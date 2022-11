STATSRÅDEN: Kjersti Toppe fra Senterpartiet.

Opposisjonen utfordrer Toppe: − Komplett uforståelig at det ikke har skjedd noe

Barns personvern er ikke godt nok beskyttet i dagens lovverk, mener opposisjonen på Stortinget. – Vi har ikke tid til å vente, sier Høyres Tage Pettersen.

VG og Faktisk.no har tidligere omtalt hvordan Norges største barnevernsaktivist Rune Fardal (63), og miljøet rundt ham, har eksponert sårbare barn – i kampen mot barnevernet.

– Hele saken, og at det ikke har skjedd noe, fremstår som komplett uforståelig, sier Per-Willy Amundsen (Frp), som leder justiskomiteen.

Barns personvern er ikke godt nok beskyttet i dagens lovverk, mener opposisjonen på Stortinget.

KREVER HANDLING: Per-Willy Amundsen (Frp) leder justiskomiteen på Stortinget og er tidligere justisminister.

VG har snakket med en rekke stortingspolitikere fra Frp, Høyre, Venstre, KrF, SV og Rødt.

Flere av politikerne mener Rune Fardals eksponering av barn er ulovlig, og kan rammes av straffeloven.

Samtidig mener politikerne at loven må endres, eller at det bør vurderes endringer, for å sikre en bedre beskyttelse av barn som eksponeres.

Barnevernet og påtalemyndigheten må ta disse barna i forsvar, mener Amundsen:

– Det er klare bestemmelser i straffeloven som bør kunne anvendes mot Rune Fardal og de som eksponerer barn.

Samtidig er Amundsen åpen for å se på om dagens lovverk beskytter barna godt nok.

– Hvis det er et lovproblem, må vi gjøre noe med det, sier han.

Info Dette mener opposisjonspolitikerne: Frp, Per-Willy Amundsen: Det ikke bør være nødvendig med lovendringer for å straffeforfølge Rune Fardal.

Barnevernet bør anmelde i tilfeller der barnevernsbarn eksponeres.

Dersom det er et lovproblem, må det gjøres noe med. Høyre, Tage Pettersen: Dagens lovverk er ikke godt nok. Ønsker et relevant og nytt lovverk.

Ikke tid til å vente på ny barnelov og tar til orde for en alternativ lovprosess. Venstre, Grunde Almeland: Har varslet flere forslag som for å skjerpe lovgivningen på feltet. De ønsker blant annet et eget lovutvalg og en ny paragraf i barneloven som tydeliggjør barns vern av privatliv. KrF, Kjell Ingolf Ropstad: Sier han blir overrasket dersom en slik type eksponering av barn er innenfor dagens lovverk.

Dagens lovverk må tydeliggjøres, og det bør gjennomføres tiltak som i sterkere grad kan beskytte barns personvern. SV, Kathy Lie: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) må sørge for at påtalemyndigheten tar tak i dette.

De eksponerte barna må få et tilbud om oppfølging.

Venter på ny barnelov og endringene som kommer der. Rødt, Hege Bae Nyholt: Sier Fardal må stoppes og at sakene i VG også forteller noe om hvor dårlig dagens system følger opp foreldre som står i livskriser. Vis mer

Fardal: – Foreldre har lov til å snakke om saken sin

Rune Fardal har ikke svart på VGs henvendelser om å kommentere politikernes utsagn om ham.

Men i en video på TikTok skriver Fardal at «VG er desperate prøver å lokke politikere». Han sier også:

– Så langt har jeg ikke sett hvilken lov jeg skal ha brutt. EMD (menneskerettighetsdomstolen, journ.anm) er klinkende klar: Foreldre har lov til å snakke om saken sin.

Fardal har tidligere sagt til VG at målet hans er å spre informasjon om offentlige overgrep:

– Fokuset er ikke å eksponere barn. Jeg har aldri fått tilbakemeldinger på at det jeg gjør er ulovlig.

OMSTRIDT: Aktivist Rune Fardal bistår foreldre med barnevernproblemer.

– Ikke tid til å vente

– Dagens lovverk er åpenbart ikke godt nok. Derfor er det viktig å få ryddet i dette og få et relevant og nytt lovverk på plass, sier stortingsrepresentant Tage Pettersen (H).

Etter VGs saker har Toppe sagt at hun vurderer lovendringer. Dette er hovedsakelig endringer i barneloven, som har vært under arbeid siden 2018.

– Vi har ikke tid til å vente på en barnelov, med mindre den er veldig nærstående. Et alternativ er rett og slett å kjøre en lovprosess knyttet til dagens barnelov for å sikre barna bedre mot eksponering, sier Tage Pettersen (H).

STYRKE LOVEN: Stortingsrepresentant Tage Pettersen (H) mener det haster å styrke lovverket som beskytter barns personvern.

