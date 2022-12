ANGREP: Den seks år gamle rottweileren angrep det ett år gamle barnet, som døde på stedet.

Farmor dømt til 6 måneders fengsel etter hundeangrep

Kvinnen ble tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død, etter at rottweileren hennes angrep og drepte barnebarnet på 1 år. Nå er hun dømt.

Påtalemyndigheten mente at kvinnen i 50-årene lot barnebarnet være uten tilsyn, og at hunden som angrep barnet, var løs uten at den var forsvarlig inngjerdet.

Nå har retten konkludert med seks måneders fengsel, hvor 60 dager er betinget. I tillegg dømmes hun til å betale 170.000 kroner i erstatning.

Retten har blant annet lagt til grunn at rottweileren var en «farlig og aggressiv hund», hadde angrepet barn tidligere, og at kvinnen visste dette.

Kvinnens forsvarer Jens-Henrik Lien sier at farmoren er skuffet.

– Hun har blitt orientert om innholdet, og er skuffet og uenig i innholdet i dommen. Men det har vært en så enorm belastning for henne og familien at hun har bestemt seg for at hun ikke vil anke avgjørelsen.

– Blikket var steinhardt

Farmoren passet på gutten hjemme hos seg selv i Brumunddal i fjor sommer. Ute i hagen gikk de to hundene hennes løse, en rottweiler og en golden retriever.

Kvinnen hadde satt opp en provisorisk grind mellom verandaen og stuen, men verandadøren stod åpen. Da kvinnen lot gutten være alene i stuen, skjedde angrepet.

Til tross for grinden, fikk rottweileren tak i gutten og bet ham flere ganger, står det i tiltalen. 1-åringen døde på stedet av skadene. Hunden ble avlivet kort tid etterpå.

Les også: − Så han ikke som en farlig hund

– Det startet som en så fin dag. Det var sol, og vi sov lenge. Vi sang og tøyset og tulla, åpnet den tiltalte farmoren sin forklaring med i retten for to uker siden.

Etter å ha lekt ute i hagen en stund, med 1-åringen og to andre barn, var det på tide å fylle på med litt solkrem.

Mens hun smører et av de andre barna, ser hun i sidesynet at gutten kommer seg inn i huset, og tenker at han skal til frysen for å hente seg is slik han pleier, forklarte hun.

GRINDEN: Dette er fra rekonstruksjonen av hvordan grinden mellom stuen og hagen ble satt opp. Den ble sentral i skyldsspørsmålet.

Hun skal så ha gått etter og hørt lyder og knurring, og så plutselig etter noen desperate sekunder at rottweileren hadde gått til angrep på gutten, sa hun.

Kvinnen forklarte at hun kastet seg over grinden, og slo og sparket hunden, men at den ikke reagerte på noe, selv om den vanligvis var lydig, ifølge henne.

– Jeg fikk ikke kontakt. Blikket var steinhardt, og han var helt borte vekk.

Ulike syn

I perioden 2016–2021 har det vært flere hendelser mellom den seks år gamle rottweileren og flere barn med tilknytning til farmoren, som har fått skader.

Moren har sagt i avhør at hun var livredd hunden i flere år før angrepet på sønnen i fjor sommer.

– Jeg kjenner på mye sinne og skuffelse. Jeg er sint fordi ingen har tatt meg seriøst, og for at det gikk utover min sønn. Noen må ta ansvaret for at jeg har mistet sønnen min, sa hun fra vitneboksen under rettssaken.

Faren til barnet vitnet også i slutten for to uker siden. Han fortalte at han trente rottweileren, både på egen hånd og organisert, for at den skulle bli redningshund.

Far har et annet syn enn mor på rottweileren, og har støttet sin mor gjennom saken.

– Sånn jeg oppfattet han, var han lydig og rolig, og veldig lettlært, sa faren, som også la til at han ikke hadde endret mening om at hunden var farlig etter at sønnen ble drept.