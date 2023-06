FLAGGFORBUD: Thon Hotels vil ikke heise med regnbueflagget i år.

Thon Hotels med forbud mot å heise Pride-flagg

De ansatte på Thon Hotels får ikke heise regnbueflagget på jobb i år.

Det er juni og det er Pride-måned. For å feire skeiv kjærlighet og støtte mangfold velger mange å heise regnbueflagget.

Men Thon Hotels har gitt forbud mot dette på hotellene sine.

De siste dagene har VG fått tips om at det har gått ut en mail fra ledelsen til de ansatte på Thon Hotels om Pride-flaggforbud.

Det bekrefter konserntillitsvalgt i hotellkjeden, Ann Kristin Sletvold til TV2. Hun har foreløpig ikke svart på VGs henvendelser.

– Thon Hotels jobber for inkludering, mangfold og likestilling. Det er nedsatt en prosjektgruppe for å nettopp nå disse målene. Derfor er jeg ganske lamslått over å høre dette, sier hun til nyhetskanalen.

– Å plutselig gå for å ikke flagge i år, når vi alle vet hva som skjedde i fjor i Oslo er med på å sende et feil signal, fortsetter Sletvold.

IKKE PRIDE-FLAGG: Det blir nok røde flagg som vaier på Thon Hotels rundt om i landet.

Thon Hotels-ledelsen har ikke svart VG på direkte spørsmål om de har innført forbud mot å heise Pride-flagget. I en e-post skriver konserndirektør Morthen Thorvaldsen at hotellkjeden bidrar til mer inkludering ved ikke å heise det.

– Ingen skal diskrimineres, og det å fremme likeverd, like muligheter og rettigheter er temaer konsernet vårt arbeider med systematisk gjennom hele året. Thon Hotels har ikke heist regnbueflagg på flaggstengene våre fordi vi ønsker å være nøytrale, og at inkludering og mangfold skal favne alle, skriver konserndirektøren i en e-post til VG.

VG har spurt Thon Hotels hvem de tenker hadde blitt ekskludert dersom de hadde flagget for Pride. Dette har de ikke svart på.

PRYDER GATENE: Pride-flagg er hengt opp rundt i Oslo sentrum.

Stordalen: – Gleder oss til Pridemarkering

Petter Stordalen, eier av hotellkonkurrenten Strawberry (tidligere Nordic Choice) skriver til VG at de ved å heise Pride-flagget gir uttrykk for noen av deres kjerneverdier: Nemlig mangfold og inkludering.

– Vi husker alle fjorårets forferdelige terrorhendelse i Oslo. I Strawberry heiser vi derfor flaggene høyt og gleder oss til Pridemarkeringene over hele Norden.

– Hos oss har hotellene møtt de få kritiske kommentarene om Pride-flagg med å henge opp et til, eller som Clarion Hotel Admiral gjorde i helgen med å åpne dørene etter at en barnefestival ble forsøkt truet til taushet i Bergen, skriver administrerende direktør i samme hotellkjede, Torgeir Silseth, i en e-post til VG.

VIL FLAGGE: Petter Stordalen forteller at Strawberry i mange år har vært stolt hovedsponsor av Pride.

Også Scandic Norge skal heise regnbueflagget i juni.

– Pride-flagget vil henge høyt på alle våre hoteller fra 23. juni-1. juli Vi kommer også til å sette fokus Pride-markeringen i sosiale medier og ansatte blir oppfordret til å vise sin støtte ved å bære nøkkelkorthengere med regnbueflagg, sier kommunikasjonssjef, Lars Vestad i Scandic Norge til VG.

– Hos oss er vi opptatt av at alle skal få muligheten til å være seg selv, og vi ønsker å støtte de viktige budskapene som mangfold, kjærlighet og frihet, som nettopp løftes frem denne måneden, fortsetter han.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post