BLÅ, BLÅERE, BLÅEST: Være seg himmel, hav eller helvete: Alt ser like blått ut på VGs siste måling. Erna Solberg ser knapt et rødskjær, uansett hvor hun snur seg.

Fosser frem: Blåblått flertall i ny VG-måling

NESODDEN (VG) Erna Solberg trenger nå bare støtte fra Frp for å kunne danne en flertallsregjering. Velgerflukten fra Ap og SV og over til høyresiden er oppsiktsvekkende, mener ekspert.

Høyre-leder Erna Solberg klatrer opp i kapteinsstolen på Nesoddbåten. Hun speider utover Oslofjorden.

– Det føles veldig godt å sitte i førersetet igjen, sier hun.

For mens minusgradene stadig kryper nedover i hovedstaden, stiger Høyres oppslutning motsatt retning. Solberg er brennhet blant velgerne, og i VGs ferske måling sier så godt som hver tredje velger at de vil stemme på Høyre.

BACK IN CHARGE: – Det føles veldig godt å sitte i førersetet igjen, sier Solberg. – Vi har ikke sittet stille i båten, her går det fremover!, fastslår Solberg.

Og mens en oppslutning på 32,8 prosent i seg selv får det til å bruse i årene på Høyre-lederen, forteller bakgrunnstallene om en dramatisk velgerflukt fra Ap og over midtstreken:

– Ap mister like mange av velgerne sine fra i fjor til Høyre og Frp, som de mister til gjerdet – altså vet ikke-gruppen. Det er oppsiktsvekkende, og nesten ikke til å tro, sier jusprofessor og valgekspert Johan Giertsen.

Han står bak meningsmålingsnettstedet pollofpolls, og er mangeårig medlem i Høyre.

Dette viser målingen

Denne måneden vipper også Venstre under sperregrensen på fire prosent.

MDG har fått ny leder, men ser ingen Arild Hermstad-effekt : Bare 2,6 prosent vil stemme helgrønt i dag, mot 3,9 prosent ved valget i fjor høst. Det ville gjort Lan Marie Berg til partiets eneste stortingsrepresentant.

SV har fått mye oppmerksomhet rundt budsjettforliket med regjeringen, og gjør en solid måling på 9,3 prosent.

Regjeringspartiene får bare 44 mandater på Stortinget i denne målingen, mot 76 ved valget i fjor.

Senterpartiet stuper på målingen sammenliknet med valgresultatet, og får 4,5 prosent oppslutning.

Gruppen «andre» omfatter 2,0 prosent til Demokratene, 1,3 prosent til Industri- og næringspartiet, 0,4 prosent til Alliansen, 0,2 prosent til Piratpartiet, 0,2 prosent til Pensjonistpartiet, 0,2 prosent til Konservativt, 0,2 prosent til Partiet Sentrum og 0,2 prosent til Moderaterne.

– Voldsom inspirasjon

På VGs siste måling fra Respons kan Erna Solberg juble over flertall alene for Høyre og Frp på Stortinget.

VG presenterer tallene for Erna Solberg mens hun er på vei til Nesodden for å besøke ressurskafeen i kommunen.

– Det er klart dette gir en voldsom inspirasjon til Høyre, sier hun.

– Sist dere lå så høyt ble du statsminister?

– Ja. Men det er en stund til valget ennå. Vi skal fortsette å stå på. Det er mye hardt arbeid om vi skal klare å holde på velgerne.

Etter valgnederlaget i 2021 ble det spekulert i om Solberg kom til å gi seg i løpet av perioden. Nå har hun bare én ting å si til tvilerne.

– Ser det ut som jeg har tenkt å gi meg?

GUESS WHO'S BACK: Erna Solberg puller up på Nesoddtangen. Skyhøye målinger gir selvtillit til Høyre-bossen.

Ifølge bakgrunnstallene gjør Høyre det særlig sterkt i de store byene.

– Jeg tror byvelgere opplever at denne regjeringen ikke har noen politikk for dem. At de tvert imot føler at de blir nedprioritert.

Hun reagerer også på retorikken til Ap og Sp.

– Folk som bidrar i lokalsamfunnet med kapital blir stemplet som «rikinger» og «profitører». Men ute i landet så ser man hva de bidrar med.

Solberg mener at flere av sakene regjeringen har lagt fram den siste tiden, som økte skatter, omfanget på grunnrentebeskatning mot havbruksnæringen og reversering av fritt behandlingsvalg har gjort at Høyre, Frp, Venstre og KrF har funnet sammen i flere saker.

Hun sier det naturlige med et slikt valgresultat ville vært en regjering bestående av Høyre og Frp, men håper uansett å få med seg de to sentrumspartiene.

