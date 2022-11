Helikopterulykke i Verdal: To døde – én alvorlig skadet

Et helikopter har havarert i Verdal i Trøndelag tirsdag formiddag. To er bekreftet omkommet og en er alvorlig skadet.

Nødetatene rykket tirsdag formiddag ut etter at politiet fikk melding fra flytårnet på Værnes om et helikopterhavari i Verdal.

Politiet bekrefter klokken 12 at to personer er omkommet.

– Den tredje personen som var om bord i helikopteret tas hånd om av helsevesenet. Pårørende er varslet, skriver de.

Til TV 2 sier operasjonsleder Einar Røstum at de to omkomne er en mann og en kvinne, og at begge er i 60-årene.

Havariet har skjedd utenfor tettbebygd strøk, på et jorde. Det vil bli gjort undersøkelser på havaristedet av kriminalteknikere fra politiet, i samarbeid med Lufthavarikommisjonen som er varslet om ulykken.

Flygesjef Tor Krogstad i selskapet Midtnorsk Helikopterservice bekrefter overfor VG at det er et av deres helikoptre.

Meldingen kom inn til politiet klokken 10.42, opplyser operasjonsleder Solfrid Lægdheim til VG.

1 / 2 ULYKKESSTEDET: Redningsmannskaper i gang med opprydningsarbeid på stedet. ULYKKESSTEDET: Redningsmannskaper var raskt på stedet der helikopteret styrtet. forrige neste fullskjerm ULYKKESSTEDET: Redningsmannskaper i gang med opprydningsarbeid på stedet.

– Det er veldig trist at vi har fått en slik alvorlig hendelse i et lite lokalsamfunn der vi kjenner hverandre godt. En slik hendelse påvirker hele lokalsamfunnet, sier ordfører i Verdal Pål Sverre Fikse til VG.

– Vår oppgave nå er å ivareta de involverte og pårørende.

Han forteller at de følger situasjonen tett og har aktivert psyko-sosialt team i kommunen.

– Vi er tett på situasjonen og vurderer hvorvidt det skal aktiveres kriseledelse eller ikke. Det ser vi utover dagen, sier han videre.

TRIST: Ordfører Pål Sverre Fikse i Verdal kommune. Her fotografert under en tidligere anledning.

Svein H. Karlsen, kommunikasjonssjef i Helse Nord-Trøndelag forteller at det ble slått en såkalt trippelalarm.

Da blir alle nødetater - politi, brann og ambulanse - kontaktet samtidig og bedt om å rykke.

– Ut fra det politiet har bekreftet var det tre personer om bord. To er omkommet, og den siste er fløyet direkte til St. Olavs hospital.

Helse Nord-Trøndelag har ansvaret for medisinsk nødtelefon og AMK i området

REDNINGSAKSJON: Store styrker fra redningsetatene tar del i redningsaksjonen etter helikopterstyrten i Værdal.

Nødetater på stedet

Tidligere tirsdag meldte politiet at tre personer var involvert i ulykken og at disse tre personene var alvorlig skadet.

– Vi er der med enheter fra brannvesenet og sikrer skadestedet. Det er fortsatt litt uavklart, men det må bekreftes av politiet. Vi fikk bekreftet tidlig at det var tre personer involvert, og en er fraktet vekk fra stedet med ambulanse, sa vaktleder Roger Gjersvold ved Midt-Norge 110-sentral rundt klokken 11.

TÅKETE: Været hjelper ikke på sikten i Verdal.

Til VG sa operasjonsleder Solfrid Lægdheim i politiet i Trøndelag rett før klokken 12 at de jobbet med å dele informasjon med de pårørende.

– Vi jobber på stedet og opp mot selskaper og andre for å kartlegge omstendighetene mest mulig detaljert, sa Lægdheim.

Bilder fra stedet viser at det er tett tåke der nå.

– Det er for meg ukjent værsituasjonen da havariet skjedde, men det er tåkete der nå, sa operasjonslederen videre.

TO OMKOMMET: En er alvorlig skadet og to omkommet etter en helikopterulykke i Verdal tirsdag.

Kommunikasjonssjef i Avinor, Cathrine Framholt, sier til VG at de må henvise til politiet.

– Det er et helikopter som har fløyet i ukontrollert luftrom. Det betyr at de ikke har kontakt med våre flygeledere, sier hun.