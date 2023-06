Statsminister Jonas Gahr Støre (midten), finansminister Trygve Slagsvold Vedum og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol inviterte til pressekonferanse om Sykehuset Innlandet.

Regjeringen sier ja til nytt Mjøssykehus på Moelv i Innlandet

Regjeringen beslutter å gå videre med planene for Mjøssykehuset. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under pressekonferanse mandag.

– Dette er viktig for pasientene og viktig for fagfolkene. Vi har gjort en vurdering av det som er godt for hele regionen, sier Støre under konferansen.

Sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol holdt de pressekonferanse på Moelv mandag morgen.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at regjeringen nå sørger for at det skal være et allsidig sykehus på Lillehammer i tillegg til Mjøssykehuset.

– Vi har diskutert dette i ti år, og nå er målet at løsningen skal stå seg over ti år til, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