RESSURSSTERK: Ressurskafeen på Nesodden viser de som kommer at alle er ressurssterk på sin egen måte, forklarer de frivillige til eksstatsministeren.

På Nesodden blir hun tatt imot på ressurskafeen, et lokalt tilbud med gratis kafé og butikk, som i tillegg lager gratis sommerleir for Nesodden-ungdommen.

Camilla Larsen er primus motor for kafeen. Hun forteller Solberg hvor viktig det er med frivillighet og å ha et samlingssted.

– Man kan være fattig på mye annet enn penger. Som venner, trygghet, latter og omsorg. Det er vi ikke her, sier hun.

Solberg er klar på at det er to grep som er viktig for å få folk ut av fattigdom: En jobb å gå til og en egen bolig å eie.

– Mange betaler mer for å leie en bolig enn de ville betalt for å betjene et lån. Derfor trenger vi flere leie-til-eie-ordninger på boligmarkedet, sier hun.

GODT NYTT: Solberg finleser målingen, og liker veldig godt hva hun ser. Det gjør også Høyres pressesjef Cato Husabø Fossen .

Lakse-straff?

Regjeringen har de siste ukene vært på reisefot for å overbevise kystbefolkningen om at det er riktig å innføre grunnrenteskatt på havbruk – først og fremst lakseoppdrett.

Men denne VG-målingen tyder ikke på at det har vært noen stor suksess:

Høyre har gjort et byks og har nå støtte fra hele 34 prosent i Trøndelag og Nord-Norge. Bakgrunnstallene viser at veksten for Erna Solbergs parti har vært langt sterkere i disse landsdelene enn i landet for øvrig.

– Mange langs kysten har nok lagt merke til at statsbudsjettet ikke var særlig gunstig for dem som lever av og er sysselsatt i havbruksnæringen. Senterpartiet har nok særlig fått merke frustrasjonen blant velgerne, sier Thore Gaard Olaussen i Respons, som utarbeider de nasjonale partimålingene for VG.

Ap: Vil snu

HAR TROEN: Kjersti Stenseng tror oppslutningen til Ap vil ta seg opp. Her med statsminister Jonas Gahr Støre.

Aps partisekretær Kjersti Stenseng er slett ikke fornøyd med nivået på 18,2 prosent, men har tro på at pilene etter hvert vil snu:

– 2023 blir nok også preget av usikkerheten rundt økonomien. Men når de grepene som regjeringen nå gjør for å håndtere økonomien begynner å virke, da tror jeg oppslutningen om vårt parti og regjeringens prosjekt vil ta seg opp, sier Stenseng.

Hun medgir at debatten om lakseskatt kan ha kostet for Ap langs kysten.

– Ja, det har vært et høyt konfliktnivå, så det kan være medvirkende. Men vi mener det er riktig at de som har ekstraordinært høye inntekter og overskudd fra havbruk, skal bidra mer, sier Stenseng.

Sp: – Ting skal snu

TØFFE TAK: Geir Pollestad (Sp) har fått god trening i å kommentere vanskelige målinger for Senterpartiet.

Sp gjorde et brakvalg med over 13 prosent av stemmene for ett år siden. At SP ble så store, var en av årsakene til at SV ikke ville gå i regjering med Ap og Sp, fordi de fryktet å bli en maktesløs juniorpartner.

Nå er Sp helt nede på 4,5 prosent, farlig nær sperregrensen. Bakgrunnstallene viser at bare hver fjerde Sp-velger fra i fjor holder fast ved partiet.

– Dette er en måling langt unna der vi ønsker å være. Vi har likevel troen på at ting skal snu og er helt overbevist om at det som trengs nå er stødig og nøktern styring, sier Geir Pollestad til VG.

– For oss har det i forhandlingene med SV vært viktig å ikke skjerpe skattene for næringslivet, redusere levekostnadene for folk og redusere drivstoffavgiftene. Det kommer til å bli en lang og tøff valgkamp frem mot kommunevalget og Senterpartiet er langt bedre rustet for valgkampen enn målingene tilsier, sier han videre.

Frp: Hjelpe folk i krise

SELVSKRYT: Terje Søviknes mener målingen gir anledning for litt ros til seg selv, og sier at Frp og Høyre håndterte kriser bedre enn dagens regjering.

I Frp er man godt fornøyde med fremgangen til 13,4 prosent, og at det er flertall for et regjeringsskifte.

– Høyre og Frp har samarbeidet godt tidligere og vi klarte å håndtere krisene på en langt bedre måte enn dagens regjering, sier Frps 2. nestleder Terje Søviknes.

Han mener regjeringen er «handlingslammet» i møtet med priskrisen, og viser til Frps forslag om makspris på strøm, fjerning av drivstoffavgifter og halvering av matmomsen.