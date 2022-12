DREPT: Hans Arne Nystad (49) ble skutt av politiet hjemme i Lavangen i Troms.

Etterforsker opptakten til politiskuddene: − Usikre på om man vil finne et klart motiv

Politiet i Troms har dannet seg et bilde av bakgrunnen for at en bonde angrep en politipatrulje med hjullaster, opplyser visepolitimesteren til VG.

Hans Arne Nystad (49) ble natt til fredag skutt og drept av politiet hjemme på gårdstunet i Lavangen i Sør-Troms.

Spesialenheten for politisaker etterforsker hendelsen og mistenker politibetjenten som skjøt, for kroppsskade med døden til følge.

Troms politidistrikt – der de to politibetjentene er ansatt – har startet etterforskning og siktet avdøde for drapsforsøk.

– Vår etterforskning er overlappende med spesialenhetens, sier visepolitimester i Troms Einar Sparboe Lysnes til VG.

Mens Spesialenheten skal vurdere om politiet har begått noe straffbart, er Troms-politiet opptatt av opptakten til dramaet.

– Vi har dannet oss et bilde av bakgrunn, men er usikre på om man vil finne et klart motiv, sier Lysnes.

MANGE SKUDD: Det er minst 15 kulehull i rutene på hjullasteren, der den avdøde bonden satt i førersetet.

Politipatruljen kom i 01.40-tiden fredag til bruket utenfor Tennevoll for å bistå i et helseoppdrag, etter at Hans Arne Nystad selv hadde ringt AMK.

Mads Wallerheim er bistandsadvokat for de to politibetjentene. Han sier begge gir uttrykk for at de handlet i nødverge.

VG har fått opplyst at det gikk svært kort tid fra politipatruljen kom inn på gårdstunet til 49-åringen kjørte på politibilen med hjullasteren.

Avfyrte 19 skudd

Den ene politibetjenten rakk å kaste seg ut, mens den andre satt i førersetet da mannen i anleggsmaskinen veltet politibilen over på siden.

Politibetjenten som kom seg fri, avfyrte 19 skudd mot hjullasterens førerhus.

– Han fryktet for kollegaens liv og sitt eget og utførte en forsvarshandling i form av nødverge. Begge opplevde situasjonen som et livstruende og pågående angrep.

– Men var det nødvendig å løsne så mange skudd?

– Jeg tenker min klient har ansett det som nødvendig. Han måtte foreta vurderingene på kort tid. Hjullasteren som kom mot dem, var veldig stor.

Bistandsadvokaten sier at Spesialenhetens etterforskning vil svare på om politibetjentens reaksjon var forholdsmessig.

– Trist utfall

Politibilen er kraftig ramponert, men politibetjentene kom ikke til skade. De er fritatt fra tjeneste, men ikke suspendert.

Bistandsadvokat Wallerheim sier begge er preget av hendelsen.

– Bak politiskiltet er det også mennesker. At en person er avgått ved døden, er et forferdelig trist utfall, sier Wallerheim til VG.

VELTET: En politibil ligger veltet på siden på gården der politiskuddene falt i Lavangen i Sør-Troms.

Visepolitimesteren i Troms opplyser at deres etterforskning tar for seg opptakten til hendelsen og forløpet på gårdstunet og er avklart med Spesialenheten.

– Vi har et stort håp om å kunne gi pårørende, andre berørte og omgivelsene mest mulig svar på hvordan det kunne skje og hvorfor avdøde handlet som han gjorde.

Starten på slutten

Lysnes sier at politiet har innhentet informasjon som er relevant, men er langt fra sikker på at de vil være i stand til å belyse alle spørsmål.

– Vi har dannet oss et bilde av det som kan være bakgrunnen, men det foreligger på ingen måte noen konklusjoner og det er ikke noe vi kan gå offentlig ut med ennå.

Lysnes understreker at deres etterforskning er avgrenset.

– Det er naturlig å se hvor mye mer vi skal gjøre. Vi er nok inne i starten på slutten av vår etterforskning, sier visepolitimesteren.

Han vil på politiets vegne uttrykke medfølelse for de etterlattes savn.

– Vi forstår at familien og alle andre har mange spørsmål om hva som skjedde og hvorfor. Jeg håper vår og spesialenhetens etterforskning kan gi svar.

Automatisk siktet

John Christian Elden er bistandsadvokat for avdødes tre barn. Han mener siktelsen mot Nystad «virker som et desperat forsøk på å påvirke spesialenheten».

– Det har jeg ikke lyst til å kommentere, sier politiadvokat i Troms Ronny Jørgensen til VG.

Han sier siktelsen følger automatisk av at politiet har benyttet tvangsmidler, som typisk er ransaking og beslag hos siktede – altså den avdøde gårdbrukeren.

Elden skriver også i en sms til VG:

– Det er også litt absurd at de mener det er sannsynlig at en som sitter uvæpnet i en hjullaster skal ha drapsforsett, mens én som avfyrer 19 skudd mot han og dreper han ikke skjønte at han ville dø, og derfor bare er mistenkt for kroppsskade.