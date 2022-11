PÅ TOPP: Over tidligere partitopper og veteraner, på nominasjonslisten til Venstre Ringerike, troner Even Jacobsen (17).

Even (17) kan bli Norges yngste ordfører

Nå håper han flere partier får øynene opp for unge kandidater.

17-åringen meldte seg inn i Venstre tidligere i år, etter å tidligere ha vært medlem i MDG.

– Så ønsket jeg å stille meg til disposisjon for partiet, forklarer han.

Slik endte han opp på topp av Ringerike Venstres nominasjonsliste til lokalvalget neste høst.

– Jeg var heldig, sier Jacobsen.

Han er trolig Norges yngste ordførerkandidat, og kan med det altså potensielt bli landets yngste ordfører.

Dagens rekord holder 25 år gamle Jonas Andersen Sayed (KrF), som var 21 år da han ble valgt inn som ordfører for Sokndal kommune – og dermed snappet rekorden fra Tysnes-ordfører Kåre Martin Kleppe (H) som kom til makten som 22-åring.

REKORDHOLDER: Sokndal-ordfører Jonas Andersen Sayed (KrF) er i dag 25 år, men ble valgt inn som ordfører allerede da han var 21 år gammel.

Ungdommer og veteraner

Even Jacobsen forteller at han nå står foran lokale politikere med langt mer fartstid, på nominasjonslisten. Bak ham står blant annet Helge Stiksrud, som har sittet i kommunestyret i mange år.

– Det er helt nødvendig at engasjerte ungdommer får tillit i sine respektive partier, sier annenkandidat Helge Stiksrud.

Han tror en godt og blandet nominasjonsliste er en bra ting.

– Vi har nå en spennende liste med ungdommer på 1. og 3. plass, og veteraner på 2. og 4. plass, skriver han til VG.

– Ungdommene trenger noen å spørre om praktikaliteter og som støtte i et politisk miljø som er tøft nok også på lokalplan, sier Stiksrud.

Jacobsen synes selv det er viktig at unge politikere får plass på nominasjonslistene.

– Mange partier har nominasjonsmøter nå, og unge er veldig underrepresentert i politikken, sier 17-åringen.

Han peker på at unge er en stor gruppe av befolkningen. Rundt 1,5 millioner av Norges 5,5 millioner innbyggere er under 25 år, viser tall fra SSB.

Det utgjør 27 prosent av befolkningen. Ved stortingsvalget i 2021 var likevel bare 13,4 prosent av kandidatene under 30 år.

UNG KANDIDAT: Even Jacobsen, her fotografert sammen med stortingspresident Masud Gharahkhani tidligere i år.

Gråhårede beslutningstagere

Beslutningene som tas nå, kommer til å påvirke unge i stor grad, poengterer Jacobsen.

– Det er leit at de politiske beslutningene som påvirker min generasjon, i altfor stor grad blir tatt av gråhårede pensjonister.

17-åringen er bekymret for at et hardt ordskifte og hets vil føre til at unge ikke orker å stå i offentlige debatter.

Han håper at man ved å legge bedre til rette for unge i demokratiet, kan gjøre det lettere for unge å si det de mener.

– Hva tenker du om stemmerett for 16-åringer da?

– Jo mer vi utvider demokratiet, jo bedre, tenker jeg. Vi bør gå enda lenger, helt ned til 15 år, mener 17-åringen, som selv rekker å fylle 18 år bare måneder før neste års kommune- og fylkestingsvalg.

– Når du er 15 år er du over den kriminelle lavalder, og kan bli straffet etter lovverket, argumenterer Jacobsen.

Plass i kommunestyret

Det gjenstår å se hvilken rolle 17-åringen får i Ringerike-politikken etter valget neste høst.

Ved valget i 2019 og 2015 endte kommunen med ordfører fra Arbeiderpartiet, og varaordfører fra Høyre.

Ved forrige lokalvalg fikk Venstre 2,7 prosent oppslutning i Ringerike. Det ga dem én plass i kommunestyret. Den ville antagelig blitt Even sin i 2023.