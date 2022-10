TOPPGEVINST: 24 kroner i panteverdi ga toppgevinst for en 18-åring i Ålesund fredag.

18-åring vant 1 million kroner i pantelotteriet i Ålesund

En 18 år gammel mann vant nylig 1 million kroner i pantelotteriet til Røde Kors på Eurospar Larsgården i Ålesund, skriver Sunnmørsposten.

Den unge mannen og kjæresten tok turen til Eurospar fredag ettermiddag for å handle og pante noen flasker, ifølge lokalavisen Sunnmørsposten. En innsats på 24 kroner ga en gevinst på utrolige 1 million kroner.

18-åringen har snakket med lokalavisen, men har ønsket å være anonym.

– Jeg var helt i sjokk da jeg så at det sto en million kroner på kvitteringen. Jeg måtte lese over fem ganger før jeg forsto at det faktisk var sant.

Kjæresten hadde lest at det var stor sjanse for å vinne den neste tiden, så 18-åringen hadde rasket med seg noen flasker fra jobb.

Noe av pengene skal han bruke på ny bil, mens resten skal spares, opplyser han.

– Det var ingen som trodde på meg før jeg sendte bilde av kvitteringen, og fortsatt mange som ikke tror det er sant. I etterkant satt jeg fire timer i telefon og spredde det glade budskap, sier han til Sunnmørsposten.

I helgen fortalte VG om en annen heldig nordmann – som om mulig var enda heldigere enn 18-åringen. Med bare én tomflaske i innsats vant en mann i 50-årene 1 million kroner på en butikk i Sandefjord.