FULLMAKT: Økt beredskap betyr større fullmakter fra regjeringen for forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Mandag deltok han på regjeringens pressekonferanse om krigen i Ukraina.

Forsvarets skjerpede beredskap: Russland flyr og seiler mer i nord

Russlands militære maktapparat har den siste tiden fløyet mer og seilt mer i nordområdene. Dette er noe av bakteppet for at Forsvaret nå iverksetter økt beredskap, ifølge forsvarssjefen, Eirik Kristoffersen.

Krigen i Ukraina har nå vart i åtte måneder. Nå mente regjeringen at tiden var inne til å skjerpe Forsvarets beredskap til et nytt nivå.

Søndag kveld ble dette klarert med Stortinget i et hemmelig møte med den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen.

– Det er helt vesentlig at vi får til mer militær tilstedeværelse i nordområdene, men også i Nordsjøen og langs hele kysten. Vi må styrke vår evne til det, både nasjonalt og i samarbeid med våre allierte, sier Kristoffersen til VG.

Økt beredskap betyr blant annet at forsvarssjefen får større fullmakter til å prioritere Forsvarets samlede ressurser dit behovet er størst. Den fullmakten kan han bruke til å utsette prosjekter som ikke haster - og samtidig framskynde anskaffelser hvor Forsvaret har kritiske mangler.

Tatt seg noe opp

Forsvarssjefen bekrefter at Russland nå er mer synlig i nord:

– Russland har beholdt den maritime kapasiteten i nord, og har til tider også forsterket sin aktivitet i luften, mens det på land er lite igjen: Russlands hæravdelinger på Kola har tatt store tap. Og de de klarer å produsere av nye styrker, sendes til Ukraina. Men en siste tiden har aktiviteten tatt seg noe opp, både hil sjøs i og luften. Det er avgjørende at Norge følger tett med på dette, sier Kristoffersen.

– I en spent situasjon blir de militære ressursene som Russland har i nord. viktigere for dem. Men mer russisk aktivitet i nord er en velkjent situasjon for oss, og som vi alltid følger godt med på, supplerer statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Slik skjerpes beredskapen

På regjeringens pressekonferanse mandag sa forsvarssjefen at besetningene i Sjøforsvaret vil få en ny rotasjonsordning. Luftforsvaret skal forsøke sette de nye maritime patruljeflyene P8 inn i tjeneste tidligere enn sommeren 2023, som er den gjeldende planen.

– Men det er mer enn det: Vi ønsker å styrke sikkerheten på våre skjermingsverdige objekter. Hæren har meldt at lagførerne mangler kompetanse, og det er kø for å videregående offisersutdanning. Det det er gap som vi må lukke, sier han.

I stort skal Forsvaret bruke den økte beredskapen til å ha større styrker tilgjengelig over tid. Kristoffersen sier at Forsvaret må være forberedt på å stå med høyere beredskap, i dagens usikre situasjon, i minimum ett år.

Usikkert hva som skjer

VG har tidligere mandag meldt at vestlig etterretning, i ferske analyser, har argumentert for at Putin må unngå nederlag i Ukraina, som igjen kan føre til et maktkollaps i Moskva, altså at Putin mister kontrollen. Det kan føre til at Russland tar større sjanser, og at det kan utfordre norsk sikkerhet.

– Det er en usikkerhet om hva som skjer i Russland. Vi har registert flere kritiske stemmer. Hvor stabilt regimet er, er vanskelig å svare på. Men det er en del av et samlet bilde av større usikkerhet, det må være rett å si, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til VG.

– Dette er en del av bakteppet for at vi nå går inn i en ny fase i Forsvarets planverk, sier han.