Russland, sier forbundsleder Anne Berit Aker Hansen til NTB.

Info Disse boikotter Mondelez/Freia: Den Norske Turistforening (DNT)

Norges Fotballforbund

Hurtigruten

Strawberry (tidligere Nordic Choice Hotels)

Classic Norway Hotels

SAS

Norwegian

Widerøe

SJ Norge

Elkjøp Vis mer

Mandag kveld bekrefter UD at de vil invitere til dialogmøte.

– Ettersom det er et ønske fra ulike parter i næringslivet, vil vi invitere til et dialogmøte denne uken, sier statssekretær Erling Rimestad til E24.

Info Disse selskapene er svartelistet Mondelez (USA)

Proster & Gamble (USA)

Bonduelle (Frankrike)

Yves Rocher (Frankrike)

Auchan (Frankrike)

Xiaomi (Kina)

Leroy Merlin (Frankrike)

Raiffeisen Bank International (Østerrike)

Metro (Tyskland)

TMS Tankers (Hellas)

Minerva Machine (Hellas)

Thenamaris Ships Management (Hellas)

Delta Tankers Ltd. (Hellas)

Dynacom Tankers Management Ltd. (Hellas)

OpenWay Group (Belgia)

Danieli (Italia)

Mondi Group (Storbritannia)

eKassir (Estland)

Liberian International Ship & Corporate Registry (Liberia)

Comnav Technology Ltd. (Kina)

Buzzi Unicem (Italia)

China State Construction Engineering Corporation (Kina)

Peninsula Petroleum Ltd (Irland)

Great Wall Motor (Kina)

OTP Bank (Ungarn)

CK Birla Group (India)

Hikvision (Kina)

Dahua Technology (Kina) Kilde: https://sanctions.nazk.gov.ua/en/boycott Vis mer

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post