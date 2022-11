Emilie Nereng tar oppgjør med pressen: − Umoralsk

Influenceren er krystallklar på hvem som har skylden – og sprer frykt – i høst.

Influencer Emilie «Voe» Nereng la tirsdag ut en story på Instagram hvor hun kritiserer TV2s reklamekampanje for tv2.no. På plakaten, som du kan se bilde av under, står det:

Denne høsten øker prisene på mat, strøm og drivstoff. Det blir krevende for et flertall av oss, og bedriftene frykter det de beskriver som et helvete.

Ordene «høsten blir et helvete» er uthevet.

– Ja, la oss kickstarte den nye måneden med å fremprovosere litt ekstra vinterdepresjon i folk, skriver Nereng i instastoryen.

Hun fortsetter:

– Dette er bare min mening, men jeg synes virkelig mediene bidrar helt enormt om dagen til å øke bekymringen folk allerede kjenner på. Slike plakater og overskrifter bidrar ikke til en dritt positivt. Å spille på frykt for å få flere klikk synes jeg er respektløs og umoralsk. Hvis det noe vi trenger nå så er det optimisme og gode løsninger, ja takk til mer av det.

– Umoralsk

Til VG utdyper hun kritikken, og forteller at reklameplakaten fikk det til å renne over for henne.

– Jeg blir utrolig provosert når jeg ser dette, sier Nereng.

– Jeg mener det er regelrett umoralsk av TV2, som er en såpass stor og mektig aktør, å bruke frykt som et virkemiddel i reklamesammenheng for å få flere klikk.

Hun understreker at det ikke bare er TV2 hun retter kritikk mot, men også andre mediehus.

Et søk i databasen Retriever viser at ordet «strømkrise» er brukt 550 ganger i norske nettaviser i løpet av to måneder – fra 1. september til 31. oktober i år.

– Når alle undersøkelser viser at spesielt unge sliter psykisk og har vanskelig for å se positivt på tiden fremover, så er denne typen skremselspropaganda ekstremt problematisk.

Unge har flere bekymringer

I den ferske rapporten «UNG2023» fra Opinion kommer det frem at økte priser, krig og uro og miljø og klima er de tre tingene unge er mest bekymret for. De spurte i undersøkelsen er mellom 15 og 25 år gamle og kommer fra hele landet.

Nær en av tre oppgir at de er bekymret for økte priser, og dette er første året denne bekymringen dukker opp på listen.

Ifølge rapporten har unge flere bekymringer i gjennomsnitt i år sammenlignet med i fjor. I 2021 oppga de i snitt 8,5 bekymringer, mens tallet for 2022 var 9,3.

Utfordring i «informasjonskaos»

VG har lagt frem kritikken fra Nereng til TV2. De svarer at plakaten Nereng reagerer på er en del av kampanjen rundt tv2.no. Nyhetskanalen har den siste tiden jobbet for å bygge opp denne plattformen.

– Med kampanjen ønsker vi å understreke det som ofte er utfordringen i dagens «informasjonskaos». Tittelen kan være hardtslående, men det ligger mer kontekst bak, sier Derek André Bjølgerud, TV2.no-sjef.

TV2 sier de har som mål å oppdatere sine lesere i en krevende og uoversiktlig tid.

– Dette visuelle grepet kan sammenlignes med deskingen på forsidene til hvilken som helst av de store norske nettavisene, sier Bjølgerud.

De har forståelse for at plakaten kan vekke ulike reaksjoner hos folk.

– Samtidig har vi som nyhetsmedium et ansvar å speile verden slik den faktisk er. Det er en krevende tid med krig i Europa, energikrise og en strammere økonomi for folk og bedrifter. Den hverdagen lar seg ikke pynte på

– Trenger flere nyheter som belyser muligheter

Nereng mener det er stor forskjell på å formidle informasjon gjennom journalistikk og å bruke en vanskelig tid til å generere klikk.

Selv har influenceren tatt et bevisst valg om å ikke bruke så mye tid på nettaviser for å ikke la seg påvirke av alt det negative som skjer, og for å ta bedre vare på egen psykisk helse.

– Selv om det skjer mye i verden nå som er både trist og tøft, så har også mediene et ansvar når det kommer til å også dele viktige, positive ting som skjer og saker som inspirerer leserne til å ta gode valg for seg selv og verdenen vi lever i, sier hun, og legger til:

– Vi trenger flere nyheter som belyser mulighetene fremfor utfordringene.

– Har en vei å gå

Også VG har skrevet en rekke saker om hvor tøff høsten kommer til å bli for mange.

– Det er sentralt for demokratiet vårt at pressen gir folket tilgang på informasjon om hva som skjer i samfunnet, sier utviklingsredaktør Øyvind Brenne i VG.

Han sier at det ikke er aktuelt at VG skal la være å dekke Russlands krigføring, og konsekvensene av denne – som mange nordmenn nå merker på kroppen – fordi en slik dekning etterlater et pessimistisk inntrykk hos leserne.

– Samtidig tror jeg bevisstheten internt i redaksjonene på hvordan spesielt unge brukergrupper opplever nyhetsbildet må heves. Vi må fokusere mer på løsninger nært egne liv der det er mulig, og sørge for at den samlede dekningen vår ikke oppleves negativ.

Brenne understreker at han kun kan svare for VGs dekning.

– Men vi må ærlige på at vi her har en vei å gå, og dette er noe vi jobber hardt med å forbedre oss på. Det gjelder temavalg, men også måten innhold formidles på.

– Hvorfor skriver VG ikke mer om bra ting som skjer?

– VGs lesere kommer til oss for å sjekke hva som har skjedd i Norge og samfunnet for øvrig. Og da det jo en nyhet at et skip har gått til grunn. Det er ikke en nyhet at samme skip kommer trygt frem til havn. Men det er godt stoff også i gode historier og spennende initiativ, og her tror jeg vi i VG for ofte prioriterer slikt stoff ned til fordel for mer konfliktdrevne historier.