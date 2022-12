LOKALLAGSLEDER: Trond Giske leder Nidaros Sosialdemokratiske Forum, som er blitt Arbeiderpartiets største lokallag.

Trond Giske (Ap) fikk skattesmell på 262.176 kroner etter pendlerbolig-gransking

Leder av Arbeiderpartiets største lokallag Trond Giske må ut med 262.176 kroner i skattesmell i kjølvannet av Skatteetatens gransking av pendlerboligene.

Til sammen har Skatteetaten nylig ilagt Giske 563.803 kroner i økt inntekt for årene 2017, 2019 og 2020. Skattekravene for de tre årene lander på 262.176 kroner.

Det viser nylige endringer i politikeres ligningstall, som VG har fått innsyn i etter en begjæring til Skatteetaten.

Man man klage på slike vedtak fastsettelse av ny inntekt og skatt, men det må uansett betales først.

– I tråd med veiledningen

Da VG i fjor stilte spørsmål til Giske om at han tjente penger på utleie av leiligheten i Trondheim, mens han bodde skattefritt i pendlerbolig i Oslo, svarte han:

– Du kan være trygg på at mine skatteforhold er helt i orden.

VG har på nytt stilt flere spørsmål til Giske om skattekravene. Blant annet om han fikk tilleggsskatt, om han vil bidra til å belyse bakgrunnen for skattekravene og om han har klaget på vedtaket. Han svarer følgende i en sms:

– Mine pendler- og skatteforhold er helt i tråd med veiledningen skatteetaten har gitt både til meg og Stortinget, og helt i tråd med Stortingets regler. Jeg har hele tiden eid og hatt utgifter til min egen leilighet i Trondheim. Skatteetaten har vært informert om at jeg i noen perioder har leid ut ett rom hjemme i leiligheten (for ca 3000 netto i måneden) og de har i likhet med Stortinget og Statsministerens kontor ment at dette ikke utløser skatt. Jeg er trygg på at konklusjonen kommer til å være at det fortsatt er gjeldende skatteregel, for alle pendlere.

Totalt 38 tidligere og nåværende toppolitikere fikk skattekrav i høst, for bruk av gratis pendlerbolig fra Stortinget og Statsministerens kontor i årene 2017 til 2020.

Bare åtte politikere har så langt valgt å være åpne om både kravets størrelse og årsaken. Mange VG har kontaktet med spørsmål om pendlerboligsaken har latt være å svare.

Beslutningnen om å fastsette ny inntekt for Giske og summen i vedtaket har tidligere vært omtalt av TV2, men uten åpen kilde til opplysningene.

Utleie gir skattekrav

Flere stortingsrepresentanter har fått skattekrav etter at de leide ut boligen på hjemstedet sitt, mens de selv bodde gratis i pendlerbolig i Oslo – uten å skatte av den fordelen.

Verdien av å bo der gratis kan beregnet være opp til over 500.000 i kroner i året og avhenger av størrelse. Når verdien legges på inntekten, kan skatteregningen blir stor.

– Det er verdt å merke seg at utleie av egen bolig også kan ha konsekvenser for om en eventuell pendlerbolig er skattepliktig fordel, forklarte seksjonssjef Lene Marie Ringså i juridisk avdeling i Skatteetaten i fjor.

– Leies egen boenhet ut helt eller delvis, kan man altså ikke motta fri pendlerbolig skattefritt, sier Ringså.

Giske leide ut

Giske har vært innvalgt på Stortinget siden 1997 og flyttet fra sin egen leilighet på Grünerløkka til en leilighet for statsråder på fasjonable Gimle terrasse på Frogner i 2002. Han har bodd både privat i egen leilighet i Oslo og i pendlerleilighet siden den gang. Leiligheten i Trondheim har vært delvis utleid i mange år.

– Jeg har leid ut hybel siden 1997. Det har vel vært et titalls ulike personer som har leid, sa Giske til VG.

I fjor avslørte Adresseavisen at Giske har leid ut ulovlig hybel. Giske forklarte at han ikke var klar over det, og la ansvaret på borettslaget.

Eva Kristin Hansen leide hos Giske i Trondheim mens hun var innvalgt til Stortinget. Giske bekrefter at han selv kunne bruke leiligheten i Trondheim, mens Hansen leide et soverom. Hun disponerte i tillegg stue, kjøkken og bad i leiligheten og betalte 4000 kroner i måneden.

Gikk av

Giske var tidligere nestleder og statsråd for Arbeiderpartiet i flere regjeringer. Han gikk av som nestleder i kjølvannet av varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel.

Ap konkluderte i etterkant med at Giske i flere av sakene hadde brutt partiets interne retningslinjer mot seksuell trakassering.

Giske selv har sagt at han er lei seg for hendelser som var upassende og ubehagelige. Men han har avvist anklagene om seksuell trakassering og karakterisert enkelte av varslene som grunnløse og falske.

I dag er lokallaget han leder i Trondheim det største i Arbeiderpartiet.

Store konsekvenser

Pendlerboligsaken har felt to statsråder og en stortingspresident; først gikk Kjell Ingolf Ropstad (KrF) av som både statsråd og partileder da Aftenposten avslørte at han ikke var reell pendler fra gutterommet i Agder, i september i fjor. Han fikk økt inntekten med over 600.000 kroner.

GIKK AV: Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

I desember trakk stortingspresident Eva Kristin Hansen seg. Hansen eide bolig på Ski, samtidig som hun hadde gratis pendlerbolig fra Stortinget.

Hun opplyste ikke om at hun eide en bolig der, til tross for at det er nærmere Oslo enn de 40 kilometerne som er grensen for å få gratis bolig fra Stortinget.

Hansen trakk seg da politiet åpnet etterforskning i pendlerboligsaken. Det viste seg senere at etterforskningen ikke omfattet henne.

Hun har ikke fått krav av Skatteetaten.

I mars gikk Hadia Tajik (Ap) av etter VGs avsløring av at hun fikk skattefri pendlerbolig basert på en kontrakt som aldri ble tatt i bruk.

Hadia Tajiks sak som VG omtalte er imidlertid fra perioden før 2017, og ikke del av den kontrollen Skatteetaten nå har gjennomført. Tajiks skatt for perioden 2017 til 2020 er kontrollert og funnet i orden av Skatteetaten.