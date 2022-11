Flere vitner så knivangrepet på Nav: − Jeg hørte dødsskrik

BERGEN (VG) Flere vitner som så at den tiltalte 40-åringen gikk til angrep på to Nav-ansatte med kniv, forklarte seg tirsdag i Hordaland tingrett. De kom med rystende skildringer av det de var vitne til.

Mandag startet rettssaken mot en 40 år gammel mann som er tiltalt for drap og drapsforsøk etter at han angrep avdelingsleder Marianne Amundsen (57) og saksbehandler Ida Aulin (30) ved Nav Årstad 20. september i fjor.

Tirsdag forklarte flere øyenvitner seg i rettssal 4B:

En sosionomutdannet mann i 60-årene som hadde en avtale med etatsleder Hilde Skjelvik Larsen ved Nav-kontoret klokken 10.00 denne mandagen, var først ut i vitneboksen.

Idet han skulle skrive seg inn i besøksboken, hørte han det han kalte dødsskrik inne fra samtalerommet, forklarte han.

– Jeg går mot lyden, og hørte en kvinne som skrek. Jeg så en svartkledd mann som satt bak en skrivepult. I rask bevegelse reiser han seg, mot de andre som satt bak skrivepulten, og går til angrep med en forferdelig stor kniv.

SAMTALEROMMET: Inne på dette samtalerommet skjedde knivangrepet 20. september i fjor. Bildet er tatt av politiets kriminalteknikere etter at tiltalte ble pågrepet.

Mannen sier han stivnet til av det han var vitne til.

– Mannen var svart i øynene. Blikket var fullt av hat. Jeg så Ida lå på gulvet og kjempet for livet. Hun krøllet seg sammen på gulvet. Så stikker han henne på høyre side. Hun var bare veldig modig, og jeg beundrer henne for måten hun forsvarte seg på.

Mannen sa han sliter med dårlig samvittighet og skyldfølelse for at han ikke gjorde noe.

– Jeg følte rett og slett at jeg sviktet dem. Det har plaget meg, sa han gråtkvalt.

Han beskrev skrikingen som helt ubeskrivelig, noe han aldri hadde hørt før.

– Måten han angrep Ida på, var umenneskelig. Han var så stor. Når han reiste seg, stakk han tre-fire ganger. Jeg så også at han angrep Marianne. Jeg skjønte at hun var i ferd med å dø, sa mannen, som ble dratt i sikkerhet av en Nav-ansatt.

DRAPSVÅPENET: Denne kniven ble brukt i knivangrepet på Nav Årstad. Bildet er tatt av politiets kriminalteknikere etter at tiltalte ble pågrepet.

Mannen sa at han kjente Marianne Amundsen fra før, og at de jobbet på samme utlendingskontor i Bergen på slutten av 90-tallet.

– Hun var en unik fagperson, og uvurderlig faktisk.

Mannen sier han måtte innlegges i psykiatrien etter den traumatiske hendelsen.

– Jeg slet lenge med angst og depresjon og søvn. Jeg får hjelp, og vet at jeg kommer til å klare meg.

PUBLIKUMSMOTTAKET: Inne på et møterom i tilknytning til publikumsmottaket på Nav Årstad ble avdelingsleder Marianne Amundsen og saksbehandler Ida Aulin angrepet med kniv.

En mann som jobbet på kontrakt ved Nav Årstad, forklarte at han hørte skrik og støy. Da han går mot stedet der lyden kommer fra, ser han gjennom glassdøren at tiltalte står over en kropp.

Han kom seg ikke inn fordi døren var låst.

– Jeg prøver å komme inn, men kommer ikke inn.

Så ser han en kollega, og tiltalte som kommer ut av døra.

– Det første han sier er «de tok barna mine». Han går rundt og er oppfarende. Han sier han er ferdig, at «nå kan dere ta meg, livet mitt er ferdig»:

Mannen sier at de deretter går sammen inn på samtalerommet.

- Jeg sparker til kniven. Tiltalte er ikke aggressiv, men tvert imot resignert.

Han forklarte at han satte seg ned på knærne for å sjekke tilstanden til Marianne Amundsen

– Jeg satt med henne i fanget. Det var ingen puls, ingen pust.

Mannen, som først trodde tiltalte bare slo, fortalte retten om en voldsom voldsbruk.

– Det var et vanvittig, dyrisk raseri jeg aldri har sett før. Jeg har sett kampsport, men aldri sett noe lignende med sånn massiv vold og aggresjon. Det var helt ekstremt.

Et tredje vitne, en ansatt ved Nav Årstad som fortsatt jobber ved kontoret, hørte også bråk og skrik.

– Jeg hører noen sier at «han har en kniv» og ser Ida kommer imot meg. Samtidig ser jeg en mannsperson som står over en annen, og det ser ut som han slår i siden. Personen på gulvet var helt livløs.

Han opplevde situasjonen som veldig truende sitasjon.

– Det er tusen tanker går gjennom hodet ditt. Man tenker at noen står bak deg, og hvis han går ut må du gjøre noe. Men han hadde gjort det han kom for og sto der ganske rolig.

– Ansiktsuttrykket hans er noe jeg ikke har sett i mine 20 år i sosialtjenesten.