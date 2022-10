MØRKE SKYER I ÅLEBYEN: Lærer og tillitsvalgt Inger Beate Vongraven Dyrstad utenfor de nyåpnede lokalene til Kolvikbakken ungdomsskole i Ålesund.

Fortviler over nye kutt: − Går ut over de svakeste

ÅLESUND (VG) Statsbudsjettet rammer lærere, elever, omsorgsarbeidere og eldre i kraftkommunen Ålesund. De trygler Trygve Slagsvold Vedum (Sp) om å holde løftene sine.

– Hvem rammes hardest av kuttene?

– De elevene som strever i skolen. Alltid, sier Inger Beate Vongraven Dyrstad til VG.

Hun er lærer og tillitsvalgt i Utdanningsforbundet, og møter VG på Ålesund-skolens nye flaggskip, Kolvikbakken ungdomsskole, som åpnet dørene ved skolestart i høst.

Men skolebygg må som kjent også fylles med lærere, og Ålesund kommune har varslet at de skal kutte 70 stillinger i skolene neste år.

– Da jeg hørte om kuttene tenkte jeg: hvor? Og hvordan skal vi få til det, sier Vongraven Dyrstad, til VG.

Og kuttene kan bli enda verre:

Rasende Ålesund-politikere truet torsdag med at de vil stoppe kommuneoppdelingen med Haram, hvis regjeringen ikke før årsskiftet kan garantere at de tar alle utgiftene til «skilsmissen».

Info Dette er saken Ålesund kommunestyre vedtok torsdag å true med å be Stortinget stanse kommuneoppløsningen med Haram, hvis regjeringen ikke kan garantere at de får alle utgifter dekket. De sier at de trenger 237 millioner kroner og de må få garantier før årsskiftet, slik at de kan lage sitt eget budsjett. Ålesund kommune taper allerede penger på regjeringens nye kraftskatter, som majoritetseier i Tafjord Kraft. De har varslet kutt på 100 stillinger i helse og 70 stillinger i oppvekst, uavhengig av om de får dekket utgiftene til oppløsningen. Vis mer

I statsbudsjettet som ble lagt frem denne måneden, har regjeringen foreløpig bare satt av 200 millioner til oppløsning av Stor-Ålesund og tre sammenslåtte fylker.

Ålesund har varslet skilsmissekostnader på 237 millioner. Viken, Vestfold og Telemark, og Troms og Finnmark har varslet vel 600 millioner.

Til VG sa Vedum torsdag at det er en startpost og at de skal dekke nødvendige utgifter, men at det skulle gjøres på «sunnmørsk vis» og ikke være «dekadent».

– Vedum må ta seg kraftig sammen og jekke ned retorikken og lovnadene sine. Han må dekke hele regningen. Han sa at han skulle gjøre det, slår hun fast.

TILLITSVALGT: Inger Beate Vongraven Dyrstad underviser i norsk og samfunnsfag, men sier hun har et særlig hjerte for elevene som trenger spesialundervisning.

– Mye mindre velferd

Ålesund kommune har ingen sparepenger, høye utgifter etter en stor kommunesammenslåing – og mister sårt tiltrengt utbytte fra kraftaksjer i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Det betyr én ting: kutt i velferden til innbyggerne.

– Beskatningen på kraft slår veldig ulikt ut, alt etter hvor du er i landet. Det er nok stor forståelse for både grunnrente og en ekstra skatt på den høye prisen, men i vårt prisområde er det en annen virkelighet, sier varaordfører Vebjørn Krogstad (Sp).

– Hvis dette blir regimet, så ser jeg ikke lenger poenget for kommuner med å være eiere i kraftselskap, sier Krogsæter og understreker at eierskapet bør forbli på offentlige hender.

FEIRET OPPLØSNING: Trygve Slagsvold Vedum feiret i sommer at Haram skal gjenoppstå som egen kommune med eget lokalparti og flere forkjempere. Sp-politiker og Haram-forkjemper Lisa Alvestad sitter ved hans høyre side og varaordførere Vebjørn Krogsæter (Sp) tvers over bordet.

– Et Senterparti-løp

Aps ordførerkandidat, Anne Berit Støyva Emblem, sier at den første konsekvensen av kuttene er at kommunen ryker rett på ROBEK-listen.

På ROBEK-listen vil ingen havne: Det er kommuner som har så dårlig økonomi at de ikke får lov til å ta opp lån uten godkjennelse fra staten. I tillegg må de sende budsjettene sine inn til godkjennelse fra staten.

– Legg merke til at Ap-politikerne ikke tar positivt til orde for denne kommuneoppdelingen på Stortinget. Dette er et Senterparti-løp, men det er ikke nok til å gå til regjeringskrise på, sier hun.

Hun er særlig bekymret for elevene som trenger spesialundervisning.

– Det er lovkrav til at vi følger lærernormen, men ingen krav til andre voksne i skolen som miljøarbeidere og assistenter. De er der for å hjelpe de som trenger det mest, sier Støyva Emblem.

– Det går ut over de svakeste. Det smerter virkelig, sier hun.

GAMMEL OG NY?: Ap-ordfører Eva Vinje Aurdal hører nøye etter mens ordførerkandidat Anne Berit Støyva Emblem angriper Senterpartiet fra talerstolen i Ålesund kommunestyre.

– Mindre velferd

Torsdag kveld slo tidligere Ap-statssekretær under Jens Stoltenberg og styreleder i Tafjord Kraft, Anne Breiby, nok en gang utbyttealarm. Regjeringens forslag ville trolig kuttet Ålesunds utbytte i fjor fra 70 millioner til 49 millioner med dagens utbyttepolitikk.

Rektor Kenneth Skårn ved Blindheim barneskole uttaler seg som hovedtillitsvalgt for Skolelederforbundet.

Han leverer en hard dom over statsbudsjettets konsekvenser i Ålesund:

– Det blir mye mindre velferd. Staten flyter over av penger, men så tar de enda mer fra kommunene. Det gjør jo at kommunene blir mindre i stand til å gi gode tjenester for barn og ungdommer. Det rammer særlig de med spesielle behov, sier han.

OFFENTLIG FATTIGDOM: Inger Beate Vongraven Dyrstad sier at regjeringen må betale kommunene pengene det koster å satse på skolen. Hun er ikke fornøyd med floskler.

– Helt krise

På Kolvikbakken ungdomsskole løper elevene rundt i splitter nye lokaler.

Inger Beate Vongraven Dyrstad viser stolt frem skolebygningen, men frykter konsekvensene av den stramme økonomien.

– Vi har mistet gode kolleger på grunn av kutt tidligere, sier Dyrstad.

Hvis kommunen havner på ROBEK ROBEKROBEK er et register over kommuner som har så dårlig økonomi at de ikke får ta opp nye lån uten godkjenning fra staten. Budsjettene deres må også godkjennes av staten., så blir det også stopp i investeringene og skolebygging blir skjøvet ut i evigheten.

– Se nå, når politikere snakker om å utsette Hessa skole enda en gang. Det er helt krise, sånn som elevene har det og de ansatte har det. Skolekretsen har ikke noen hall. Vi snakker om sosial ulikhet innad i en liten by som Ålesund, sier Dyrstad.

– Vi er allerede på bristepunktet, sier hun.