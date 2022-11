SVs budsjettforslag: Slik kan maten bli billigere

Midlertidig kutt i matmomsen skal gjøre maten billigere, ønsker SV. Men alle som tjener over en million skal få høyere skatteøkning enn regjeringen legger opp til. Det er blant prioriteringene i deres alternative budsjett.

– Vi vil ikke bruke mer oljepenger enn regjeringen, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Han sier også SV er bekymret for at den øknomiske situasjonen nå kan forandre seg raskt.

– Da kan det bli aktuelt med andre tiltak. Det aller viktigste er at ikke arbeidsledigheten stiger, sier Lysbakken.

Fredag formiddag legger han frem SVs alternative budsjett på Stortinget. Allerede mandag skal nestleder og forhandlingsleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes, gå i forhandlinger med regjeringspartiene.

– Men det blir ikke noe forlik hvis vi ikke får et resultat som er preget av de prioriteringene vi legger frem i dag, sier Lysbakken.

– Det er dyrtid i Norge

Det er tøffe tider økonomisk. Da regjeringen la frem sitt statsbudsjett den 6. oktober ville de øke formuesskatten og hente inn mer skatt fra næringslivet. Totalt øker de skattene med 46 milliarder.

Det var ikke nok, har SV-lederen tidligere sagt til VG.

– Det dyrtid i Norge, sier SV-lederen, som sier dette må møtes med en pakke med tiltak.

– Det ene er velferdsreformer som kan gi folk mer å rutte med, det andre er økte satser i ulike stønader og trygder som kan hjelpe de med lite å møte dyrtiden, og det tredje er kraftigere omfordeling gjennom skatt.

SV-lederen sier også at partiet blant annet vil: Øke minstepensjonen, øke bostøtten knyttet til strøm, øke stipend og lån til studenter, øke minstesatsen for uføre og sosialhjelp.

Han sier også at og at de ønsker en midlertidig økning av matmomsen.

– Ikke skattesjokk

SV-lederen avviser at statsbudsjettet regjeringen la frem er noe skattesjokk.

– Det er altså et beskjedent skatteopplegg når det gjelder sosial omfordeling. Det er ikke foreslått store skatteøkninger på de store formuene, sier han.

Han sier budsjettforslaget neppe bite noe særlig på forskjellene i Norge.

– For oss er det helt avgjørende at vi skal ha en varig omfordeling. Hver eneste person som truer med å flytte til Sveits gjør oss mer motivert til å få det til.

Regjeringen kom også med flere kutt i statsbudsjettet, blant annet til vei og jernbane. Blant de hardest kritiserte kuttene er kutt i dagpenger, og kutt i investeringstilskuddet for omsorgsboliger.

Regjeringen har satt av penger til kommune- og fylkesoppsplitting, men bare 200 millioner.

VG har tidligere omtalt en lekkasje fra SVs alternative budsjett, som koster like mye: De vil presse regjeringen til å bruke 200 millioner kroner for å sikre at to nye ferger blir bygges. Strekningene er Bodø-Moskenes-Værøy og Røst.