På spørsmål om det er aktuelt å få på plass en ny lov før barneloven kommer, svarer barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp):

– Det kan være en mulighet, men spørsmålet er om det går noe fortere. Vi er allerede godt i gang med oppfølging av arbeidet med ny barnelov, sier Toppe. Hun legger til:

– Jeg er like utålmodig som Tage Pettersen og gjør hva jeg kan for at dette skal gå fortest mulig.

I kjølvannet av VGs artikler har Venstre varslet at de vil komme med en rekke forslag for å endre loven for å beskytte barn som utleveres på nett.

Toppe er ikke særlig imponert over Venstres varslede forslag:

– Alle Venstre sine forslag er godt ivaretatt i det arbeidet som nå gjøres, og er å slå inn åpne dører, sier hun.

– Når kommer den nye barneloven?

– Jeg kan ikke si akkurat når den kommer, men det er et høyt prioritert felt, sier Toppe.

Politiet vurderer etterforskning

Toppe har tidligere bedt Rune Fardal om å slette videoene der barn eksponeres – gjennom Fardal, seg selv eller foreldrene sine. Det har ikke skjedd.

– Jeg forventer at myndighetene går inn og stopper Fardal der han kan stoppes. Det gjelder mulige lovbrudd, økonomisk utnyttelse eller at barn ikke skjermes, sa Toppe i september.

Vest politidistrikt vurderer nå etterforskning av Fardal og undersøker materialet han har publisert på sin TV-kanal i sosiale medier.

UTÅLMODIG: Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) sier hun er like utålmodig som opposisjonen.

Også Toppe påpeker viktigheten av å håndheve dagens lovverk på feltet.

– Det kan jo være at Rune Fardal har brutt det som er dagens lover og regelverk. Da handler det om å være mer aktiv på tilsyn og at det ikke går år før det blir slått ned på, sier Toppe som viser til blant annet Datatilsynet.

Mener barnevernet må anmelde

VG har tidligere omtalt at Rune Fardal en rekke ganger er blitt anmeldt av norske barnevernstjenester. Men disse anmeldelsene handler som oftest om at barnevernansatte henges ut – ikke at barn eksponeres.

Amundsen reagerer på dette, og mener at barnevernet har et ansvar for å anmelde saker der barnevernsbarn blir eksponert.

– Det fremstår ikke spesielt sympatisk at barnevernet ikke har forfulgt sakene om uthenging av barn, men heller uthenging av sine ansatte.

Amundsen oppsummerer:

– Barnevernet burde anmeldt dette, kommunene burde anmeldt, og det er fullstendig mulig for påtalemyndigheten å gå inn i dette.

PEKER PÅ BARNEVERNET: Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp) på Troms-benken i stortingssalen.

– Hva bør Toppe gjøre nå?

– Toppe har ansvaret for barna, og justisministeren har ansvaret for straffeloven, så de må sette seg sammen og finne en løsning.

Til det svarer Toppe at de to ministerne allerede samarbeider om saken.

På spørsmål om barnevernet bør ta et større ansvar for å anmelde saker der barn eksponeres, svarer hun:

– Hvis barnevernet har overtatt omsorgen har de et særskilt ansvar der for å følge opp, slik jeg vurderer det.

Innrømmer for dårlig oppfølging

VG og Faktisk.no har snakket med flere titalls foreldre som har mistet barna sine til barnevernet. Mange forteller om at de ikke får, eller ønsker, oppfølging av barnevernet.

Flere sier at de føler at de ikke har noe annet sted å gå enn til Fardal. I det barnevernskritiske miljøet på nett opplever foreldre at de blir hørt.

Dette er et sykdomstegn, mener Tage Pettersen i Høyre:

– Barn og ungdommer blir brukt i foreldrenes kamp mot barnevernet. Barnevernet klarer ikke å gjøre jobben godt nok med tanke på å se hele familien, som gjør at det blir en kamp fra foreldrenes side. Med den frustrasjonen kan man forstå at foreldre tyr til disse virkemidlene.

SAMARBEID: Kjersti Toppe sier at hun har snakket med justisminister Emilie Enger Mehl (Ap) om saken. Dette bildet er fra et annet intervju.

Toppe sier hun vil se mer systematisk på hvordan foreldre kan ivaretas av barnevernet.

– Jeg vil ha et samarbeid med barnevernsforeldre og løfte det området av barnevernspolitikken. Jeg innrømmer at det ikke har vært et godt nok systematisk arbeid for å sikre at de har fått oppfølgingen de har krav på.

– Vil du si unnskyld til foreldrene som har blitt sviktet av barnevernet?

– Det er dypt beklagelig om foreldre og barn har blitt sviktet av barnevernet. Jeg er veldig opptatt av hva jeg kan gjøre for at dette blir bedre, sier Toppe.