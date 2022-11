VIL HA SVAR: Stortingsrepresentant Ingrid Fiskaa vil ha svar på hvor ting gikk galt.

– Veldig merkelig og urovekkende

SV mener Forsvaret og Forsvarsdepartementet må komme til bunns i hvordan norske spesialsoldater kunne pågripe feil person uten å få vite om det etterpå.

– Det er veldig merkelig og urovekkende at ikke så sentral informasjon som at man har pågrepet feil person når frem til styrkene som har gjennomført aksjonen – og Forsvaret ellers, sier Ingrid Fiskaa (SV), som sitter i Utenriks- og forvarskomiteen.

Hun snakker om en av de mest hyllede operasjonene norske spesialsoldater gjennomførte i Afghanistan i 2007, hvor historien til nå har vært at en Taliban-leder ble pågrepet.

Operasjonen ble ledet av Eirik Kristoffersen, som i dag er forsvarssjef.

STYRKEN: Spesialsoldater fra Forsvarets Spesialkommando gjennomførte oppdraget, sammen med amerikanske og afghanske soldater.

VG fortalte søndag om hvordan operasjonen i virkeligheten tok feil mann, en innleid murer som het Mohammad Naseem.

Naseem var i en periode tilsluttet Taliban, ifølge to som kjente ham, men han var ingen leder.

Målet for operasjonene de norske styrkene gjennomførte, var å ta lederne «uten å måtte slåss med fotsoldatene», ifølge Kristoffersen.

At operasjonen tok feil person er beskrevet i flere krigslogger, fra amerikanerne, som de påfølgende dagene ble lagt ut og gjort tilgjengelig for de de vestlige styrkene i Afghanistan.

Forsvarssjefen forklarer at han aldri ble fortalt at operasjonen hadde tatt feil mann.

DEKORERT: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen ledet operasjonen i 2007 og mottok krigskorset med sverd for sin innsats i denne operasjonen og én annen operasjon.

– Han sier han ikke har visst; jeg synes det er urovekkende at han ikke har visst, sier Fiskaa.

Hun begrunner det standpunktet på to måter:

Man kan ikke evaluere hvorvidt man lykkes i Afghanistan når man ikke vet hvorvidt man løser oppdragene man gjennomfører.

Har det skjedd én gang, kan det ha skjedd flere ganger.

– Her kan det ha blitt gjort flere feil enn denne ene som nå er avdekket, sier Fiskaa.

HUSET: Dette huset raidet de norske spesialstyrkene. Taliban-lederen hadde oppholdt seg der flere ganger, ifølge husets eier. Men da soldatene kom, var han ikke der, og de tok i stedet med seg en innleid murer.

Fiskaa mener Forsvaret og Forsvarsdepartementet nå må gjennom saken for å komme til bunns i hva som gikk galt.

– Jeg ønsker svar på hvem som burde ha visst og hvem som burde ha gitt informasjonen [om at man pågrepet feil person] videre, sier Fiskaa.

SV sitter i dag ikke i regjering, men er regjeringens viktigste allierte, fordi de kan gi regjeringen flertall for statsbudsjettene.

– Ett eller annet sted i rekken her har det sviktet, hvis de som opererer på bakken ikke snakker med de som har oversikt over hvem de har tatt. Det kan tyde på at det har vært et systematisk problem. Det bør vi få klarhet i, sier Fiskaa.

Og fortsetter:

– Jeg tenker Forsvaret selv bør kunne svare på dette og jeg regner med at også forsvarsministeren er interessert i å få den type svar.

Forsvarsministeren: – En velfortjent tildeling

VG har sendt forsvarsminister Bjørn Arild Gram flere spørsmål, men har foreløpig bare mottatt en uttalelse.

Der sier forvarsministeren at forsvarssjef Eirik Kristoffersen fortjente medaljen sin, uavhengig av om feil person ble pågrepet i en av operasjonene.

– Eirik Kristoffersen ble innstilt til Krigskorset for sitt lederskap og innsats i flere situasjoner da han tjenestegjorde i Afghanistan. Kristoffersen ble innstilt til Norges høyeste utmerkelse, og det var en velfortjent tildeling, skriver Gram.

MINISTER: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

– Jeg velger å tro og at det hele beror på mangel på kommunikasjon og misforståelser, sier Christian Tybring-Gjedde (Frp) som også sitter i Utenriks- og forsvarskomiteen.

Han ønsker en gjennomgang av rutiner.

– Utenriksdepartementet må åpenbart gå tilbake og se de etablerte rapporteringsrutinene både med egen ambassade og koordineringen med Forsvarsdepartementet. Det vil også være naturlig at man ser på hvorfor informasjonsflyten med det amerikanske Forsvaret og USAs ambassade ikke fungerte slik man burde forvente, uttaler han.

REAGERER: Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde i Fremskrittspartiet.

Leder i Rødt, Bjørnar Moxnes, har tradisjonelt vært en av de største motstanderne mot Norges bruk av militærmakt i utlandet.

– I 15 år har det offisielle Norge feiret dette som stor seier, mens våre nærmeste allierte hele tiden har visst at det var en gedigen fiasko der store militære ressurser ble brukt på å fange en fattig afghaner, sier Moxnes.

Han sier Rødt flere ganger har foreslått en egen krigskommisjon, for å evaluere de humanitære konsekvensene av norsk krigsdeltakelse i Afghanistan, Syria og Libya.

RØDT: Partileder og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes.

Moxnes, som også sitter i Utenriks- og forsvarskomiteen, viser til at Afghanistan-utvalget, som skulle evaluere de 13 første årene i Afghanistan, endte opp med å omtale operasjonen som en suksess.

– At Norges offisielle Afghanistan-undersøkelse lagde en suksesshistorie av operasjonen der norske spesialstyrker med amerikansk støtte sprengte seg inn i et hus med kvinner og barn og bortførte en afghansk murer i den tro at han var en Taliban-leder, understreker behovet for en slik gjennomgang, sier Moxnes.