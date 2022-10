SKAL STYRKES: Senter for kvinnehelseforskning skal styrkes, sier omsorgs- og helseminister Ingvild Kjerkol til VG. Så langt har senteret sett langt etter mer penger.

Savner lovet styrking av kvinnehelse

I 2021 lovet regjeringen å styrke Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning. Et år senere sier lederen for senteret at de i praksis har endt opp med mindre penger.

Publisert: Nå nettopp

I Hurdalsplattformen, som ble vedtatt da Arbeiderpartiet-regjeringen til Jonas Gahr Støre overtok makten i 2021, lovet regjeringen å styrke Nasjonalt senter for Kvinnehelseforskning.

Senteret skal utvikle og øke kunnskapen om kvinnehelse, står det på deres nettsider.

– Vi har ikke merket noe til dette, sier Siri Vangen, professor og leder ved senteret, om løftet fra regjeringen.

– Vår bevilgning har ikke økt, og totalt sett har den blitt mindre.

Hun forklarer at senterets utgifter har økt – blant annet til lønninger – og at bevilgningene fra myndighetene ikke har økt tilsvarende.

I tillegg har senteret de siste ti årene måtte betale 20 prosent av sine midler til Oslo Universitetssykehus, der de er lokalisert.

– Det er derfor blitt mindre penger til forskning på kvinnehelse, sier Vangen.

– Vi opplever ikke at politikerne har bidratt til å styrke Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning, og det trengs mer øremerkede midler til forskning på kvinnehelse.

MINDRE PENGER: Siri Vangen, leder for Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning, sier at de i praksis har fått mindre midler.

Mangelfull forskning

Ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) mai 2022 er forskningen på kvinnehelse fremdeles mangelfull. Det finnes ennå for lite forskning på sykdommer som kun rammer kvinner, skriver Forskning.no, som omtalte rapporten først.

I rapporten gikk FHI gjennom forskning på kvinnehelse for å se om det finnes oversikter over forskning på sykdommer som rammer kvinner.

Slike oversikter er viktige for å oppsummere kunnskapen som finnes om ulike sykdommer og å gjøre den lettere tilgjengelig, for eksempel for leger og sykepleiere.

For 2 av 26 sykdommer som kun rammer kvinner fantes det ifølge FHI ingen systematisk oversikt.

De fant det heller ikke for 15 av 77 sykdommer som rammer kvinner og menn ulikt. For disse sykdommene fantes det analyser av hvordan sykdommen rammer menn – men ikke kvinner.

I 1999 slo et offentlig kvinnehelseutvalg fast at det sto dårlig til med forskning på kvinnehelse i Norge. Forskningen fra FHI viser at det fremdeles er kunnskapshull på dette området.

– Har varslet styrking

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) forteller til VG at Hurdalsplattformens lovnad skal holdes.

– I regjeringsplattformen har vi varslet at senteret skal styrkes, sier hun.

På spørsmål om hvorfor bevilgningene til senteret ikke har økt, svarer helseministeren:

– Departementet har prioritert forskning på kvinners helse hvert år siden 2004, fortsetter:

– Regjeringen prioriterer forskning på kvinnehelse, det vil vi også gjøre fremover. Hvordan vi konkret skal gjøre dette vil vi vurdere nærmere etter at vi har mottatt utredningen om kvinners helse i et kjønnsperspektiv.

Utredningen hun viser til er en som Kvinnehelseutvalget skal levere 8. mars neste år.

Senter for kvinnehelseforskning er viktig for Kjerkol, sier hun.

– Derfor øremerker vi årlig midler til forskningen de gjør gjennom de regionale helseforetakene, sier Ingvild Kjerkol til VG.