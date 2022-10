FÅR SPILLE: Niåringene Noah og Younes leker seg på basketbanen på Grorud. Klubben deres, Ammerud basket, tror mange foreldre vil slite med å betale for barnas fritidsaktiviteter i år.

Frykter at foreldre ikke har råd til barnas fritidsaktiviteter: − Budsjettet går nesten ikke opp

For at Noah og Younes skal få spille basket, må mødrene deres prioritere knallhardt. Klubben til niåringene frykter at mange må slutte i høst fordi foreldrene ikke har råd til å betale.

– Det er hardere prioriteringer på alt, egentlig, sånn at han skal få spille basket, sier Desiree Kåberg.

Fra tribunen har 35-åringen god utsikt til sønnen Noah. Niåringen har nettopp begynt på sin andre sesong på det lokale basketlaget på Grorud, nordøst i Oslo – og elsker det, forteller moren.

I en litt for stor «Jordan»-trøye – etter basketlegenden Michael Jordan – dæljer Noah den store, oransje ballen mot mål.

STREKKER SEG MOT MÅLET: Han har kanskje enda litt å gå på før han er like god som Michael Jordan, men Noah skal få fortsette å spille basket fremover, forsikrer moren Desiree. Selv om det betyr at hun må kutte andre utgifter.

At guttene skal få spille basket, står høyt på prioriteringslisten til Desiree og Marie Adelaide (29), som har to gutter på samme lag.

– De må jo få et godt forhold til å være aktive, til å være med på et lag og viktigheten av det, sier Marie, som selv spilte basket i den samme klubben i ti år.

– Han er min, sier Marie og peker på Younes, en niåring som er i ferd med å drible seg bortover banen.

– Og han der som klør seg i rumpa.

Hun peker på yngstemann Ilyas (7).

– Sjarmerende gutter, flirer moren.

PÅ TRIBUNEN: Marie Adelaide (29) og Desiree Kåberg (35) ble venninner gjennom baskettreningen til guttene sine. Her er de sammen med leder Helle Stokke.

Som mødre til raskt voksende smågutter, har Desiree og Marie endret forbruksvanene sine det siste året.

Hverdagen blir stadig dyrere i Norge. Prisveksten de siste tolv månedene er på sitt høyeste nivå siden 1988, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Det er klart vi kjenner på det, sier Marie

Reising, restaurantbesøk og shopping er dramatisk nedskalert. Handlelistene utarbeides med omhu for å forhindre overforbruk.

– Jeg merker at budsjettet går nesten ikke opp, til tross for god jobb, sier Desiree som jobber som jurist i integrerings- og mangfoldsdepartementet.

Både hun og Marie er eneforsørgere på deltid. Halvparten av tiden bor guttene hos fedrene sine, men det har likevel blitt trangere tider for de to mødrene i Groruddalen.

– Man er jo veldig sårbar allerede. Når du får en prisøkning sånn som nå, merkes det veldig godt, sier Desiree.

SPILLER PÅ LAG: Younes og Noah er dypt konsentrerte på basketbanen.

Frykter frafall

Mange foreldre kommer til å slite med å betale for barnas fritidsaktiviteter i høst, tror Helle Stokke, leder i Ammerud basket, der Noah og Younes spiller.

Klubben tar imot spillere fra hele Oslo og Viken, men flest fra Groruddalen.Her ligger flere av bydelene med høyest barnefattigdom.

Mange av barna som trener i hallen har foreldre som står i en utfordrende økonomisk situasjon. Derfor strekker klubben seg langt for å gjøre det så billig som mulig å spille basket, forteller Stokke.

– Bare de har joggesko og treningstøy, kan de komme hit. Vi supplerer drakter, og de yngste og ungdomsspillerne får ball, de trenger ikke kjøpe. Så det er en billig idrett, sier hun.

Årlig koster det 200 kroner i medlemsavgift pluss 1200 kroner for å spille. Billig, ifølge foredrene som er på trening mens VG er på besøk.

Men for tenåringer (fylte 13) kommer det enda en utgift: mellom 560 og 980 kroner for å få spillerlisens.

– Det er særlig der vi har merket frafall på guttesiden, sier Stokke.

– De tør jo ikke komme og si at «jeg kan ikke være med på kamp fordi jeg ikke har råd til å kjøpe lisens». Så de sier, «jeg har ikke lyst til å spille kamp».

Bufferen er tom

På Facebook oppfordrer et annet lokalt idrettslag foreldre om å «sende en melding» hvis de sliter med utgiftene i høst.

«Vi vet at vi går høsten i møte med usikre økonomiske tider, og for mange kan det være aktiviteter til barna som må være noe av det man må kutte på,» skriver de.

Tidligere har Ammerud basket hatt en økonomisk buffer til dem som sliter med å betale. I fjor så de en skarp nedgang i antall foreldre som betalte medlemskontingent i fjor høst.

– Vi lot barna spille likevel, sier Stokke.

Problemet, forklarer Stokke, er at klubben mistet statsstøtte i fjor som følge av at de ikke kunne dokumentere det reelle antallet spillere.

– Vi hadde 450 medlemmer, men fikk statsstøtte for 197. Så det er omtrent 250 medlemmer vi ikke fikk støtte for, da snakker vi 150.000 kroner, sier hun.

Nå venter de i spenning på høstens innbetalinger.

– Hva skjer med dem som ikke betaler i år?

– Jeg vet ikke, sier Stokke.

– Det er vanskelig, på den ene siden skal alle få delta, noe vi syns er viktig, men vi trenger midler for å kunne ta imot de som ikke har betalingsevne, som kanskje trenger tilbudet aller mest.

LITT BASKET, MEST KLEMMING: Bert (6, t.v.) og Rolf (8) var av og til opptatt av helt andre ting enn basketballen, men det var tydelig at de to brødrene koste seg på banen.

– Han blir så glad

VG er på besøk på treningen for de yngste i håp om å snakke med foreldre som sliter. Men utvalget på tribunen er spinkelt, og de få foreldrene som har møtt opp er ivrig enige i at idrett – det må prioriteres.

– Jeg merker at potten vi har satt av til mat og andre utgifter tærer litt på, sier tobarnsfar Gaute (42).

– Så da må man ta fornuftige valg. Men dette er en hverdagsting. Du kan heller kutte på luksus og andre flotte ting, sier han.

FØLGER MED: Gaute (t.v.) følger med på sønnene Rolf (8) og Bert (6) som nettopp har begynt på basketlaget. Kai Chui (t.h.) heier frem sønnen Marcus (12).

For Kai Chui (40) blir det stadig vanskeligere å betale for baskettimene.

– Han blir så glad, sier Kai Chui (40) om sønnen Marcus (12), som har spilt i tre år.

Nå datteren også skal begynne, tror Kai det blir enda flere turer til Sverige for å handle mat fremover.

Foreldrene som virkelig har problemer med å betale for barna, kommer sjelden på trening, ifølge Stokke.

– Vi ser dem aldri. Ikke på trening, ikke på kamper, vi ser dem ikke på dugnad og vi ser heller ikke at de betaler, sier hun.

– De ønsker jo bare det beste for barna sine, men ser ikke at de klarer de store økonomiske kostnadene.

