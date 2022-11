Flere skal være skadet i helikopterhavari i Verdal - to skal være omkommet

Et helikopter har havarert i Verdal i Trøndelag. Flere er bekreftet skadet og det skal være omkomne.

Nødetatene rykket tirsdag formiddag ut etter at politiet fikk melding fra flytårnet på Værnes om et helikopterhavari.

Vaktleder Roger Gjersvold ved Midt-Norge 110-sentral bekrefter overfor VG at det har vært et helikopterhavari i Verdal.

To personer er omkommet, melder Dagbladet.

I en pressemelding klokken 11.33 opplyser bekrefter politiet at tre personer er involvert i ulykken og at disse tre personene er alvorlig skadet.

TÅKETE: Været hjelper ikke på sikten i Verdal.

Politiet kan ikke si noe mer om helsestatus på nåværende tidspunkt. Havariet har skjedd utenfor tettbebygd strøk, i et utmarksområde.

– Vi kjørte ut klokka 10.45, sier vaktlederen.

Han opplyser til VG det skal være flere skadede personer.

– Det er bekreftet at flere er skadet, og muligens omkomne.

Det er ifølge Gjersvold tre personer på helikopteret.

PÅ STEDET: Mannskap fra nødetatene på plass ved havariet.

Meldingen kom inn til politiet klokken 10.42, opplyser operasjonsleder Solfrid Lægdheim til VG.

– Foreløpig har vi ikke mange opplysninger å gå ut med. Vi har flere enheter i området og jobber intenst med å kartlegge situasjonen og håndtere den, sier hun.

Helikopteret er på bakken, og skal være utenfor tettbygd strøk, forteller operasjonslederen.

Innherred og Adressavisen omtalte havariet først.

Lægdheim beskriver det som en uoversiktlig situasjon og at hun ikke har flere detaljer om skadede eller i hvilket ærend helikopteret var i da havariet inntraff.

Et helikopter fra luftambulansen flyr over Trøndelag, og Lægdheim bekrefter at det er i tilknytning til havariet.